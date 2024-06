Úlohu favorita na ME vo futbale splnilo aj Anglicko, na výhru so Srbskom mu stačil jediný gól

Výkon debutujúceho stopéra

17.6.2024 (SITA.sk) - Futbalisti anglickej reprezentácie absolvovali v nedeľu víťazný vstup do ME 2024 v Nemecku. V Gelsenkirchene triumfovali nad Srbmi 1:0 a výsledkovo splnili úlohu favorita. Angličanom stačil na tri body jediný gól. O ten sa v 13. minúte po zrazenom centri Bukaya Saku postaral hviezdny Jude Bellingham Stret Angličanov a Srbov bol zároveň doteraz najväčšou previerkou pre zložky, ktoré sa v dejiskách ME starajú o bezpečnosť. Pred duelom došlo v uliciach mesta k viacerým fanúšikovským stretom.Albion sa v zápase oprel o pozornú obranu, ktorá v ostatných rokoch zdobí jeho hru. Zverenci Garetha Southgatea si na veľkom turnaji udržali čisté konto v piatom zápase skupinovej fázy za sebou. Tréner po dueli vyzdvihol najmä výkon na ME debutujúceho 23-ročného stopéra Marca Guéhiho.„Som s ním veľmi spokojný. Patril k najlepším hráčom. Asi to bol najväčší duel, aký kedy hral, ale ukázal, že je výborný. Už jeho výkony v Crystal Palace boli konštantne veľmi dobré. Nie je tu náhodou,“ povedal pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) Southgate.Angličania môžu postup do osemfinále potvrdiť už vo štvrtok, a to v prípade, že zdolajú vo Frankfurte Dánov, ktorí v nedeľu neudržali vedenie proti Slovincom a uhrali iba remízu 1:1.„Očakávam, že narazíme na trocha iný štýl hry ako proti Srbom. Dánsko bude chcieť loptu držať ešte častejšie. Má skúsený tím, takže sa znova musíme pripraviť čo najlepšie,“ doplnil Southgate.Jednou z ústredných postáv nedeľňajšieho programu bol stredopoliar Christian Eriksen , ktorý presne 1100 dní od srdcového kolapsu na ME 2021 (počas zápasu proti Fínsku odpadol a museli ho oživovať) strelil úvodný gól Dánska.„Tentoraz je môj príbeh úplne iný ako predtým. Našťastie prešlo veľa zápasov, odkedy sa to stalo. Cítil som sa sebavedomý a bol som šťastný, že môžem hrať. Euro je vždy špeciálne,“ povedal pre web UEFA 32-ročný severan, pre ktorého bol gól v sieti Jana Oblaka vôbec prvý na európskom šampionáte v kariére.Sympatie fanúšikov si v nedeľu získali okrem Eriksena aj slovinskí reprezentanti. Tí najmä v druhom polčase ukázali oduševnený, bojovný výkon a zaslúžene zásluhou Erika Janžu vyrovnali.„Mnohí moji hráči nikdy predtým nehrali zápas na takejto úrovni. V úvode sme sa trocha hľadali, ale potom sme zistili, že sa so súperom dá hrať. Chlapcom gratulujem k výkonu i výsledku. V ďalších zápasoch budeme skúsenejší a myslím si, že aj silnejší,“ zhodnotil tréner slovinského národného tímu Matjaž Kek.Či mal kouč pravdu, ukáže štvrtkový „balkánsky“ duel proti Srbsku, ktorý sa bude hrať v mníchovskej Allianz Aréne.