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29. júna 2026

Ľudskoprávny výbor o násilí na ženách nediskutoval, prítomných bolo len päť opozičných poslancov – VIDEO


Tagy: Domáce násilie ľudskoprávna organizácia Násilie na ženách predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Vražda

Výbor nebol uznášaniaschopný, všetci koaliční členovia výboru sa z pondelkového rokovania ospravedlnili. Výbor ...



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29.6.2026 (SITA.sk) - Výbor nebol uznášaniaschopný, všetci koaliční členovia výboru sa z pondelkového rokovania ospravedlnili.


Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny sa v pondelok v súvislosti s nedávnou vraždou učiteľky Zuzany z Gelnice mal zaoberať problematikou násilia na ženách. Ako však uviedla predsedníčka výboru Lucia Plaváková (Progresívne Slovensko), všetci koaliční členovia výboru sa z pondelkového rokovania ospravedlnili. Keďže prítomných bolo len päť opozičných poslancov, výbor nebol uznášaniaschopný.

Ochrana obetí asi zaujíma len jednu polovicu parlamentu, tú opozičnú,“ skonštatoval Plaváková. Pripomenula pritom, že úlohou štátu je vytvárať systém, ktorý chráni pred násilím. „Ktoré je jedným z najvážnejších a najvypuklejších problémov rodín na Slovensku,“ dodala Plaváková.



V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo v sobotu 20. júna, polícia zadržala jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím.

Žena už po útoku podľa medializovaných informácii žiadala súd o zákaz priblíženia. Ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti u uložením podmienečného trestu, orgány údajne Zuzanu o tom neinformovali.




Zdroj: SITA.sk - Ľudskoprávny výbor o násilí na ženách nediskutoval, prítomných bolo len päť opozičných poslancov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Domáce násilie ľudskoprávna organizácia Násilie na ženách predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Vražda
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