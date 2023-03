Fico: Ak budú voľby do konca júna, Smer-SD je pripravený rokovať o podpore úradníckej vlády (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.3.2023 (SITA.sk) - Ak by bola prijatá dohoda, že sa predčasné parlamentné voľby uskutočnia do konca júna tohto roku, strana Smer-SD je ochotná rokovať o podpore úradníckej vlády.Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal šéf strany Robert Fico . Zároveň v tejto súvislosti vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zvolala rokovanie zástupcov parlamentných strán za účelom riešenia súčasnej situácie.„A môžeme nájsť východisko," povedal Fico. Ak by však termín volieb ostal 30. septembra, strana podľa neho úradnícku vládu nepodporí.Fico tiež pripomenul, že prezidentka má ústavnú povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. „To, že nás pani prezidentka má alebo nemá rada, to nám môže byť v podstate jedno," zdôraznil.Zároveň predseda smeru kritizoval hlavu štátu, že poverila riadením ministerstva zdravotníctva dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Ten je totiž nielen premiérom v demisii, no zároveň má na starosti aj ministerstvo financií. Podľa Fica je to výsmech zdravotníkom, ale aj občanom.„Máme dnes predsedu vlády v demisii, ktorý má na starosti celú vládu, ministerstvo financií aj ministerstvo zdravotníctva. A pritom na dennej báze uvažuje, do ktorej politickej strany vstúpi," dodal Fico.