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29. júna 2026
Ankara pred samitom NATO žiada o plnohodnotné zapojenie do európskych obranných a bezpečnostných štruktúr
V centre pozornosti je prístup Turecka k iniciatíve Európskej únie SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur, ktorá má posilniť európske obranné kapacity. Turecko musí byť ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - V centre pozornosti je prístup Turecka k iniciatíve Európskej únie SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur, ktorá má posilniť európske obranné kapacity.
Turecko musí byť súčasťou všetkých európskych obranných a bezpečnostných štruktúr, vyhlásil v pondelok prezident Recep Erdogan týždeň pred kľúčovým samitom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorý sa uskutoční v Ankare.
Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Európa posilňuje svoje obranné kapacity pre hrozbu zo strany Ruska a riziko obmedzenia angažovanosti USA v NATO. Aliancia sa pripravuje na samit, ktorý sa v tureckej metropole uskutoční 7. až 8. júla.
V centre pozornosti je prístup Turecka k iniciatíve Európskej únie (EÚ) SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur, ktorá má posilniť európske obranné kapacity. Hoci Turecko má technicky nárok na prístup k iniciatíve SAFE, vyžaduje si to súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ, pričom Grécko pohrozilo, že to môže blokovať.
„Nezastupiteľné príspevky Turecka k európskej bezpečnosti sú niekedy prehliadané,“ vyhlásil Erdogan pred delegátmi parlamentov všetkých 32 členských štátov NATO v Istanbule. Ankara sa podľa neho chce „zúčastňovať na všetkých obranných a bezpečnostných iniciatívach“ na kontinente.
„Očakávame vašu podporu... pre začlenenie Turecka do obranných a bezpečnostných iniciatív, ktoré vyhlasuje Európska únia,“ dodal.
Erdogan zároveň vyzval NATO, aby odstránilo všetky prekážky brániace obchodu v oblasti obranného priemyslu medzi spojencami: „Ak chceme prekonať výzvy, ktorým čelíme, musíme odstrániť prekážky v obchode s obranným priemyslom a zabezpečiť vyvážené a spravodlivé rozdelenie záťaže medzi spojencami.“
Zdroj: SITA.sk - Ankara pred samitom NATO žiada o plnohodnotné zapojenie do európskych obranných a bezpečnostných štruktúr © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecko musí byť súčasťou všetkých európskych obranných a bezpečnostných štruktúr, vyhlásil v pondelok prezident Recep Erdogan týždeň pred kľúčovým samitom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorý sa uskutoční v Ankare.
Účasť v SAFE
Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Európa posilňuje svoje obranné kapacity pre hrozbu zo strany Ruska a riziko obmedzenia angažovanosti USA v NATO. Aliancia sa pripravuje na samit, ktorý sa v tureckej metropole uskutoční 7. až 8. júla.
V centre pozornosti je prístup Turecka k iniciatíve Európskej únie (EÚ) SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur, ktorá má posilniť európske obranné kapacity. Hoci Turecko má technicky nárok na prístup k iniciatíve SAFE, vyžaduje si to súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ, pričom Grécko pohrozilo, že to môže blokovať.
Prehliadaná Ankara
„Nezastupiteľné príspevky Turecka k európskej bezpečnosti sú niekedy prehliadané,“ vyhlásil Erdogan pred delegátmi parlamentov všetkých 32 členských štátov NATO v Istanbule. Ankara sa podľa neho chce „zúčastňovať na všetkých obranných a bezpečnostných iniciatívach“ na kontinente.
„Očakávame vašu podporu... pre začlenenie Turecka do obranných a bezpečnostných iniciatív, ktoré vyhlasuje Európska únia,“ dodal.
Erdogan zároveň vyzval NATO, aby odstránilo všetky prekážky brániace obchodu v oblasti obranného priemyslu medzi spojencami: „Ak chceme prekonať výzvy, ktorým čelíme, musíme odstrániť prekážky v obchode s obranným priemyslom a zabezpečiť vyvážené a spravodlivé rozdelenie záťaže medzi spojencami.“
Zdroj: SITA.sk - Ankara pred samitom NATO žiada o plnohodnotné zapojenie do európskych obranných a bezpečnostných štruktúr © SITA Všetky práva vyhradené.
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