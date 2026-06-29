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29. júna 2026
Porsche údajne zvažuje presun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska
Automobilka chce lepšie využiť kapacity nemeckého závodu. Rozhodnutie má súvisieť s úspornými opatreniami v koncerne Volkswagen. Nemecká automobilka Porsche zvažuje presun výroby ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Automobilka chce lepšie využiť kapacity nemeckého závodu. Rozhodnutie má súvisieť s úspornými opatreniami v koncerne Volkswagen.
Nemecká automobilka Porsche zvažuje presun výroby športovo-úžitkového modelu Cayenne z bratislavského závodu Volkswagen Slovakia do nemeckého Lipska.
Informoval o tom portál ntv s odvolaním sa na správu zverejnenú denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Podľa denníka je cieľom lepšie využiť výrobné kapacity závodu v Lipsku, ktorý v súčasnosti vyrába modely Panamera a Macan.
Prípadný presun však podľa médií závisí aj od rokovaní so zamestnancami o znižovaní nákladov v Nemecku.
Správa prichádza v čase, keď materský koncern Volkswagen pripravuje rozsiahlu reštrukturalizáciu.
Nemecké médiá v uplynulých dňoch informovali, že vedenie zvažuje ďalšie výrazné znižovanie nákladov, rušenie pracovných miest a možné zatvorenie viacerých výrobných závodov v Nemecku.
Porsche informácie o presune výroby priamo nepotvrdilo. Hovorca spoločnosti uviedol iba to, že vedenie automobilky sa usiluje o zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnejšie využívanie výrobných kapacít.
Generálny riaditeľ Porsche Michael Leiters nedávno zdôraznil význam závodu v Lipsku a potrebu prijímať rozhodné opatrenia na zachovanie konkurencieschopnosti značky.
Model Cayenne je s Bratislavou úzko spätý už viac ako dve desaťročia. Od roku 2017 sa jeho výroba presunula úplne do hlavného mesta Slovenska a začiatkom tohto roka sa v závode rozbehla aj sériová výroba elektrickej verzie Cayenne.
Volkswagen Slovakia v posledných rokoch výrazne investoval do rozšírenia výrobných kapacít a nových technológií súvisiacich s elektrifikáciou modelu.
Prípadný presun výroby by mohol mať významný dopad na slovenský automobilový priemysel, keďže Cayenne patrí medzi najdôležitejšie a najziskovejšie modely vyrábané v bratislavskom závode.
Zatiaľ však nepadlo žiadne oficiálne rozhodnutie a Porsche ani Volkswagen Slovakia neoznámili žiadne zmeny týkajúce sa zamestnanosti alebo výrobných plánov na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Porsche údajne zvažuje presun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká automobilka Porsche zvažuje presun výroby športovo-úžitkového modelu Cayenne z bratislavského závodu Volkswagen Slovakia do nemeckého Lipska.
Informoval o tom portál ntv s odvolaním sa na správu zverejnenú denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Podľa denníka je cieľom lepšie využiť výrobné kapacity závodu v Lipsku, ktorý v súčasnosti vyrába modely Panamera a Macan.
Prípadný presun však podľa médií závisí aj od rokovaní so zamestnancami o znižovaní nákladov v Nemecku.
Rozsiahla reštrukturalizácia
Správa prichádza v čase, keď materský koncern Volkswagen pripravuje rozsiahlu reštrukturalizáciu.
Nemecké médiá v uplynulých dňoch informovali, že vedenie zvažuje ďalšie výrazné znižovanie nákladov, rušenie pracovných miest a možné zatvorenie viacerých výrobných závodov v Nemecku.
Porsche informácie o presune výroby priamo nepotvrdilo. Hovorca spoločnosti uviedol iba to, že vedenie automobilky sa usiluje o zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnejšie využívanie výrobných kapacít.
Lipsko má prednosť
Generálny riaditeľ Porsche Michael Leiters nedávno zdôraznil význam závodu v Lipsku a potrebu prijímať rozhodné opatrenia na zachovanie konkurencieschopnosti značky.
Model Cayenne je s Bratislavou úzko spätý už viac ako dve desaťročia. Od roku 2017 sa jeho výroba presunula úplne do hlavného mesta Slovenska a začiatkom tohto roka sa v závode rozbehla aj sériová výroba elektrickej verzie Cayenne.
Veľké investície
Volkswagen Slovakia v posledných rokoch výrazne investoval do rozšírenia výrobných kapacít a nových technológií súvisiacich s elektrifikáciou modelu.
Prípadný presun výroby by mohol mať významný dopad na slovenský automobilový priemysel, keďže Cayenne patrí medzi najdôležitejšie a najziskovejšie modely vyrábané v bratislavskom závode.
Zatiaľ však nepadlo žiadne oficiálne rozhodnutie a Porsche ani Volkswagen Slovakia neoznámili žiadne zmeny týkajúce sa zamestnanosti alebo výrobných plánov na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Porsche údajne zvažuje presun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska © SITA Všetky práva vyhradené.
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