Na viacerých nemeckých štadiónoch počas ME vo futbale sa v hľadisku objavili ruské vlajky, UEFA avizuje prísnejšie kontroly

Ruské vlajky v hľadisku

Vystavovanie vlajok len zúčastnených tímov

17.6.2024 (SITA.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) nechce vidieť počas majstrovstiev Európy na nemeckých štadiónoch žiadne ruské vlajky. Riadiaci orgán európskeho futbalu prostredníctvom tlačovej správy uviedol, že bezpečnostný personál bude odteraz ešte dôkladnejšie kontrolovať vlajky fanúšikov.Týka sa to najmä pondelkového súboja v Mníchove medzi výbermi Ukrajiny a Rumunska, no UEFA si chce precíznejšie "posvietiť" aj na iné zápasy a štadióny.Predstavitelia UEFA vnímajú, že počas niektorých duelov boli v hľadisku ruské vlajky prítomné. Agentúra AP pripomína, že sa tak stalo v piatkovom otváracom zápase šampionátu v sektore škótskych priaznivcov aj v nedeľu v súboji Srbov s Angličanmi.Štátna vlajka s bielymi, červenými a modrými vodorovnými pruhmi bola viditeľná aj v televíznom prenose uvedeného zápasu počas gólovej oslavy Angličana Juda Bellinghama.Ruské futbalové reprezentácie aj tímy majú od UEFA zákaz účasti na medzinárodných podujatiach, no fanúšikovia z Ruska si môžu zakúpiť vstupenky na jednotlivé zápasy bez obmedzení.Nemecké úrady už pred začiatkom kontinentálneho šampionátu uviedli, že chcú povoliť len vystavovanie vlajok zúčastnených tímov, pričom nejde len o prostredie štadiónov, ale aj o fanzóny.UEFA tiež disponuje súborom disciplinárnych pravidiel, ktoré obmedzujú politicky ladené prejavy a odkazy priamo na ihriskách a štadiónoch. Národným výberom, ktorých hráči alebo fanúšikovia tieto pravidlá porušia, hrozia tresty.