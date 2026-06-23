Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sidónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Takmer štvrtina hráčov na MS reprezentuje inú krajinu než svoje rodisko. Ako migrácia mení futbal – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026 Narodenie Reprezentácia Rozhodnutie

FIFA zaujala chápavejší prístup k hráčom, ktorí čelia ťažkým rozhodnutiam o tom, koho budú reprezentovať, často ešte ako tínedžeri. Keď švédsky záložník Yasin Ayari strelil gól už v ...



Zdieľať
23.6.2026 (SITA.sk) - FIFA zaujala chápavejší prístup k hráčom, ktorí čelia ťažkým rozhodnutiam o tom, koho budú reprezentovať, často ešte ako tínedžeri.


Keď švédsky záložník Yasin Ayari strelil gól už v siedmej minúte počas svojho debutu na futbalových majstrovstvách sveta, zdvihol ruky na ospravedlnenie a nie na oslavu z úcty k Tunisku, odkiaľ pochádza jeho otec.

Prípad stredopoliara Brightonu nie je na svetovom šampionáte, ktorý je plný hráčov, ktorí mohli hrať za viacero krajín pre narodenie či predkom, ojedinelý.

"Bol to pre mňa špeciálny zápas, preto som prvý presný zásah neoslavoval, pretože veľmi súcítim s Tuniskom - milujem túto krajinu," povedal vo Švédsku narodený Ayari, ktorý mohol reprezentovať aj Maroko, vlasť svojej matky.

Prvýkrát v histórii


Skauting a nábor hráčov s dvojitou národnosťou sa stal nevyhnutným pre dosiahnutie úspechu na globálnej scéne. Takmer štvrtina z 1 248 hráčov vybraných na MS 2026 reprezentuje inú krajinu ako ich rodisko.

Maroko sa pred štyrmi rokmi stalo prvým africkým národom, ktorý sa dostal do semifinále "mundialu", a dúfa, že v nasledujúcich týždňoch tento úspech aspoň zopakuje.

Počas pôsobivého výkonu bolo prvým tímom v histórii MS, ktorý v jednom momente nasadil kompletnú jedenástku zahraničných hráčov.

Curaçao vďačí súčasným výkonom a debutu na svetovom šampionáte väzbám medzi karibským ostrovom so 160-tisíc obyvateľmi a Holandskom. Z 26-členného tímu je až 25 holandského pôvodu a vedie ich tamojší tréner Dick Advocaat.

"Máme srdce našej vlasti. A prešli sme holandskou mládežníckou akadémiou. To je dobrá kombinácia," povedal útočník Jürgen Locadia po tom, čo Curaçao prekvapilo Ekvádor a zabezpečilo si svoj prvý bod na majstrovstvách sveta bezgólovou remízou.

Sedem párov bratov


Leandro a Juninho Bacunovci z Curaçaa sú jedným zo siedmich párov bratov, ktorí sú na aktuálnych MS, z ktorých štyria reprezentujú rôzne národy.

Désiré Doué z Parížu Saint-Germain je súčasťou hviezdneho útoku Francúzska, zatiaľ čo jeho starší brat Guéla je hráčom Pobrežia Slonoviny.

Súrodenci, strední obrancovia John a Harry Souttarovci, hrajú za Škótsko a Austráliu. Nico Williams sa rozhodol reprezentovať Španielsko, zatiaľ čo starší brat Iñaki hrá za Ghanu, spolu s Derrickom Luckassenom, nevlastným bratom holandského útočníka Briana Brobbeyho.


Pozvánka cez internet


Kapverdy sú objavom turnaja, keďže v prvých dvoch dueloch remizovali s bývalými šampiónmi zo Španielska a Uruguaja. Srdcom obrany je Roberto "Pico" Lopes.

Narodil sa v Dubline írskej matke a kapverdskému otcovi, no bol povolaný reprezentovať africký národ cez pracovnú stránku LinkedIn, ale až na druhý pokus.

Lopes ignoroval prvú správu, ktorú mu poslal vtedajší tréner Rui Aguas, pretože bola v portugalčine a týmto jazykom stredný obranca nehovoril.

Silné príbehy


Nestory Irankunda, ktorý strelil otvárací gól Austrálie pri výhre 2:0 nad Tureckom, sa narodil v utečeneckom tábore v Tanzánii burundským rodičom, ktorí utiekli pred občianskou vojnou a presťahovali sa do Perthu, keď bol krídelník ešte bábätko.

Tieto príbehy, ktoré zdôrazňujú silu imigrácie, sú obzvlášť dojímavé na majstrovstvách sveta, ktoré sa začali na pozadí vylúčenia.

Somálskemu rozhodcovi Omarovi Artanovi bol odopretý vstup do Spojených štátov amerických, zatiaľ čo štyri zo zúčastnených krajín – Haiti, Irán, Pobrežie Slonoviny a Senegal – podliehajú zákazu cestovania do USA a vízovým obmedzeniam.

Príkladom je aj Rice


FIFA zaujala chápavejší prístup k hráčom, ktorí čelia ťažkým rozhodnutiam o tom, koho budú reprezentovať, často ešte ako tínedžeri.

Hráči mladší ako 21 rokov teraz môžu zmeniť "vernosť", ak majú tri alebo menej seniorských štartov a nehrali na významnom turnaji. Zmenu pravidiel však nevyužívajú len menšie národy.

Anglický reprezentant Declan Rice, ktorý odohrá svoj 75. zápas za "Albion", predtým hral trikrát za Írsku republiku, kým neprišla výzva reprezentovať "Troch levov".



Jamal Musiala reprezentoval Anglicko v mládežníckej kategórii, kde vyrastal, kým ho nepovolalo Nemecko. Hviezda Bayernu Mníchov Michael Olise sa narodil v Londýne britsko-nigérijskému otcovi a francúzsko-alžírskej matke.

"V skutočnosti pochádzam zo štyroch krajín. Považujem sa za veľmi šťastného, že mám tieto štyri časti, ktoré ma obohacujú," povedal 24-ročný krídelník.


Zdroj: SITA.sk - Takmer štvrtina hráčov na MS reprezentuje inú krajinu než svoje rodisko. Ako migrácia mení futbal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Narodenie Reprezentácia Rozhodnutie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Antetokounmpo opúšťa Milwaukee. Kto v NBA vyhral súboj o hviezdneho Gréka?
<< predchádzajúci článok
Nikdy nedopovala, a predsa dostala štvorročný trest. Vondroušová: Neviem, čo bude so mnou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 