Antidopingová agentúra SR významne aktualizovala databázu liekov, športovci aj SOŠV pomoc vítajú (foto)

Ocenili načasovanie

Zástupkyňa Slovenského olympijského a športového výboru Alexandra Longová počas tlačovej konferencie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu na

tému: Aktualizácia databázy www.zakazanelatky.sk, ktorá slúži športovcom a ich sprievodnému personálu na overenie antidopingového statusu všetkých liekov na trhu v SR. Bratislava, 17. jún 2024.

Čo najviac zrozumiteľné informácie

17.6.2024 (SITA.sk) - Antidopingová agentúra SR (SADA) prostredníctvom špecializovaného informačného portálu pomáha športovcom rôznych úrovní s tým, aby mali čo najpresnejšie informácie o liekoch a možných zakázaných látkach v nich. Za ostatný rok aktualizovala SADA databázu a v súčasnosti sa v nej nachádza cez 50-tisíc liekov registrovaných na Slovensku."Tento proces nebol jednoduchý, pretože prepojenie týchto zoznamov neumožňoval žiadny existujúci automatický systém. Pred prvým spustením webu v roku 2017 sme preto využili služby odborníka z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý ručne, liek po lieku, vypracoval prvú verziu našej databázy, ktorá obsahovala približne 3 000 liekov. Vtedy to bol mimoriadny úspech, dnes, po historicky najväčšom rozšírení, obsahuje databáza všetky lieky registrované na Slovensku. Náš systém je vďaka tomu súčasťou celosvetovej overovacej siete Global Drug Reference Online (Global DRO), čo predstavuje významný míľnik v našom úsilí podporovať čistý šport,“ informovala riaditeľka SADA Žaneta Csáderová Takú informačnú databázu vítajú aj slovenskí reprezentanti."Pre mňa ako športovca má tento zoznam mimoriadny význam. Odmalička si musím dávať pozor na to, čo užívam, pretože môžu vzniknúť problémy. Je veľmi dôležité, aby si mladí ľudia uvedomovali riziká spojené s užívaním zakázaných látok a najmä, aby bol náš šport čistý,“ uviedol veslár Peter Strečanský.Aj Slovenský olympijský a športový výbor SOŠV ) ocenil načasovanie rozšírenia databázy pred OH 2024 "Blížia sa olympijské hry v Paríži, preto sme radi, že informácie na portáli sú aktuálne. Každý športovec pozná svoje práva a povinnosti, preto verím, že každý bude na olympijských hrách vhodne reprezentovať,“ hovorí Alexandra Longová . Niekdajšia reprezentantka v lukostreľbe v súčasnosti figuruje ako odborná pracovníčka pre športy SOŠV.Cieľom bolo, aby informácie boli čo najviac zrozumiteľné."Aj z toho dôvodu sú novinkou poznámky, ktoré sa týkajú výnimiek v Zozname zakázaných látok a metód," referuje SADA prostredníctvom tlačovej správy. Za rozšírením databázy stoja farmaceuti Kristián Slíž a Kamila Chomaničová."Web môže pomôcť nielen samotným športovcom, ale napríklad aj lekárom pri predpisovaní a lekárnikom pri konzultáciách a vydávaní liekov. V obidvoch prípadoch vidíme veľký potenciál databázy v tom, že dokáže rýchlo poskytnúť dôveryhodné informácie. Budeme radi, keď sa naša databáza stane bežnou súčasťou ich praxe,“ poznamenala Chomaničová.