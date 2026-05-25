|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Urban
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. mája 2026
Antonelli valcuje Formulu 1. Tínedžer z Mercedesu získal štvrté víťazstvo v sérii
Tagy: F1 Formula 1 VC Kanady
Iba 19-ročný Talian Kimi Antonelli triumfoval na Veľkej cene Kanady a zaznamenal štvrté víťazstvo v rade. Jazdec Mercedesu sa stal prvým pilotom v histórii formuly 1, ktorý svoje prvé štyri triumfy dosiahol po ...
Zdieľať
25.5.2026 (SITA.sk) - Iba 19-ročný Talian Kimi Antonelli triumfoval na Veľkej cene Kanady a zaznamenal štvrté víťazstvo v rade. Jazdec Mercedesu sa stal prvým pilotom v histórii formuly 1, ktorý svoje prvé štyri triumfy dosiahol po sebe.
Taliansky tínedžer Kimi Antonelli pokračuje vo výnimočnom vstupe do tohtoročnej sezóny formuly 1. Devätnásťročný jazdec Mercedesu v nedeľu ovládol Veľkú cenu Kanady a zaznamenal štvrté víťazstvo za sebou, čím zvýšil svoj náskok na čele šampionátu na 43 bodov.
Antonelli sa stal prvým jazdcom v histórii F1, ktorý svoje prvé štyri víťazstvá získal v neprerušenej sérii. K triumfu mu pomohlo aj odstúpenie tímového kolegu Georgea Russella, ktorý v polovici pretekov prišiel o šancu na víťazstvo pre poruchu pohonnej jednotky po dlhom súboji s mladým Talianom.
Pilot Mercedesu napokon zvíťazil s náskokom 10,768 sekundy pred sedemnásobným majstrom sveta Lewisom Hamiltonom z Ferrari. Brit si pripísal desiate pódium v Montreale a 204. v kariére po tom, ako odolal tlaku štvornásobného šampióna Maxa Verstappena z Red Bullu. Holanďan získal prvé pódiové umiestnenie v sezóne.
„Bol to naozaj zábavný súboj s Georgeom,“ povedal Antonelli po pretekoch. „Išli sme prakticky na limite. Nebolo to dnes jednoduché. Je škoda, že George mal poruchu, pretože to mohol byť veľmi zaujímavý súboj, ale beriem to.“
Hamilton po pretekoch neskrýval spokojnosť a mladého nástupcu v Mercedese objal. „Konečne sme našli správne nastavenie a mali sme dobrý víkend. Je úžasné byť opäť na pódiu a bojovať s Maxom. Toto miesto milujem,“ uviedol Brit, ktorý v Montreale prvýkrát zvíťazil ešte v roku 2007.
Veľká cena sa jazdila v chladných a daždivých podmienkach, pričom tímy zvolili rozdielne pneumatikové stratégie. McLaren zažil nevydarený deň - Oscar Piastri skončil až jedenásty po penalizácii a úradujúci majster sveta Lando Norris odstúpil pre poruchu prevodovky.
Za vedúcou trojicou skončil na 4. priečke Charles Leclerc na Ferrari pred Isackom Hadjarom z Red Bullu. Body získali aj Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz a Oliver Bearman.
Zdroj: SITA.sk - Antonelli valcuje Formulu 1. Tínedžer z Mercedesu získal štvrté víťazstvo v sérii © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky tínedžer Kimi Antonelli pokračuje vo výnimočnom vstupe do tohtoročnej sezóny formuly 1. Devätnásťročný jazdec Mercedesu v nedeľu ovládol Veľkú cenu Kanady a zaznamenal štvrté víťazstvo za sebou, čím zvýšil svoj náskok na čele šampionátu na 43 bodov.
Antonelli sa stal prvým jazdcom v histórii F1, ktorý svoje prvé štyri víťazstvá získal v neprerušenej sérii. K triumfu mu pomohlo aj odstúpenie tímového kolegu Georgea Russella, ktorý v polovici pretekov prišiel o šancu na víťazstvo pre poruchu pohonnej jednotky po dlhom súboji s mladým Talianom.
Pilot Mercedesu napokon zvíťazil s náskokom 10,768 sekundy pred sedemnásobným majstrom sveta Lewisom Hamiltonom z Ferrari. Brit si pripísal desiate pódium v Montreale a 204. v kariére po tom, ako odolal tlaku štvornásobného šampióna Maxa Verstappena z Red Bullu. Holanďan získal prvé pódiové umiestnenie v sezóne.
„Bol to naozaj zábavný súboj s Georgeom,“ povedal Antonelli po pretekoch. „Išli sme prakticky na limite. Nebolo to dnes jednoduché. Je škoda, že George mal poruchu, pretože to mohol byť veľmi zaujímavý súboj, ale beriem to.“
Hamilton po pretekoch neskrýval spokojnosť a mladého nástupcu v Mercedese objal. „Konečne sme našli správne nastavenie a mali sme dobrý víkend. Je úžasné byť opäť na pódiu a bojovať s Maxom. Toto miesto milujem,“ uviedol Brit, ktorý v Montreale prvýkrát zvíťazil ešte v roku 2007.
Veľká cena sa jazdila v chladných a daždivých podmienkach, pričom tímy zvolili rozdielne pneumatikové stratégie. McLaren zažil nevydarený deň - Oscar Piastri skončil až jedenásty po penalizácii a úradujúci majster sveta Lando Norris odstúpil pre poruchu prevodovky.
Za vedúcou trojicou skončil na 4. priečke Charles Leclerc na Ferrari pred Isackom Hadjarom z Red Bullu. Body získali aj Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz a Oliver Bearman.
Zdroj: SITA.sk - Antonelli valcuje Formulu 1. Tínedžer z Mercedesu získal štvrté víťazstvo v sérii © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1 VC Kanady
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Šramková vyzve v 1. kole Grabherovú. Je to jedna z prijateľnejších súperiek, vraví Slovenka
Šramková vyzve v 1. kole Grabherovú. Je to jedna z prijateľnejších súperiek, vraví Slovenka