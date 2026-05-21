 24hod.sk    Z domova

21. mája 2026

Anticenu Homofób roka môže získať aj Huliak za vyjadrenia na účet homosexuálov. Medzi nominovanými sú aj Gröhling, Uhrík a Fehérváry


Tagy: anticena Homofób roka Homofóbia Medzinárodný deň proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) Práva LGBT ľudí

Anticenu Homofób roka získala minulý rok ministerka kultúry Martina Šimkovičová.  Nominácie na anticenu Homofób roka sú známe. Ide už o 13. ročník anticeny, ktorú vyhlásili mimovládne ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Anticenu Homofób roka získala minulý rok ministerka kultúry Martina Šimkovičová. 


Nominácie na anticenu Homofób roka sú známe. Ide už o 13. ročník anticeny, ktorú vyhlásili mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.z. pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT). Do hlasovania o víťazovi sa môže na webstránke ludskeprava.sk/homofob zapojiť každý do pondelka 29. júna.

Novela Ústavy SR a ocenení


Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher priblížil, že najviac nominácií od verejnosti dostali na poslancov, ktorí hlasovali za novelu Ústavy SR.

Nie je čudo, veď touto novelou sa z Ústavy SR stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva,“ skonštatoval riaditeľ IĽP.

Anticenu Homofób roka v minulosti získala napríklad ministerka kultúry Martina Šimkovičová, predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič, predseda Demokratov Jaroslav Naď či biskup Ján Orosch.

Cenu si ako prvý a zatiaľ jediný prevzal vtedajší predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBTI menšine,“ pripomenul inštitút.

Tohtoročné nominácie


V tohtoročnej ankete o anticenu Homofób roka 2026 je nominovaných 90 poslancov a poslankýň, a to za schválenie novely ústavy. Nominovaný na Homofóba roka je aj predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling za svoje vyjadrenie, že „registrované partnerstvá, tri pohlavia či vatikánske zmluvy sú témy, ktoré nerozdeľujú len opozíciu, ale aj spoločnosť a pomáhajú naďalej vládnuť Robertovi Ficovi. Aj preto opakovane hovorím, aby sme tieto hodnotové témy odložili nabok“.

Medzi nominovanými je aj športovec - hokejista Martin Fehérváry, ktorý odmietol participovať na oficiálnom večere na podporu LGBTI ľudí, ktorý organizoval jeho klub Washington Capitals. Ďalším nominovaným je europoslanec a predseda strany Republika Milan Uhrík, ktorý počas rozpravy o Správe Európskeho parlamentu o základných právach požadoval úplné vyradenie zmienok o LGBTI právach.

Nomináciu si vyslúžil aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka) za svoje vyjadrenia na účet homosexuálov. „Zakladajú teplárne a podobné podniky, v ktorých sa kumuluje teplo, ktoré vzniká z CO2. A to nechcem ešte vidieť tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2, siričitany a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec určené,“ povedal Huliak.

LGBTI ako "hromozvod frustrácie"


Koordinátorka n.z. Dúhové Slovensko Zuzana Slamená podotkla, že spoločnosť sa mení a akceptácia LGBTI ľudí stúpa, čo dokazujú nielen individuálne skúsenosti, ale kontinuálne aj prieskumy verejnej mienky.

Žiaľ, spoločnosť je polarizovaná a pre časť občianok a občanov, ktorí sú nespokojní, a plne oprávnene, s vývojom v našej krajine za posledných 30 rokov, táto téma funguje ako hromozvod ich frustrácie. LGBTI ľudia sú zneužívaní ako zástupná téma, keď vláda nechce alebo nevie riešiť reálne problémy,“ upozornila Slamená. Téma LGBTI im podľa nej slúži na odvádzanie pozornosti od faktu, že Slovákom klesá životná úroveň.


Zdroj: SITA.sk - Anticenu Homofób roka môže získať aj Huliak za vyjadrenia na účet homosexuálov. Medzi nominovanými sú aj Gröhling, Uhrík a Fehérváry © SITA Všetky práva vyhradené.

