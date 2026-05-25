Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

25. mája 2026

Šramková vyzve v 1. kole Grabherovú. Je to jedna z prijateľnejších súperiek, vraví Slovenka


Tagy: 1. kolo antuka dvojhra žien Roland Garros slovenská tenistka

Jediná Slovenka vo dvojhre na Roland Garros 2026 sa predstaví už v pondelok. Rebecca Šramková si štvrtýkrát zahrá v hlavnej súťaži dvojhry na najcennejšej parížskej antuke a konečne by chcela ...



Zdieľať
us_open_tennis_02495 scaled 1 676x845 25.5.2026 (SITA.sk) - Jediná Slovenka vo dvojhre na Roland Garros 2026 sa predstaví už v pondelok.


Rebecca Šramková si štvrtýkrát zahrá v hlavnej súťaži dvojhry na najcennejšej parížskej antuke a konečne by chcela postúpiť do 2. kola.

Jej súboj proti Rakúšanke Julii Grabherovej organizátori zaradili ako druhý na dvorec číslo 4, čiže so začiatkom po 12.30 h.

Obe hráčky od seba delia štyri miesta v renkingu WTA vo dvojhre. Rakúšanka je na 121. pozícii, Slovenka na 125. poste.

Rakúska antukárka


"Grabherová je jedna z prijateľnejších možností, ktoré boli na výber. Je to antukárka, povrch jej sedí. Zdolala na tomto povrchu viaceré kvalitné hráčky, takže určite budem musieť bojovať o každú loptičku. V Paríži sa mi všeobecne hrá dobre, vždy tam idem s dobrým pocitom. Antuka je rovná, kurty krásne upravené. Veľmi sa teším, že si môžem po štvrtýkrát zahrať v hlavnej súťaži na Roland Garros," uviedla Šramková pred vstupom do súťaže, cituje ju web Slovenského tenisového zväzu.

Šramková prešla trojkolovou kvalifikáciou až do hlavnej súťaže. Vo finále kvalifikácie si 29-ročná Slovenka poradila s Argentínčankou Mariou Carleovou 6:4, 5:7, 6:2.

Spokojnosť s kvalifikáciou


Bol to jediný stratený set Šramkovej v kvalifikácii. Predtým vo dvoch setoch zdolala Kanaďanku Kaylu Crossovú aj Portugalčanku Franciscu Jorgeovú.

"Som veľmi spokojná, že sa mi podarilo prebojovať do hlavnej súťaže. Napriek tomu, že som opäť mala zdravotné problémy a nebola som schopná trénovať a adekvátne sa pred grandslamom pripravovať, sa mi napokon podarilo všetky tri zápasy dotiahnuť do víťazného konca. Som veľmi rada, že to vyšlo," doplnila zverenkyňa trénera Milana Martinca v NTC.

Po štvrtý raz


Šramková si zahrá v 1. kole hlavnej súťaže pri Seine štvrtýkrát od roku 2022. Vlani dostala na úvod najťažšiu možnú súperku, štvornásobnú parížsku šampiónku Igu Swiatekovú.

Súčasnej svetovej trojke vtedy vzala šesť gemov a so cťou prehrala 3:6, 3:6. Rok predtým Šramková na úvod nestačila na Američanku Amandu Anisimovovú a v roku 2022 na Rusku Dariu Kasatkinovú.


Zdroj: SITA.sk - Šramková vyzve v 1. kole Grabherovú. Je to jedna z prijateľnejších súperiek, vraví Slovenka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 1. kolo antuka dvojhra žien Roland Garros slovenská tenistka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Antonelli valcuje Formulu 1. Tínedžer z Mercedesu získal štvrté víťazstvo v sérii
<< predchádzajúci článok
Kanadský obranca z Edmontonu vravel, že proti Slovákom to bol zápas NHL – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 