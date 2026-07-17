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17. júla 2026
Austrálsky cyklista Dennis priznal, že vozidlo viedol aj počas zákazu šoférovania
Tagy: UCI World Tour
Bývalý svetový šampión po tragickej autonehode priznal priestupok. Niekdajší svetový šampión v cyklistike Austrálčan Rohan Dennis v piatok priznal, že šoféroval aj počas zákazu. Incident sa stal v ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý svetový šampión po tragickej autonehode priznal priestupok.
Niekdajší svetový šampión v cyklistike Austrálčan Rohan Dennis v piatok priznal, že šoféroval aj počas zákazu. Incident sa stal v roku 2023 v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá predchádzala smrti jeho manželky.
Dennis dostal vlani podmienečný trest odňatia slobody na 17 mesiacov za šoférovanie spôsobom "pravdepodobne vedúcim k ujme" v decembri 2023. V tom istom roku počas spomenutého smrteľného incidentu Dennisov automobil zrazil a usmrtil jeho manželku, tiež olympioničku Melissu Hoskinsovú.
Dennis nebol súdom považovaný za trestne zodpovedného za smrť Hoskinsovej, ale bol mu zadržaný vodičský preukaz na päť rokov. Na súde v Adelaide priznal vinu za šoférovanie počas zákazu 11. júna tohto roku, uvádza to súdny dokument poskytnutý agentúre AFP.
Žaloba plánuje viesť konanie proti nemu za porušenie podmienky súdu a prípad bol odložený na 4. september na ďalšie pojednávanie. Dennis, ktorý získal na olympiáde v roku 2012 a 2021 medaily, už v roku 2024 priznal šoférovanie spôsobom, ktorý mohol spôsobiť ujmu.
Pri minuloročnom pojednávaní si súd vypočul, že Dennis odišiel autom upokojiť sa po hádke s manželkou o rekonštrukcii domu. Počas toho na kapotu auta skočila Hoskinsová, ale Dennis pokračoval v pomalej jazde asi 10 sekúnd – čo súd označil za nebezpečné a riskantné.
Hoskinsová z auta zosadla, ale chytila sa ho, čo viedlo k jej pádu a následnej smrti. Zástupcovia obžaloby akceptovali, že Dennis si nebol vedomý, že došlo k smrteľnej nehode.
Dennis získal striebornú medailu v tímovej stíhačke na olympiáde v Londýne 2012 a bronz v časovke na OH 2021 v Tokiu počas pandémie. Melisa Hoskinsová reprezentovala Austráliu na olympiádach v roku 2012 a 2016, no nezískala žiadnu medailu.
Zdroj: SITA.sk - Austrálsky cyklista Dennis priznal, že vozidlo viedol aj počas zákazu šoférovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Niekdajší svetový šampión v cyklistike Austrálčan Rohan Dennis v piatok priznal, že šoféroval aj počas zákazu. Incident sa stal v roku 2023 v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá predchádzala smrti jeho manželky.
Dennis dostal vlani podmienečný trest odňatia slobody na 17 mesiacov za šoférovanie spôsobom "pravdepodobne vedúcim k ujme" v decembri 2023. V tom istom roku počas spomenutého smrteľného incidentu Dennisov automobil zrazil a usmrtil jeho manželku, tiež olympioničku Melissu Hoskinsovú.
Dennis nebol súdom považovaný za trestne zodpovedného za smrť Hoskinsovej, ale bol mu zadržaný vodičský preukaz na päť rokov. Na súde v Adelaide priznal vinu za šoférovanie počas zákazu 11. júna tohto roku, uvádza to súdny dokument poskytnutý agentúre AFP.
Žaloba plánuje viesť konanie proti nemu za porušenie podmienky súdu a prípad bol odložený na 4. september na ďalšie pojednávanie. Dennis, ktorý získal na olympiáde v roku 2012 a 2021 medaily, už v roku 2024 priznal šoférovanie spôsobom, ktorý mohol spôsobiť ujmu.
Pri minuloročnom pojednávaní si súd vypočul, že Dennis odišiel autom upokojiť sa po hádke s manželkou o rekonštrukcii domu. Počas toho na kapotu auta skočila Hoskinsová, ale Dennis pokračoval v pomalej jazde asi 10 sekúnd – čo súd označil za nebezpečné a riskantné.
Hoskinsová z auta zosadla, ale chytila sa ho, čo viedlo k jej pádu a následnej smrti. Zástupcovia obžaloby akceptovali, že Dennis si nebol vedomý, že došlo k smrteľnej nehode.
Dennis získal striebornú medailu v tímovej stíhačke na olympiáde v Londýne 2012 a bronz v časovke na OH 2021 v Tokiu počas pandémie. Melisa Hoskinsová reprezentovala Austráliu na olympiádach v roku 2012 a 2016, no nezískala žiadnu medailu.
Zdroj: SITA.sk - Austrálsky cyklista Dennis priznal, že vozidlo viedol aj počas zákazu šoférovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: UCI World Tour
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