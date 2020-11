Matovič: Druhé kolo plošného testovania určite bude

„Ideálne je, aby to bolo na celom Slovensku, ale možno v jednom, dvoch, troch okresoch nebude,“ povedal premiér. Podrobnosti oznámi po porade s hygienikmi.

Premiér povedal, že na Orave a v okrese Bardejov, kde bolo plošné testovanie už druhýkrát, bol počet pozitívnych prípadov o 60 percent nižší. Každé plošné testovanie podľa neho znižuje počet nakazených o približne polovicu.

Matovič povedal, že ospravedlňuje ľuďom, ktorí na testovanie nejdú z vlastnej vôle, ale kvôli tomu, že by inak nemohli ísť do práce. Podľa premiéra to bolo dôležité kvôli onkologickým pacientom, seniorom, lekárom a zdravotných sestrám. „Nechceli sme dopustiť, aby nám nemocnice kľakli na kolená. Len kvôli nim sme vás prinútili ísť na tento test. Bolo to v záujme nás všetkých.“

Najviac pozitívnych prípadov bolo v regiónoch Žilina, Topoľčany, Ružomberok a Prešov, oznámil Naď. Minister tiež smerom k zdravotníkom spresnil, že mimoriadnu odmenu 500 eur dostanú tí, ktorí sa podieľali na testovaní počas víkendu obidva dni.

Ľudia si priplatili, aby nemuseli čakať v rade a mali istotu, PCR testovanie je obsadené

Presný termín, vyššia citlivosť testu či strach z toho, že si človek z testovania prinesie aj infekciu. Pýtali sme sa ľudí, prečo sa tento víkend rozhodli zaplatiť desiatky eur za PCR testy, aj keď sa mohli dať otestovať antigénovými bez poplatku.

Kto sa chce od pondelka vyhnúť desaťdňovej karanténe, mal okrem antigénových testov ešte jednu možnosť – negatívny výsledok PCR testu. Musel sa však objednať výrazne vopred. O PCR testy bol pre plošné testovanie mimoriadny záujem, plné sú nielen víkendové termíny, ale aj takmer celý budúci týždeň. PCR testy sa považujú za medzinárodne uznávaný „zlatý štandard“ testovania, ktorý je najpresnejší. Zatiaľ je to aj jediný test nevyhnutné na cestu do krajín, ktoré chcú vidieť doklad s negatívnym výsledkom.

Správu aktualizujeme