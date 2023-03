Anticenu Zlatá malina nezískala len Blondínka, ale aj samotný usporiadateľ

Anticenu udelili aj sami sebe

Škaredý bratranec Oscarov





Prehľad držiteľov anticien Zlaté maliny v 43. ročníku ich udeľovania



Najhorší film: Blondínka

Najhorší herec: Jared Leto - Morbius

Najhoršia herečka: Razzies - za ich kiks s nomináciou v kategórii Najhoršia herečka

Najhorší herec vo vedľajšej úlohe: Tom Hanks - Elvis

Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe: Adria Arjona - Morbius

Najhoršie spojenie na filmovom plátne: Tom Hanks a jeho latexom pokrytá tvár (a absurdný prízvuk) - Elvis

Najhoršia réžia: Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) a Mod Sun - Good Mourning

Najhorší scenár: Blondínka - Andrew Dominik, adaptácia „biografického románu“ od Joyce Carol Oates

Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie: Pinocchio





11.3.2023 (SITA.sk) - Zlatú malinu pre najhorší film udelili životopisnému filmu Blondínka o Marilyn Monroe v réžii Andrewa Dominika. Tvorca snímky, ktorá tiež s ôsmimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov v 43. ročníku udeľovania Zlatých malín za to najhoršie, čo priniesol uplynulý filmový rok, získal aj druhú sošku za scenár.Podľa organizácie, ktorá anticeny udeľuje, je film mizogýnny a „nehanebne zneužíva pamiatku zosnulej Marilyn Monroe“. Informuje o tom portál The Hollywood Reporter.Organizácia tiež udelila prvý raz v dejinách malinu aj sama sebe po tom, ako im hlasujúci vyčítali, že medzi nominované herečky zaradili aj 12-ročnú Ryan Kieru Armstrong.V dôsledku tohto „kiksu“ sa rozhodli pre zmenu pravidiel, ktorá by mala zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti medzi kandidátov dostal niekto považovaný za mladistvého. Armstrong zároveň na hlasovacom lístku vymenili sami za seba a „s prehľadom zvíťazili“.Dve maliny si vyslúžil Tom Hanks , ktorého vyhlásili za najhoršieho herca vo vedľajšej úlohe a udelili mu aj trofej za najhoršie spojenie na filmovom plátne, kde v Elvisovi „bodoval“ spolu s „jeho latexom pokrytou tvárou (a absurdným prízvukom)“. Dve anticeny udelili aj komiksovke Morbius, keď Jareda Leta vyhlásili za najhoršieho herca a Adriu Arjonu za najhoršiu herečku vo vedľajšej úlohe.O najhoršiu réžiu sa podľa organizácie postarali Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) a Mod Sun (Good Mourning) a za najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie vyhlásili Pinocchia z dielne Disney Pozitívnejšou správou je, že Colinovi Farrellovi tento rok udelili Razzie Redeemer Award, ktorú „udeľujú bývalému uchádzačovi o maliny, ktorý získal späť svoje krídla a vyšiel z pekla malín“ za to, že sa posunul od kandidáta na najhoršieho herca v roku 2004 (za film Alexander Veľký) k favoritom na Oscara za najlepší herecký výkon (za film Duchovia Inisherinu) v roku 2022.Organizátori Zlatých malín označujú svoje anticeny ako „škaredého bratranca Oscarov“ a upozorňujú nimi na to najhoršie, čo priniesol uplynulý filmový rok. Svojich „víťazov“ tradične vyhlasujú deň pred Oscarmi.