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29. júna 2026

Porsche údajne zvažuje presun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska



Automobilka chce lepšie využiť kapacity nemeckého závodu. Rozhodnutie má súvisieť s úspornými opatreniami v koncerne Volkswagen. Nemecká automobilka Porsche zvažuje presun výroby ...



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china_auto_show__1_5 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Automobilka chce lepšie využiť kapacity nemeckého závodu. Rozhodnutie má súvisieť s úspornými opatreniami v koncerne Volkswagen.


Nemecká automobilka Porsche zvažuje presun výroby športovo-úžitkového modelu Cayenne z bratislavského závodu Volkswagen Slovakia do nemeckého Lipska.

Informoval o tom portál ntv s odvolaním sa na správu zverejnenú denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podľa denníka je cieľom lepšie využiť výrobné kapacity závodu v Lipsku, ktorý v súčasnosti vyrába modely Panamera a Macan.

Prípadný presun však podľa médií závisí aj od rokovaní so zamestnancami o znižovaní nákladov v Nemecku.

Rozsiahla reštrukturalizácia


Správa prichádza v čase, keď materský koncern Volkswagen pripravuje rozsiahlu reštrukturalizáciu.

Nemecké médiá v uplynulých dňoch informovali, že vedenie zvažuje ďalšie výrazné znižovanie nákladov, rušenie pracovných miest a možné zatvorenie viacerých výrobných závodov v Nemecku.

Porsche informácie o presune výroby priamo nepotvrdilo. Hovorca spoločnosti uviedol iba to, že vedenie automobilky sa usiluje o zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnejšie využívanie výrobných kapacít.

Lipsko má prednosť


Generálny riaditeľ Porsche Michael Leiters nedávno zdôraznil význam závodu v Lipsku a potrebu prijímať rozhodné opatrenia na zachovanie konkurencieschopnosti značky.

Model Cayenne je s Bratislavou úzko spätý už viac ako dve desaťročia. Od roku 2017 sa jeho výroba presunula úplne do hlavného mesta Slovenska a začiatkom tohto roka sa v závode rozbehla aj sériová výroba elektrickej verzie Cayenne.

Veľké investície


Volkswagen Slovakia v posledných rokoch výrazne investoval do rozšírenia výrobných kapacít a nových technológií súvisiacich s elektrifikáciou modelu.

Prípadný presun výroby by mohol mať významný dopad na slovenský automobilový priemysel, keďže Cayenne patrí medzi najdôležitejšie a najziskovejšie modely vyrábané v bratislavskom závode.

Zatiaľ však nepadlo žiadne oficiálne rozhodnutie a Porsche ani Volkswagen Slovakia neoznámili žiadne zmeny týkajúce sa zamestnanosti alebo výrobných plánov na Slovensku.



Zdroj: SITA.sk - Porsche údajne zvažuje presun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska © SITA Všetky práva vyhradené.

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