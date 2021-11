Anketa Český slavík sa vrátila na scénu

Populárna hudobná anketa Český slavík sa po štyroch rokoch prestávky u našich západných susedov opäť vrátila na scénu. V novembri 2017 v 52. ročníku zlatých slávikov získali Karel Gott, Lucie Bílá a skupina Kabát. Táto trojica brala zlato jedenásťkrát po sebe od roku 2007. Galavečer v pražskom Hudobnom divadle Karlín 19. novembra dal odpoveď fanúšikom hudby na viaceré otázky, predovšetkým kto bude nástupcom Karla Gotta a či Lucie Bílá a skupina Kabát si opäť preberú vynovené sošky zlatého slávika.





V hlavných kategóriách speváčky, speváci aj skupiny kraľujú nové mená. Veľké prekvapenie prišlo hneď v prvej kategórii speváčka roka. Po jedenástich rokoch si zlatého slávika prevzala Ewa Farna, ktorá čaká druhé bábätko. Získala 42.324 hlasov, objavom bola už v roku 2006, po ôsmich bronzových a jednom striebornom slávikovi je to jej prvé zlato. Lucie Bílá na striebornej pozícii získala o 1013 hlasov menej. Do zbierky 20 zlatých slávikov, 12 absolútnych slávikov, všetky české, jej pribudol prvý strieborný. Po odchode Karla Gotta do muzikantského neba je tak na súčasnej scéne speváčkou s najväčším počtom zlatých slávikov. Bronzového slávika získala herečka a speváčka Eva Burešová. Aj to bolo prekvapením, keď v predchádzajúcom ročníku skončila na 72. mieste. Burešová je známa viac z muzikálových pódií, z televíznych seriálov Modrý kód a Slunečná aj ako porotkyňa televíznej súťaže Tvoja tvár má známy hlas.Kategóriu spevákov sprevádzala jediná a veľká otázka, kto obsadí zlaté kreslo po Karlovi Gottovi, ktorého rekordných 42 zlatých slávikov, 22 československých a 20 českých už zrejme nik neprekoná. Zlato získal prvýkrát spevák a skladateľ Marek Ztracený s počtom 48.048 hlasov, v predchádzajúcom ročníku skončil na 13. mieste, v roku 2008 bol objavom roka. V súčasnosti patrí medzi najpopulárnejších interpretov, vo februári 2020 na koncertoch Restart vypredal dvakrát pražskú O2 arénu. Ocenenie mu odovzdala Ivana Gottová. Marek sa na pódium karlínskeho divadla vrátil ešte raz, aby si prevzal aj cenu absolútny slávik za najvyšší počet získaných hlasov. K úspechu mu prispel i najnovší album Planeta jménem stres, jeho najnovším hitom je skladba Moje milá. Aj druhé miesto u spevákov je prekvapením, získal ho pesničkár a textár Pokáč. V predchádzajúcom ročníku bol na 112. mieste. Prešli už však štyri roky a pražský chlapec vydal tri albumy, ktoré mu výrazne prispeli k popularite. Najnovší Antarktida vyšiel v máji tohto roka. Tretí bol líder skupiny Kryštof Richard Krajčo. Cena ho potešila, aj keď on samotný sa cíti byť hlavne spevákom vo svojej kapele.Po starom to neostalo ani v kategórii skupiny, na prvých dvoch miestach sú dve moravské kapely. Prekvapením bola výhra skupiny Mirai, ktorá dostala 34.857 hlasov, pritom v nomináciách boli viaceré známe a úspešné skupiny. V predošlom ročníku skončila Mirai na 11. mieste. Kapela je na scéne od roku 2014, pochádza z Frýdku-Místku, jej lídrom, spevákom a gitaristom je Mirai Navrátil. Jeho matka je Japonka, otec je Čech. V októbri 2017 vydali debutový album Konnichiwa, získali zaň cenu Anděl ako objav roku 2017 aj cenu Český slávik Mattoni ako objav roka. Za pieseň Když nemůžeš získali Slávika ako najstreamovejšia skladba a najlepšia skladba poslucháčov Rádia Impulz. V septembri 2019 vydali druhý album Arigató a na začiatku novembra tohto roka tretí album Maneki Neko. Na druhej pozícii skončil Kryštof (29.783 hlasov). K úspechu im prispel aj nový album Halywůd, ktorý vydali v októbri. Kapela, ktorá vznikla v roku 1993 v Havířově, má už v zbierke zlatého slávika za rok 2013. Skupine Kabát patrí tretie miesto, dostala iba o 600 hlasov menej ako druhý Kryštof. Kabát patrí medzi rockové stálice, v zbierke má jedenásť zlatých slávikov, prvého už za rok 2003, dvanásteho pre nejasnosti v spočítavaní hlasov vrátili organizátorom.Interpreti si popularitu získavajú predovšetkým na koncertných pódiách, desiatky koncertov a turné boli v roku 2020 a 2021 pre pandémiu viackrát prekladané a zrušené. Čiastočnou náhradou boli pre fanúšikov vydané albumy a v niektorých prípadoch aj online prenášané koncerty na internete. Väčšina interpretov však tento spôsob vystúpenia odmieta.