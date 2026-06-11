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 24hod.sk    Šport

11. júna 2026

Basketbalisti New Yorku Knicks predviedli historický obrat a sú len jeden zápas od zisku titulu


Tagy: NBA

New York Knicks zmazali 29-bodové manko súpera a nad San Antoniom Spurs vedú už 3:1 na zápasy. Americký basketbalový tím New York Knicks predviedol najväčší obrat v histórii finále zámorskej NBA. V ...



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nba_finals_spurs_knicks_basketball__7629 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - New York Knicks zmazali 29-bodové manko súpera a nad San Antoniom Spurs vedú už 3:1 na zápasy.


Americký basketbalový tím New York Knicks predviedol najväčší obrat v histórii finále zámorskej NBA. V stredu v domácom prostredí Knicks zdolali San Antonio Spurs 107:106 a sú už len na jedno víťazstvo od zisku majstrovského titulu. Víťazný kôš zaznamenal Ogugua Anunoby po 1,2 sekundy pred koncom, čím zabezpečil Knicks vedenie 3:1 na zápasy v sérii hranej na štyri triumfy. Nasledujúci zápas sa uskutoční v sobotu v San Antoniu.

Jalen Brunson prispel k triumfu Knicks 36 bodmi a Anunoby pridal ďalších 33 bodov vrátane rozhodujúceho zakončenia po Brunsonovej trojke, ktorá sa odrazila od obruče. "Robte čokoľvek, čo je potrebné na víťazstvo,“ povedal Anunoby o koši, ktorý rozpútal obrovskú eufóriu v newyorskej hale Madison Square Garden.

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Na strane hostí zaznamenal Victor Wembanyama 24 bodov a 13 doskokov, Dylan Harper pridal 21 bodov, De'Aaron Fox a Devin Vassell si pripísali po 18 bodov. Spurs stanovili finálový rekord 14 trojkami už v prvej polovici zápasu. Dvakrát viedli aj o 29 bodov, no svoj veľký náskok si neudržali.

Brunson poslal Knicks prvýkrát v zápase do vedenia, keď skóroval na 105:104 iba 82 pred koncom štvrtej štvrtiny. Hosťujúci Stephon Castle potom síce premenil dva trestné hody, no Knicks sa nevzdali. Anunoby doskočil loptu pod košom súpera a rozhodol.

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Predchádzajúci najväčší obrat vo finále bol rozdiel 24 bodov, ktorý Boston Celtics "zmazali" v roku 2008 proti Los Angeles Lakers. „Nedokážem to momentálne vysvetliť. Je to pravdepodobne nedostatočné vykonávanie úloh a nejaká chamtivosť. V druhej polovici zápasu sme neboli dosť hladní po víťazstve,“ priznal Wembanyama po kolapse Spurs.

Spurs mali v polčasovej prestávke 27-bodový náskok, ktorý bol najväčší v histórii finále pre hosťujúci tím. V druhej polovici duelu však strelili už len 30 bodov. Vo tretej štvrtine premenili len 4 z 20 pokusov, k tomu pridali 5 strát.

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Knicks ešte pred štvrtou štvrtinou zaostávali o 15 bodov (75:90), ale postupne sa približovali k Spurs. "Keď čelíme nepriazni osudu, potrebujeme tímovú spoluprácu. Náš tím ukázal odolnosť a vzájomné prepojenie v kritickom momente," povedal tréner Newyorčanov Mike Brown.

Tím New York Knick je teda už len jeden triumf od titulu, ktorý zatiaľ naposledy získali ešte v roku 1973.


Zdroj: SITA.sk - Basketbalisti New Yorku Knicks predviedli historický obrat a sú len jeden zápas od zisku titulu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NBA
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