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07. júna 2026
Vasseura z Ferrari v sobotu hospitalizovali, v nedeľu však nechýbal v boxoch počas Veľkej ceny Monaka
Tagy: F1 Formula 1
Šéf tímu Ferrari Fred Vasseur si nenechal ujsť piate preteky sezóny F1 napriek tomu, že v sobotu skončil v nemocnici z bližšie nešpecifikovaných dôvodov. Šéf tímu Ferrari Fred Vasseur v nedeľu ...
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7.6.2026 (SITA.sk) - Šéf tímu Ferrari Fred Vasseur si nenechal ujsť piate preteky sezóny F1 napriek tomu, že v sobotu skončil v nemocnici z bližšie nešpecifikovaných dôvodov.
Šéf tímu Ferrari Fred Vasseur v nedeľu nechýbal v boxoch počas Veľkej ceny Monaka v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1. Pritom len 24 hodín predtým ho hospitalizovali z nešpecifikovaných dôvodov.
"Je tu,“ potvrdila tlačová zástupkyňa talianskeho tímu, no odmietla komentovať jeho zdravotný stav.
Päťdesiatosemročný Francúz je na pozícii vedúceho tímu od roku 2023. Po piatich tohtosezónnych pretekoch je Ferrari na druhom mieste v priebežnom hodnotení konštruktérov so 147 bodmi, na vedúci tím Mercedes stráca 72 bodov.
Jazdci Charles Leclerc a Lewis Hamilton ešte nezaznamenali víťazstvo, no v nedeľňajších pretekoch v Monaku štartovali z 3. resp. 4. priečky.
Po sobotňajšej kvalifikácii Leclerc uviedol, že napriek Vasseurovej neprítomnosti na okruhu bol jeho vplyv a podpora pre tím stále prítomné.
"Aj keď nebol pri trati, Fred bol veľmi zapojený do nášho dňa. Chýbal nám... no bol tu a podporoval nás,“ povedal monacký pretekár.
Zdroj: SITA.sk - Vasseura z Ferrari v sobotu hospitalizovali, v nedeľu však nechýbal v boxoch počas Veľkej ceny Monaka © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf tímu Ferrari Fred Vasseur v nedeľu nechýbal v boxoch počas Veľkej ceny Monaka v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1. Pritom len 24 hodín predtým ho hospitalizovali z nešpecifikovaných dôvodov.
"Je tu,“ potvrdila tlačová zástupkyňa talianskeho tímu, no odmietla komentovať jeho zdravotný stav.
Päťdesiatosemročný Francúz je na pozícii vedúceho tímu od roku 2023. Po piatich tohtosezónnych pretekoch je Ferrari na druhom mieste v priebežnom hodnotení konštruktérov so 147 bodmi, na vedúci tím Mercedes stráca 72 bodov.
Jazdci Charles Leclerc a Lewis Hamilton ešte nezaznamenali víťazstvo, no v nedeľňajších pretekoch v Monaku štartovali z 3. resp. 4. priečky.
Po sobotňajšej kvalifikácii Leclerc uviedol, že napriek Vasseurovej neprítomnosti na okruhu bol jeho vplyv a podpora pre tím stále prítomné.
"Aj keď nebol pri trati, Fred bol veľmi zapojený do nášho dňa. Chýbal nám... no bol tu a podporoval nás,“ povedal monacký pretekár.
Zdroj: SITA.sk - Vasseura z Ferrari v sobotu hospitalizovali, v nedeľu však nechýbal v boxoch počas Veľkej ceny Monaka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1
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