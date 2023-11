Anticenu Sexistický kix získala cestovná kancelária, pozitívne hodnotenie dostala spoločnosť Telekom

23.11.2023 - Výsledky anticeny Sexistický kix sú známe. Odborná porota sa zhodla na anticene pre cestovnú kanceláriu BUBO . Verejnosť zas rozdala najviac dislajkov zadávateľovi Menssion Barbershop MT (predtým On Edge Martin - Barber shop, nominovaný pod týmto názvom).

Nominovaných boli desiatky reklám

Ženské telo ako sexuálny objekt

Táto reklama zobrazuje proces holenia, v ktorom je polonahá žena v neprirodzenej sexualizovanej pozícii.

Teroristický útok na Zámockej ulici

Anticena vysiela signál zadávateľom

Informovala o tom iniciatíva Sexistický kix, ktorá udelila aj ocenenie Kumšt bez sexizmu, a to spoločnosti Slovak Telekom za kampaň súvisiacu s minuloročnou tragédiou v kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave.Iniciatíva ceny vyhlasovala šiestykrát a urobila tak v týždni, v ktorom sa začína 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.V tomto ročníku bolo nominovaných 102 reklám a do hlasovania sa zapojilo takmer dvetisíc ľudí, ktorí rozdali viac ako 35-tisíc dislajkov.Spoluorganizátorka Sexistického kixu Michaela Jankovičová informovala, že verejnosť dala veľa hlasov reklamám, ktoré obsahovali prvok sexualizácie.„Ten sa často objavuje v prvoplánových vizuáloch, ktoré od sexualizácie mylne očakávajú zvýšenie predaja. Zadávatelia si však neuvedomujú, že sex nepredáva. Na prvých priečkach sa umiestnili aj reklamy, ktoré obsahovali prvky násilia," doplnila Jankovičová.Ako iniciatíva priblížila, takmer 40 percent hlasov dostal od verejnosti Menssion Barbershop MT.„Zároveň ukazuje nerovný vzťah zákazníka a holičky, ktorá pôsobí, akoby mu mala poskytovať aj iné služby a jasne signalizuje dostupnosť ako sexuálny objekt," vysvetlila iniciatíva. Medzi prvými piatimi reklamami, ktorým verejnosť dala najviac dislajkov, sa ocitli aj Umyjeme.top, Alarmy & kamery, cestovná kancelária BUBO a Qwerty bikelife.„Spomínané prvky násilia sú zjavné v reklame na alarmy nabádajúcej na kontrolu a prenasledovanie/stalking žien. Ženské telo je v nej explicitne zobrazené ako sexuálny objekt. Vizuál zadávateľa Qwerty bikelife nepokryte navádza na sexuálne obťažovanie a násilie. Žena v reklame je zároveň fragmentovaná, vidieť len jej polonahý zadok, ktorého sa dotýka mužská ruka," spresnila Jankovičová.Odborná porota sa zhodla na udelení anticeny reklame cestovnej kancelárie BUBO. V reklamnom videu je ukázaná skupina žien pozývajúca mužov z Európy do Afriky.Ako iniciatíva doplnila, túto reklamu stiahli, údajne po odpore zo strany verejnosti. Prístupná je však stále na Facebooku, a preto mohla byť nominovaná. „K videu pribudli aj ďalšie spôsoby nevhodnej propagácie služieb, ktoré agentúra ponúka," dodala iniciatíva.Iniciatíva udelila aj ocenenie Kumšt bez sexizmu. V aktuálnom ročníku si cenu odniesla spoločnosť Slovak Telekom za reklamu Čakanie na odpoveď.„Reklama od Slovak Telekomu otvorene zobrazila obavy, ktoré LGBTI+ ľudia na Slovensku každodenne pociťujú v dôsledku teroristického útoku na Zámockej ulici. Pri príležitosti výročia tejto bolestivej udalosti firma priniesla silné, dôležité a citlivo podané posolstvo, ktoré poukazuje na to, že každý človek má právo na život v bezpečí a rešpekt. Oceňujeme aj to, že Slovak Telekom neostal iba pri slovách, ale aj finančne podporil organizácie, ktoré pomáhajú presadzovať práva LGBTI+ ľudí na Slovensku," uviedla iniciatíva.Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje.Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.