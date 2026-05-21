Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. mája 2026

Taiwan chce zachovať status quo, Čína odmieta kontakty s USA


Tagy: americko-čínske vzťahy Americký prezident napätie medzi Čínou a Taiwanom taiwanský prezident

Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá taiwanskému lídrovi. Taiwanský prezident



Zdieľať
taiwan_politics_41267 676x451 21.5.2026 (SITA.sk) - Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá taiwanskému lídrovi.


Taiwanský prezident Laj Čching-te vo štvrtok vyhlásil, že by „rád“ hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Lajom Čching-tem porozpráva, keďže Biely dom zvažuje predaj zbraní Taiwanu.

Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá taiwanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Taiwanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín.

Status quo


Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej taiwanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu.

Taiwanský prezident podľa vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Tchaj-pej je „odhodlaný zachovať stabilný status quo v Taiwanskom prielive“ a že „Čína narúša mier a stabilitu“. Vo vyhlásení sa uvádza, že Laj Čching-te by „rád o týchto otázkach diskutoval s prezidentom Trumpom“.

„Budem s ním hovoriť. Hovorím s každým. Budeme na tom pracovať, na taiwanskom probléme,“ povedal šéf Bieleho domu.

Návšteva Číny


Americký prezident po návšteve Číny naznačil, že predaj zbraní Taiwanu by mohol použiť ako vyjednávací nástroj s Čínou. Peking tvrdí, že Taiwan je súčasťou jeho územia, a vyhráža sa, že ostrov obsadí silou.

Tchaj-pej odvtedy trvá na tom, že politika USA voči Taiwanu sa nezmenila a že Trump nedal Číne nijaké záväzky v súvislosti s predajom zbraní ostrovu. Taiwan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že „dôrazne nesúhlasí s oficiálnymi kontaktmi“ medzi Spojenými štátmi a Taiwanom ani s predajom amerických zbraní tomuto ostrovu.


Zdroj: SITA.sk - Taiwan chce zachovať status quo, Čína odmieta kontakty s USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-čínske vzťahy Americký prezident napätie medzi Čínou a Taiwanom taiwanský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Príprava novej tabakovej legislatívy EÚ čelí pochybnostiam
<< predchádzajúci článok
Anticenu Homofób roka môže získať aj Huliak za vyjadrenia na účet homosexuálov. Medzi nominovanými sú aj Gröhling, Uhrík a Fehérváry

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 