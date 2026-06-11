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 24hod.sk    Šport

11. júna 2026

Profesionálni futbalisti získali svoj hlas v Rade FIFA. Čo to pre hráčov znamená?



Hráči budú mať novú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia na najvyššej úrovni svetového futbalu. Profesionálni futbalisti budú odteraz zastúpení na zasadnutiach Rady Medzinárodnej futbalovej federácie ...



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fifa_unpaid_wages_92742 676x365 11.6.2026 (SITA.sk) - Hráči budú mať novú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia na najvyššej úrovni svetového futbalu.


Profesionálni futbalisti budú odteraz zastúpení na zasadnutiach Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), oznámila to hráčska únia FIFPRO. Dohoda s globálnym riadiacim orgánom futbalu nadobúda účinnosť okamžite, teda už pred začiatkom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku.

Zástupcovia profifutbalistov budú pôsobiť v rámci Futbalového tribunálu, justičných orgánov FIFA, viacerých stálych výborov aj podvýboru pre ľudské práva a udržateľnosť, čo odráža spoločný záväzok zabezpečiť, aby hlas hráčov bol v rozhodovacích procesoch FIFA dostatočne zastúpený.

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Dohoda ďalej umožní, aby FIFPRO mala zastúpenie v Rade FIFA ako pozorovateľ s právom prejavu. FIFPRO bude spolupracovať s FIFA na otázkach blaha hráčov, medzinárodného zápasového kalendára a systému prestupov - témach, na ktorých sa organizácie často nezhodovali.

Súčasťou dohody je aj stiahnutie právnych konaní podaných FIFPRO, jej kontinentálnymi divíziami a členskými úniami proti FIFA. V októbri 2024 podala FIFPRO sťažnosť Európskej komisii týkajúca sa kalendára, kde poukázala na narastajúce pracovné zaťaženie profesionálnych hráčov.



Zdroj: SITA.sk - Profesionálni futbalisti získali svoj hlas v Rade FIFA. Čo to pre hráčov znamená? © SITA Všetky práva vyhradené.

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