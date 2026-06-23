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23. júna 2026
Takmer štvrtina hráčov na MS reprezentuje inú krajinu než svoje rodisko. Ako migrácia mení futbal – VIDEO
FIFA zaujala chápavejší prístup k hráčom, ktorí čelia ťažkým rozhodnutiam o tom, koho budú reprezentovať, často ešte ako tínedžeri. Keď švédsky záložník Yasin Ayari strelil gól už v ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - FIFA zaujala chápavejší prístup k hráčom, ktorí čelia ťažkým rozhodnutiam o tom, koho budú reprezentovať, často ešte ako tínedžeri.
Keď švédsky záložník Yasin Ayari strelil gól už v siedmej minúte počas svojho debutu na futbalových majstrovstvách sveta, zdvihol ruky na ospravedlnenie a nie na oslavu z úcty k Tunisku, odkiaľ pochádza jeho otec.
Prípad stredopoliara Brightonu nie je na svetovom šampionáte, ktorý je plný hráčov, ktorí mohli hrať za viacero krajín pre narodenie či predkom, ojedinelý.
"Bol to pre mňa špeciálny zápas, preto som prvý presný zásah neoslavoval, pretože veľmi súcítim s Tuniskom - milujem túto krajinu," povedal vo Švédsku narodený Ayari, ktorý mohol reprezentovať aj Maroko, vlasť svojej matky.
Skauting a nábor hráčov s dvojitou národnosťou sa stal nevyhnutným pre dosiahnutie úspechu na globálnej scéne. Takmer štvrtina z 1 248 hráčov vybraných na MS 2026 reprezentuje inú krajinu ako ich rodisko.
Maroko sa pred štyrmi rokmi stalo prvým africkým národom, ktorý sa dostal do semifinále "mundialu", a dúfa, že v nasledujúcich týždňoch tento úspech aspoň zopakuje.
Počas pôsobivého výkonu bolo prvým tímom v histórii MS, ktorý v jednom momente nasadil kompletnú jedenástku zahraničných hráčov.
Curaçao vďačí súčasným výkonom a debutu na svetovom šampionáte väzbám medzi karibským ostrovom so 160-tisíc obyvateľmi a Holandskom. Z 26-členného tímu je až 25 holandského pôvodu a vedie ich tamojší tréner Dick Advocaat.
"Máme srdce našej vlasti. A prešli sme holandskou mládežníckou akadémiou. To je dobrá kombinácia," povedal útočník Jürgen Locadia po tom, čo Curaçao prekvapilo Ekvádor a zabezpečilo si svoj prvý bod na majstrovstvách sveta bezgólovou remízou.
Leandro a Juninho Bacunovci z Curaçaa sú jedným zo siedmich párov bratov, ktorí sú na aktuálnych MS, z ktorých štyria reprezentujú rôzne národy.
Désiré Doué z Parížu Saint-Germain je súčasťou hviezdneho útoku Francúzska, zatiaľ čo jeho starší brat Guéla je hráčom Pobrežia Slonoviny.
Súrodenci, strední obrancovia John a Harry Souttarovci, hrajú za Škótsko a Austráliu. Nico Williams sa rozhodol reprezentovať Španielsko, zatiaľ čo starší brat Iñaki hrá za Ghanu, spolu s Derrickom Luckassenom, nevlastným bratom holandského útočníka Briana Brobbeyho.
Kapverdy sú objavom turnaja, keďže v prvých dvoch dueloch remizovali s bývalými šampiónmi zo Španielska a Uruguaja. Srdcom obrany je Roberto "Pico" Lopes.
Narodil sa v Dubline írskej matke a kapverdskému otcovi, no bol povolaný reprezentovať africký národ cez pracovnú stránku LinkedIn, ale až na druhý pokus.
Lopes ignoroval prvú správu, ktorú mu poslal vtedajší tréner Rui Aguas, pretože bola v portugalčine a týmto jazykom stredný obranca nehovoril.
Nestory Irankunda, ktorý strelil otvárací gól Austrálie pri výhre 2:0 nad Tureckom, sa narodil v utečeneckom tábore v Tanzánii burundským rodičom, ktorí utiekli pred občianskou vojnou a presťahovali sa do Perthu, keď bol krídelník ešte bábätko.
Tieto príbehy, ktoré zdôrazňujú silu imigrácie, sú obzvlášť dojímavé na majstrovstvách sveta, ktoré sa začali na pozadí vylúčenia.
Somálskemu rozhodcovi Omarovi Artanovi bol odopretý vstup do Spojených štátov amerických, zatiaľ čo štyri zo zúčastnených krajín – Haiti, Irán, Pobrežie Slonoviny a Senegal – podliehajú zákazu cestovania do USA a vízovým obmedzeniam.
FIFA zaujala chápavejší prístup k hráčom, ktorí čelia ťažkým rozhodnutiam o tom, koho budú reprezentovať, často ešte ako tínedžeri.
Hráči mladší ako 21 rokov teraz môžu zmeniť "vernosť", ak majú tri alebo menej seniorských štartov a nehrali na významnom turnaji. Zmenu pravidiel však nevyužívajú len menšie národy.
Anglický reprezentant Declan Rice, ktorý odohrá svoj 75. zápas za "Albion", predtým hral trikrát za Írsku republiku, kým neprišla výzva reprezentovať "Troch levov".
Jamal Musiala reprezentoval Anglicko v mládežníckej kategórii, kde vyrastal, kým ho nepovolalo Nemecko. Hviezda Bayernu Mníchov Michael Olise sa narodil v Londýne britsko-nigérijskému otcovi a francúzsko-alžírskej matke.
"V skutočnosti pochádzam zo štyroch krajín. Považujem sa za veľmi šťastného, že mám tieto štyri časti, ktoré ma obohacujú," povedal 24-ročný krídelník.
