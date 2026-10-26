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26. októbra 2026
Antonelli má po triumfe v Austine na dosah historický titul. V Mexiku mu stačia dva body
Dvadsaťročný Talian môže prekonať rekord Sebastiana Vettela a stať sa najmladším majstrom sveta v histórii formuly 1. Po deviatom víťazstve v sezóne však tvrdí, že svoj prístup meniť ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťročný Talian môže prekonať rekord Sebastiana Vettela a stať sa najmladším majstrom sveta v histórii formuly 1. Po deviatom víťazstve v sezóne však tvrdí, že svoj prístup meniť nebude.
Taliansky pretekár Kimi Antonelli je na prahu historického úspechu vo formule 1. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu v nedeľu suverénne ovládol Veľkú cenu USA v Austine, pripísal si deviate víťazstvo v sezóne a na zisk premiérového titulu majstra sveta mu stačia už iba dva body. O definitívnom potvrdení celkového prvenstva môže rozhodnúť už nasledujúci víkend na Veľkej cene Mexika. Antonelli pritom zdôrazňuje, že napriek blízkosti životného úspechu nechce meniť svoj prístup k pretekaniu.
„Najlepší, priam dokonalý spôsob by bol spečatiť titul vo veľkom štýle a potom si už len užívať zvyšok sezóny,“ vyhlásil Antonelli. „Veľmi dobre si uvedomujem, že som k tomu veľmi blízko, ale moje nastavenie sa nemení. Chcem zakončiť sezónu vo veľkom štýle, aby som potom mohol s veľkými nádejami vstúpiť do roku 2027. Najprv sa však sústredíme na to, aby sme túto sezónu úspešne dokončili, a potom uvidíme,“ dodal.
Antonelli má po triumfe na okruhu Circuit of the Americas na konte 365 bodov. Jeho najbližší prenasledovateľ a tímový kolega George Russell nazbieral 242 bodov, sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton z Ferrari má 241 bodov. Talianovi na zabezpečenie titulu stačí v Mexiku umiestnenie v prvej deviatke. Majstrom sveta sa môže stať dokonca aj bez bodového zisku, ak Russell ani Hamilton preteky nevyhrajú.
Ak Antonelli celkové prvenstvo potvrdí, prekoná rekord Sebastiana Vettela, ktorý získal svoj prvý titul v roku 2010 vo veku 23 rokov a 133 dní. Zároveň sa stane prvým talianskym majstrom sveta od Alberta Ascariho, ktorý triumfoval v roku 1953.
Nedeľňajšie víťazstvo bolo pre mladého Taliana obzvlášť dôležité aj po náročnejšom období, keď v predchádzajúcich troch pretekoch nedokázal zvíťaziť. V Austine mu k úspechu pomohla aj stratégia jedinej zastávky v boxoch. „Bol to dokonalý spôsob, ako zakončiť víkend. Celý tím odviedol neuveriteľnú prácu, najmä pri stratégii, keď mi dôverovali a rozhodli sa pre jedinú zastávku. Sám som si nebol istý, či bude rýchlejšia jedna alebo dve zastávky,“ priznal. „Som veľmi šťastný, že nám to vyšlo. Dnešné víťazstvo bolo veľmi dôležité pre mňa aj pre tím, najmä po niekoľkých náročných pretekoch. Je skvelé byť opäť na vrchole,“ dodal.
Antonelli si svojimi výkonmi aj vystupovaním získal množstvo priaznivcov v paddocku. Obdiv k nemu vyjadril aj majster sveta z roku 1996 Damon Hill. „Tím ho miluje, užíva si všetko, čo mu formula 1 ponúka, a je veľmi vďačný za všetky príležitosti, ktoré mu Mercedes poskytol. Ale predovšetkým prináša výsledky,“ povedal Hill pre BBC. „Je to taký sympatický chalan. Je to neuveriteľné. Má dvadsať rokov a stojí na prahu svojho prvého majstrovského titulu, ktorý podľa mňa určite nebude posledný,“ dodal bývalý britský pretekár.
Russell si ôsmym miestom v Austine udržal aspoň matematickú šancu na titul, so svojím výkonom však nebol spokojný. Počas pretekov dostal päťsekundovú penalizáciu, no za hlavný problém označil nedostatočné tempo. „Moje tempo bolo dnes jednoducho mizerné. To je celé,“ vyhlásil Brit. „Samozrejme, tých päť sekúnd mi nepomohlo a pravdepodobne ma stáli dve či tri pozície, ale napriek tomu som v rozhodujúcich chvíľach nebol dostatočne rýchly,“ priznal.
Matematickú nádej na zisk titulu má ešte aj Hamilton, ktorý však po pretekoch ľutoval premárnené príležitosti. „Mal som pocit, že som preteky prehral už v prvých dvoch úsekoch. Stratil som veľmi veľa času. Najmä v pomalých zákrutách som nedokázal dostať auto do správneho smeru,“ vysvetlil sedemnásobný šampión. „Upravoval som nastavenia a až v poslednom úseku som sa priblížil k správnemu vyváženiu. Myslím si, že v posledných približne piatich pretekoch som stratil veľa bodov pre nastavenie auta alebo preto, že sa nám ho nepodarilo dokonale vyladiť. Na tom musím naozaj popracovať,“ uzavrel Hamilton.
