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26. októbra 2026
Slafkovský si splnil detský sen a asistoval pri víťaznom góle pod holým nebom. Montreal zdolal Winnipeg – VIDEO
Tagy: NHL 2026/2027
Dvadsaťdvaročný Košičan sa podieľal na rozhodujúcom góle Kaidena Guhleho a pred viac ako 32-tisíc divákmi na Princess Auto Stadium si splnil jeden zo svojich detských hokejových snov. Slovenský ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťdvaročný Košičan sa podieľal na rozhodujúcom góle Kaidena Guhleho a pred viac ako 32-tisíc divákmi na Princess Auto Stadium si splnil jeden zo svojich detských hokejových snov.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prežil výnimočný večer v zámorskej NHL. Vo svojom prvom zápase pod holým nebom prispel asistenciou k víťazstvu Montrealu Canadiens nad Winnipegom Jets 2:1 v rámci podujatia Heritage Classic. Dvadsaťdvaročný Košičan sa podieľal na rozhodujúcom góle Kaidena Guhleho a pred viac ako 32-tisíc divákmi na Princess Auto Stadium si splnil jeden zo svojich detských hokejových snov.
Slafkovský sa do štatistík zapísal v 32. minúte. Po jeho streleckom pokuse sa puk odrazil od zadného mantinelu ku Coleovi Caufieldovi, ktorý ho posunul na modrú čiaru Guhlemu. Kanadský obranca prestrelil hráčov pred bránkou a zvýšil vedenie Montrealu na 2:0. Slovenský útočník pritom odviedol dôležitú prácu aj pri tienení brankárovi Stuartovi Skinnerovi. Keďže Winnipeg v záverečnej tretine už iba znížil zásluhou Isaka Roséna, Guhleho zásah sa ukázal ako víťazný.
Montreal otvoril skóre v 28. minúte zásluhou Lanea Hutsona, ktorý zužitkoval prihrávku Noaha Dobsona. Winnipeg zdramatizoval duel necelých päť minút pred koncom, ale vyrovnanie už nedosiahol ani počas záverečnej presilovej hry pri odvolanom brankárovi. Výraznou oporou Canadiens bol Jacob Fowler, ktorý zneškodnil 33 striel súpera. Na zápas pod holým nebom prišlo 32 342 divákov.
Pre Slafkovského malo stretnutie osobitný význam. Ešte pred zápasom sa v rozhovore pre slovenskú redakciu NHL.com vrátil k detstvu, keď s kamarátmi hrával hokej vonku. „Hrať vonku je určite jeden zo splnených snov,“ povedal slovenský reprezentant. „Vonku na zamrznutom jazere sme s kamarátmi trávili hodiny. Bola to zábava,“ zaspomínal si na časy, keď hokej neznamenal iba organizované tréningy a zápasy.
Po víťazstve sa jeho slová naplnili. „Tento tím je jedna veľká rodina a všetci si užívame. Máme tu rodiny a ako som povedal - je to jednoducho skvelý zážitok, byť tu vonku, hrať vonku... O tom snívate, keď ste malé dieťa,“ uviedol Slafkovský po stretnutí podľa kanadských médií.
Slovenský útočník odohral 16 minút a 22 sekúnd, vyslal tri strely na bránku, rozdal dva bodyčeky a zblokoval jednu strelu. Stretnutie dokončil s neutrálnym hodnotením plus/mínus. V jedenástom zápase sezóny si pripísal šiestu asistenciu a celkovo ôsmy bod, keď má na konte dva góly a šesť asistencií.
