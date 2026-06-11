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 24hod.sk    Šport

11. júna 2026

Antonelli mieri v Barcelone na šieste víťazstvo v seriáli F1 bez prerušenia. Podarí sa mu to?


Tagy: F1 Formula 1

Mladý taliansky talent sa pokúsi na Veľkej cene Španielska zopakovať triumf Maxa Verstappena spred desiatich rokov. Stále iba 19-ročný taliansky pilot F1 Kimi Antonelli je najmladší líder majstrovského ...



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monaco_f1_gp_auto_racing_32219 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Mladý taliansky talent sa pokúsi na Veľkej cene Španielska zopakovať triumf Maxa Verstappena spred desiatich rokov.


Stále iba 19-ročný taliansky pilot F1 Kimi Antonelli je najmladší líder majstrovského seriálu a v nedeľu sa pokúsi o šieste víťazstvo bez prerušenia na Veľkej cene Španielska na okruhu v Barcelone.

Počas ostatného víkendu v Monacu predviedol jazdec tímu Mercedes majstrovský výkon, keď viedol od štartu až do cieľa. V prípade úspechu sa zaradí k historicky šiestim pretekárom, ktorí dokázali vyhrať majstrovské preteky efjednotky šesťkrát po sebe. Môže sa tiež v celkovom počte triumfov dotiahnuť na tímového kolegu Georgea Russella.

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Russell sa po sérii komplikácií a penalizácií v Monte Carle vynasnaží vylepšiť svoju sezónu. Mercedes by sa isto rád vyhol v Barcelone scenáru spred desiatich rokov, keď na tomto okruhu mali vzájomnú kolíziu jeho piloti Lewis Hamilton a Nico Rosberg.

Práve vtedy zaznamenal Holanďan Max Verstappen svoj prvý veľký úspech a práve na tejto trati, keď ako osemnásťročný debutant vo farbách Red Bullu zvíťazil. Teraz sa jeho zoskupenie snaží zotaviť z nedávneho zlyhania pohonnej jednotky a vrátiť svoj výkon na úroveň pretekov v kanadskom Montreale, kde Verstappen skončil tretí.

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Antonelli má momentálne na čele svetového šampionátu náskok 66 bodov pred Lewisom Hamiltonom, ktorý by rád dosiahol prvé tohtosezónne víťazstvo pre Ferrari. Tretí je George Russell so 68 bodmi, ktorého forma tento rok výrazne kolíše.

"Georgeovi to zatiaľ nevychádza podľa predstáv, ale je psychicky silný a vieme, akú úroveň dokáže priniesť. Naším cieľom je reset, sústredenie a výkon," uviedol šéf tímu Mercedes Toto Wolff na adresu Rusella.


Zdroj: SITA.sk - Antonelli mieri v Barcelone na šieste víťazstvo v seriáli F1 bez prerušenia. Podarí sa mu to? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1
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