Zdroj: SITA.sk - Antonelli má po triumfe v Austine na dosah historický titul. V Mexiku mu stačia dva body © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky pretekár Kimi Antonelli je na prahu historického úspechu vo formule 1. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu v nedeľu suverénne ovládol Veľkú cenu USA v Austine, pripísal si deviate víťazstvo v sezóne a na zisk premiérového titulu majstra sveta mu stačia už iba dva body. O definitívnom potvrdení celkového prvenstva môže rozhodnúť už nasledujúci víkend na Veľkej cene Mexika. Antonelli pritom zdôrazňuje, že napriek blízkosti životného úspechu nechce meniť svoj prístup k pretekaniu.
„Najlepší, priam dokonalý spôsob by bol spečatiť titul vo veľkom štýle a potom si už len užívať zvyšok sezóny,“ vyhlásil Antonelli. „Veľmi dobre si uvedomujem, že som k tomu veľmi blízko, ale moje nastavenie sa nemení. Chcem zakončiť sezónu vo veľkom štýle, aby som potom mohol s veľkými nádejami vstúpiť do roku 2027. Najprv sa však sústredíme na to, aby sme túto sezónu úspešne dokončili, a potom uvidíme,“ dodal.
Antonelli má po triumfe na okruhu Circuit of the Americas na konte 365 bodov. Jeho najbližší prenasledovateľ a tímový kolega George Russell nazbieral 242 bodov, sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton z Ferrari má 241 bodov. Talianovi na zabezpečenie titulu stačí v Mexiku umiestnenie v prvej deviatke. Majstrom sveta sa môže stať dokonca aj bez bodového zisku, ak Russell ani Hamilton preteky nevyhrajú.
Ak Antonelli celkové prvenstvo potvrdí, prekoná rekord Sebastiana Vettela, ktorý získal svoj prvý titul v roku 2010 vo veku 23 rokov a 133 dní. Zároveň sa stane prvým talianskym majstrom sveta od Alberta Ascariho, ktorý triumfoval v roku 1953.
Nedeľňajšie víťazstvo bolo pre mladého Taliana obzvlášť dôležité aj po náročnejšom období, keď v predchádzajúcich troch pretekoch nedokázal zvíťaziť. V Austine mu k úspechu pomohla aj stratégia jedinej zastávky v boxoch. „Bol to dokonalý spôsob, ako zakončiť víkend. Celý tím odviedol neuveriteľnú prácu, najmä pri stratégii, keď mi dôverovali a rozhodli sa pre jedinú zastávku. Sám som si nebol istý, či bude rýchlejšia jedna alebo dve zastávky,“ priznal. „Som veľmi šťastný, že nám to vyšlo. Dnešné víťazstvo bolo veľmi dôležité pre mňa aj pre tím, najmä po niekoľkých náročných pretekoch. Je skvelé byť opäť na vrchole,“ dodal.
Antonelli si svojimi výkonmi aj vystupovaním získal množstvo priaznivcov v paddocku. Obdiv k nemu vyjadril aj majster sveta z roku 1996 Damon Hill. „Tím ho miluje, užíva si všetko, čo mu formula 1 ponúka, a je veľmi vďačný za všetky príležitosti, ktoré mu Mercedes poskytol. Ale predovšetkým prináša výsledky,“ povedal Hill pre BBC. „Je to taký sympatický chalan. Je to neuveriteľné. Má dvadsať rokov a stojí na prahu svojho prvého majstrovského titulu, ktorý podľa mňa určite nebude posledný,“ dodal bývalý britský pretekár.
Russell si ôsmym miestom v Austine udržal aspoň matematickú šancu na titul, so svojím výkonom však nebol spokojný. Počas pretekov dostal päťsekundovú penalizáciu, no za hlavný problém označil nedostatočné tempo. „Moje tempo bolo dnes jednoducho mizerné. To je celé,“ vyhlásil Brit. „Samozrejme, tých päť sekúnd mi nepomohlo a pravdepodobne ma stáli dve či tri pozície, ale napriek tomu som v rozhodujúcich chvíľach nebol dostatočne rýchly,“ priznal.
Matematickú nádej na zisk titulu má ešte aj Hamilton, ktorý však po pretekoch ľutoval premárnené príležitosti. „Mal som pocit, že som preteky prehral už v prvých dvoch úsekoch. Stratil som veľmi veľa času. Najmä v pomalých zákrutách som nedokázal dostať auto do správneho smeru,“ vysvetlil sedemnásobný šampión. „Upravoval som nastavenia a až v poslednom úseku som sa priblížil k správnemu vyváženiu. Myslím si, že v posledných približne piatich pretekoch som stratil veľa bodov pre nastavenie auta alebo preto, že sa nám ho nepodarilo dokonale vyladiť. Na tom musím naozaj popracovať,“ uzavrel Hamilton.
Zdroj: SITA.sk - Antonelli má po triumfe v Austine na dosah historický titul. V Mexiku mu stačia dva body © SITA Všetky práva vyhradené.
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