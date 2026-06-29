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29. júna 2026

Ankara pred samitom NATO žiada o plnohodnotné zapojenie do európskych obranných a bezpečnostných štruktúr


Tagy: členské krajiny NATO európska obrana SAFE Samit NATO Turecky prezident

V centre pozornosti je prístup Turecka k iniciatíve Európskej únie SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur, ktorá má posilniť európske obranné kapacity. Turecko musí byť ...



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turkey_nato_security_38698 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - V centre pozornosti je prístup Turecka k iniciatíve Európskej únie SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur, ktorá má posilniť európske obranné kapacity.


Turecko musí byť súčasťou všetkých európskych obranných a bezpečnostných štruktúr, vyhlásil v pondelok prezident Recep Erdogan týždeň pred kľúčovým samitom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorý sa uskutoční v Ankare.

Účasť v SAFE


Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Európa posilňuje svoje obranné kapacity pre hrozbu zo strany Ruska a riziko obmedzenia angažovanosti USA v NATO. Aliancia sa pripravuje na samit, ktorý sa v tureckej metropole uskutoční 7. až 8. júla.

V centre pozornosti je prístup Turecka k iniciatíve Európskej únie (EÚ) SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur, ktorá má posilniť európske obranné kapacity. Hoci Turecko má technicky nárok na prístup k iniciatíve SAFE, vyžaduje si to súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ, pričom Grécko pohrozilo, že to môže  blokovať.

Prehliadaná Ankara


„Nezastupiteľné príspevky Turecka k európskej bezpečnosti sú niekedy prehliadané,“ vyhlásil Erdogan pred delegátmi parlamentov všetkých 32 členských štátov NATO v Istanbule. Ankara sa podľa neho chce „zúčastňovať na všetkých obranných a bezpečnostných iniciatívach“ na kontinente.

„Očakávame vašu podporu... pre začlenenie Turecka do obranných a bezpečnostných iniciatív, ktoré vyhlasuje Európska únia,“ dodal.

Erdogan zároveň vyzval NATO, aby odstránilo všetky prekážky brániace obchodu v oblasti obranného priemyslu medzi spojencami: „Ak chceme prekonať výzvy, ktorým čelíme, musíme odstrániť prekážky v obchode s obranným priemyslom a zabezpečiť vyvážené a spravodlivé rozdelenie záťaže medzi spojencami.“


Zdroj: SITA.sk - Ankara pred samitom NATO žiada o plnohodnotné zapojenie do európskych obranných a bezpečnostných štruktúr © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: členské krajiny NATO európska obrana SAFE Samit NATO Turecky prezident
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