Zdroj: SITA.sk - Takmer štvrtina hráčov na MS reprezentuje inú krajinu než svoje rodisko. Ako migrácia mení futbal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď švédsky záložník Yasin Ayari strelil gól už v siedmej minúte počas svojho debutu na futbalových majstrovstvách sveta, zdvihol ruky na ospravedlnenie a nie na oslavu z úcty k Tunisku, odkiaľ pochádza jeho otec.
Prípad stredopoliara Brightonu nie je na svetovom šampionáte, ktorý je plný hráčov, ktorí mohli hrať za viacero krajín pre narodenie či predkom, ojedinelý.
"Bol to pre mňa špeciálny zápas, preto som prvý presný zásah neoslavoval, pretože veľmi súcítim s Tuniskom - milujem túto krajinu," povedal vo Švédsku narodený Ayari, ktorý mohol reprezentovať aj Maroko, vlasť svojej matky.
Prvýkrát v histórii
Skauting a nábor hráčov s dvojitou národnosťou sa stal nevyhnutným pre dosiahnutie úspechu na globálnej scéne. Takmer štvrtina z 1 248 hráčov vybraných na MS 2026 reprezentuje inú krajinu ako ich rodisko.
Maroko sa pred štyrmi rokmi stalo prvým africkým národom, ktorý sa dostal do semifinále "mundialu", a dúfa, že v nasledujúcich týždňoch tento úspech aspoň zopakuje.
Počas pôsobivého výkonu bolo prvým tímom v histórii MS, ktorý v jednom momente nasadil kompletnú jedenástku zahraničných hráčov.
Curaçao vďačí súčasným výkonom a debutu na svetovom šampionáte väzbám medzi karibským ostrovom so 160-tisíc obyvateľmi a Holandskom. Z 26-členného tímu je až 25 holandského pôvodu a vedie ich tamojší tréner Dick Advocaat.
"Máme srdce našej vlasti. A prešli sme holandskou mládežníckou akadémiou. To je dobrá kombinácia," povedal útočník Jürgen Locadia po tom, čo Curaçao prekvapilo Ekvádor a zabezpečilo si svoj prvý bod na majstrovstvách sveta bezgólovou remízou.
Sedem párov bratov
Leandro a Juninho Bacunovci z Curaçaa sú jedným zo siedmich párov bratov, ktorí sú na aktuálnych MS, z ktorých štyria reprezentujú rôzne národy.
Désiré Doué z Parížu Saint-Germain je súčasťou hviezdneho útoku Francúzska, zatiaľ čo jeho starší brat Guéla je hráčom Pobrežia Slonoviny.
Súrodenci, strední obrancovia John a Harry Souttarovci, hrajú za Škótsko a Austráliu. Nico Williams sa rozhodol reprezentovať Španielsko, zatiaľ čo starší brat Iñaki hrá za Ghanu, spolu s Derrickom Luckassenom, nevlastným bratom holandského útočníka Briana Brobbeyho.
Pozvánka cez internet
Kapverdy sú objavom turnaja, keďže v prvých dvoch dueloch remizovali s bývalými šampiónmi zo Španielska a Uruguaja. Srdcom obrany je Roberto "Pico" Lopes.
Narodil sa v Dubline írskej matke a kapverdskému otcovi, no bol povolaný reprezentovať africký národ cez pracovnú stránku LinkedIn, ale až na druhý pokus.
Lopes ignoroval prvú správu, ktorú mu poslal vtedajší tréner Rui Aguas, pretože bola v portugalčine a týmto jazykom stredný obranca nehovoril.
Silné príbehy
Nestory Irankunda, ktorý strelil otvárací gól Austrálie pri výhre 2:0 nad Tureckom, sa narodil v utečeneckom tábore v Tanzánii burundským rodičom, ktorí utiekli pred občianskou vojnou a presťahovali sa do Perthu, keď bol krídelník ešte bábätko.
Tieto príbehy, ktoré zdôrazňujú silu imigrácie, sú obzvlášť dojímavé na majstrovstvách sveta, ktoré sa začali na pozadí vylúčenia.
Somálskemu rozhodcovi Omarovi Artanovi bol odopretý vstup do Spojených štátov amerických, zatiaľ čo štyri zo zúčastnených krajín – Haiti, Irán, Pobrežie Slonoviny a Senegal – podliehajú zákazu cestovania do USA a vízovým obmedzeniam.
Príkladom je aj Rice
FIFA zaujala chápavejší prístup k hráčom, ktorí čelia ťažkým rozhodnutiam o tom, koho budú reprezentovať, často ešte ako tínedžeri.
Hráči mladší ako 21 rokov teraz môžu zmeniť "vernosť", ak majú tri alebo menej seniorských štartov a nehrali na významnom turnaji. Zmenu pravidiel však nevyužívajú len menšie národy.
Anglický reprezentant Declan Rice, ktorý odohrá svoj 75. zápas za "Albion", predtým hral trikrát za Írsku republiku, kým neprišla výzva reprezentovať "Troch levov".
Jamal Musiala reprezentoval Anglicko v mládežníckej kategórii, kde vyrastal, kým ho nepovolalo Nemecko. Hviezda Bayernu Mníchov Michael Olise sa narodil v Londýne britsko-nigérijskému otcovi a francúzsko-alžírskej matke.
"V skutočnosti pochádzam zo štyroch krajín. Považujem sa za veľmi šťastného, že mám tieto štyri časti, ktoré ma obohacujú," povedal 24-ročný krídelník.
Zdroj: SITA.sk - Takmer štvrtina hráčov na MS reprezentuje inú krajinu než svoje rodisko. Ako migrácia mení futbal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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