Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Taiwan chce zachovať status quo, Čína odmieta kontakty s USA
Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá taiwanskému lídrovi. Taiwanský prezident
Taiwanský prezident Laj Čching-te vo štvrtok vyhlásil, že by „rád“ hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Lajom Čching-tem porozpráva, keďže Biely dom zvažuje predaj zbraní Taiwanu.
Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá taiwanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Taiwanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín.
Status quo
Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej taiwanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu.
Taiwanský prezident podľa vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Tchaj-pej je „odhodlaný zachovať stabilný status quo v Taiwanskom prielive“ a že „Čína narúša mier a stabilitu“. Vo vyhlásení sa uvádza, že Laj Čching-te by „rád o týchto otázkach diskutoval s prezidentom Trumpom“.
„Budem s ním hovoriť. Hovorím s každým. Budeme na tom pracovať, na taiwanskom probléme,“ povedal šéf Bieleho domu.
Návšteva Číny
Americký prezident po návšteve Číny naznačil, že predaj zbraní Taiwanu by mohol použiť ako vyjednávací nástroj s Čínou. Peking tvrdí, že Taiwan je súčasťou jeho územia, a vyhráža sa, že ostrov obsadí silou.
Tchaj-pej odvtedy trvá na tom, že politika USA voči Taiwanu sa nezmenila a že Trump nedal Číne nijaké záväzky v súvislosti s predajom zbraní ostrovu. Taiwan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že „dôrazne nesúhlasí s oficiálnymi kontaktmi“ medzi Spojenými štátmi a Taiwanom ani s predajom amerických zbraní tomuto ostrovu.
Zdroj: SITA.sk - Taiwan chce zachovať status quo, Čína odmieta kontakty s USA © SITA Všetky práva vyhradené.
