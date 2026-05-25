Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport    F1

25. mája 2026

Antonelli valcuje Formulu 1. Tínedžer z Mercedesu získal štvrté víťazstvo v sérii


Tagy: F1 Formula 1 VC Kanady

Iba 19-ročný Talian Kimi Antonelli triumfoval na Veľkej cene Kanady a zaznamenal štvrté víťazstvo v rade. Jazdec Mercedesu sa stal prvým pilotom v histórii formuly 1, ktorý svoje prvé štyri triumfy dosiahol po ...



Zdieľať
f1_canadian_grand_prix_auto_racing_22567 676x432 25.5.2026 (SITA.sk) - Iba 19-ročný Talian Kimi Antonelli triumfoval na Veľkej cene Kanady a zaznamenal štvrté víťazstvo v rade. Jazdec Mercedesu sa stal prvým pilotom v histórii formuly 1, ktorý svoje prvé štyri triumfy dosiahol po sebe.


Taliansky tínedžer Kimi Antonelli pokračuje vo výnimočnom vstupe do tohtoročnej sezóny formuly 1. Devätnásťročný jazdec Mercedesu v nedeľu ovládol Veľkú cenu Kanady a zaznamenal štvrté víťazstvo za sebou, čím zvýšil svoj náskok na čele šampionátu na 43 bodov.

Antonelli sa stal prvým jazdcom v histórii F1, ktorý svoje prvé štyri víťazstvá získal v neprerušenej sérii. K triumfu mu pomohlo aj odstúpenie tímového kolegu Georgea Russella, ktorý v polovici pretekov prišiel o šancu na víťazstvo pre poruchu pohonnej jednotky po dlhom súboji s mladým Talianom.

Pilot Mercedesu napokon zvíťazil s náskokom 10,768 sekundy pred sedemnásobným majstrom sveta Lewisom Hamiltonom z Ferrari. Brit si pripísal desiate pódium v Montreale a 204. v kariére po tom, ako odolal tlaku štvornásobného šampióna Maxa Verstappena z Red Bullu. Holanďan získal prvé pódiové umiestnenie v sezóne.

„Bol to naozaj zábavný súboj s Georgeom,“ povedal Antonelli po pretekoch. „Išli sme prakticky na limite. Nebolo to dnes jednoduché. Je škoda, že George mal poruchu, pretože to mohol byť veľmi zaujímavý súboj, ale beriem to.“

Hamilton po pretekoch neskrýval spokojnosť a mladého nástupcu v Mercedese objal. „Konečne sme našli správne nastavenie a mali sme dobrý víkend. Je úžasné byť opäť na pódiu a bojovať s Maxom. Toto miesto milujem,“ uviedol Brit, ktorý v Montreale prvýkrát zvíťazil ešte v roku 2007.

Veľká cena sa jazdila v chladných a daždivých podmienkach, pričom tímy zvolili rozdielne pneumatikové stratégie. McLaren zažil nevydarený deň - Oscar Piastri skončil až jedenásty po penalizácii a úradujúci majster sveta Lando Norris odstúpil pre poruchu prevodovky.

Za vedúcou trojicou skončil na 4. priečke Charles Leclerc na Ferrari pred Isackom Hadjarom z Red Bullu. Body získali aj Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz a Oliver Bearman.


Zdroj: SITA.sk - Antonelli valcuje Formulu 1. Tínedžer z Mercedesu získal štvrté víťazstvo v sérii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 VC Kanady
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Šramková vyzve v 1. kole Grabherovú. Je to jedna z prijateľnejších súperiek, vraví Slovenka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 