Canadiens uspeli aj bez zraneného kapitána Nicka Suzukiho. V elitnom útoku nastúpil Slafkovský po boku Colea Caufielda a Olivera Kapanena. Montreal bodoval vo štvrtom zápase za sebou, zatiaľ čo Winnipeg natiahol sériu bez víťazstva na päť stretnutí.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský si splnil detský sen a asistoval pri víťaznom góle pod holým nebom. Montreal zdolal Winnipeg – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prežil výnimočný večer v zámorskej NHL. Vo svojom prvom zápase pod holým nebom prispel asistenciou k víťazstvu Montrealu Canadiens nad Winnipegom Jets 2:1 v rámci podujatia Heritage Classic. Dvadsaťdvaročný Košičan sa podieľal na rozhodujúcom góle Kaidena Guhleho a pred viac ako 32-tisíc divákmi na Princess Auto Stadium si splnil jeden zo svojich detských hokejových snov.
Slafkovský sa do štatistík zapísal v 32. minúte. Po jeho streleckom pokuse sa puk odrazil od zadného mantinelu ku Coleovi Caufieldovi, ktorý ho posunul na modrú čiaru Guhlemu. Kanadský obranca prestrelil hráčov pred bránkou a zvýšil vedenie Montrealu na 2:0. Slovenský útočník pritom odviedol dôležitú prácu aj pri tienení brankárovi Stuartovi Skinnerovi. Keďže Winnipeg v záverečnej tretine už iba znížil zásluhou Isaka Roséna, Guhleho zásah sa ukázal ako víťazný.
Montreal otvoril skóre v 28. minúte zásluhou Lanea Hutsona, ktorý zužitkoval prihrávku Noaha Dobsona. Winnipeg zdramatizoval duel necelých päť minút pred koncom, ale vyrovnanie už nedosiahol ani počas záverečnej presilovej hry pri odvolanom brankárovi. Výraznou oporou Canadiens bol Jacob Fowler, ktorý zneškodnil 33 striel súpera. Na zápas pod holým nebom prišlo 32 342 divákov.
Kaiden Guhle gives the #GoHabsGo a 2-0 lead via a point shot.
Perfect amount of traffic in front. https://t.co/JQM6okpkDD
— Montreal Hockey Now (@MTLhockeynow) October 26, 2026
Pre Slafkovského malo stretnutie osobitný význam. Ešte pred zápasom sa v rozhovore pre slovenskú redakciu NHL.com vrátil k detstvu, keď s kamarátmi hrával hokej vonku. „Hrať vonku je určite jeden zo splnených snov,“ povedal slovenský reprezentant. „Vonku na zamrznutom jazere sme s kamarátmi trávili hodiny. Bola to zábava,“ zaspomínal si na časy, keď hokej neznamenal iba organizované tréningy a zápasy.
Po víťazstve sa jeho slová naplnili. „Tento tím je jedna veľká rodina a všetci si užívame. Máme tu rodiny a ako som povedal - je to jednoducho skvelý zážitok, byť tu vonku, hrať vonku... O tom snívate, keď ste malé dieťa,“ uviedol Slafkovský po stretnutí podľa kanadských médií.
Slovenský útočník odohral 16 minút a 22 sekúnd, vyslal tri strely na bránku, rozdal dva bodyčeky a zblokoval jednu strelu. Stretnutie dokončil s neutrálnym hodnotením plus/mínus. V jedenástom zápase sezóny si pripísal šiestu asistenciu a celkovo ôsmy bod, keď má na konte dva góly a šesť asistencií.
I asked #GoHabsGo Juraj Slafkovský “What makes tonight’s win with this group so special?”
“This team is one big family, and we all enjoy, you know, all having our families here, like I said — just a great experience, being out here, you know, playing outdoors it's what you dream of when you're a little kid.”
— Christina (@sportsbycwinnie) October 26, 2026
Canadiens uspeli aj bez zraneného kapitána Nicka Suzukiho. V elitnom útoku nastúpil Slafkovský po boku Colea Caufielda a Olivera Kapanena. Montreal bodoval vo štvrtom zápase za sebou, zatiaľ čo Winnipeg natiahol sériu bez víťazstva na päť stretnutí.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský si splnil detský sen a asistoval pri víťaznom góle pod holým nebom. Montreal zdolal Winnipeg – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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