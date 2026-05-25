25. mája 2026

Ružička spomínal na minulosť a účasť v KHL: Bol som uzavretý človek, štyrikrát do týždňa som mal psychiatra – FOTO


Liečbu podstúpil dobrovoľne v programe NHL, strávil šesť týždňov v Los Angeles. Slovenský hokejista Adam Ružička vo februári 2024 predčasne skončil v zámorskej hokejovej NHL v klube Arizona ...



25.5.2026 (SITA.sk) - Liečbu podstúpil dobrovoľne v programe NHL, strávil šesť týždňov v Los Angeles.


Slovenský hokejista Adam Ružička vo februári 2024 predčasne skončil v zámorskej hokejovej NHL v klube Arizona Coyotes. Vedenie organizácie rozviazalo kontrakt s 27-ročným bratislavským rodákom a zaradilo ho na listinu voľných hráčov. Dôvodom na tento krok bolo jeho konanie na sociálnych sieťach.

Zverejnil tam video, na ktorom je on a pred ním na tanieri čiara z neznámeho bieleho prášku a platobná karta. Nasledoval záber na jeho tvár, kde si medzi pery vložil priehľadnú sklenenú rúrku. Neskôr to veľmi rýchlo zmazal.

Všetko naznačovalo tomu, že biely prášok je droga, pravdepodobne kokaín, a hokejista sa chystá ho požiť. Klub zareagoval okamžite a vyradil ho z kádra. Hráč si neskôr sypal popol na hlavu a ospravedlnil sa s tým, že sa poučil. O reštart svojej kariéry sa pokúsil v ruskej KHL v Spartaku Moskva.
 

 

 

Vrátil sa do reprezentácie


Patril tam k jedným z najlepších hráčov tímu, čo si všimlo aj vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie. Zahral si na nedávnych zimných olympijských hrách v Taliansku, kde získal päť bodov za dva góly a tri asistencie.

Za Slovensko si predtým naposledy zahral ešte v kvalifikácii o ZOH 2022 v Pekingu, no na záverečné podujatie sa nedostal. Hokejisti spod Tatier tam získali bronzové medaily, v súboji o 3. miesto zdolali Švédov.

Po účasti pod piatimi kruhmi odohral za Spartak Moskva len tri zápasy a pred ďalším v Kazani mal prísť za trénermi a povedať im, že nebude hrať a následne mal bez dovolenia odísť do Moskvy. Hoci sa údajne neskôr ospravedlnil, klub to neakceptoval.
 

Relax


Teraz sa k celej situácii vyjadril v relácii Milujeme presilovky. "To, že sa to kontroverzné video dostalo na verejnosť, bolo pre mňa na konci dňa to najlepšie, čo sa mohlo stať. Na sto percent mi to zachránilo život," povedal Ružička.

Konkrétne nepomenoval, o akú látku išlo, no spomenul, že to nie je len pre hokejistov, ale aj bežných ľudí, spôsob, ako môžu vypnúť hlavu.

"Veľa ľudí dôjde domov po práci a dá si víno alebo pivo. Je to taký relax. A pomaličky to zachádza do väčšieho a väčšieho množstva a stane sa z toho malý alkoholizmus. Potom to ľudia nevedia kontrolovať," prezradil ďalej.
 

Bál sa chodiť von


Liečbu podstúpil dobrovoľne v programe NHL, strávil šesť týždňov v Los Angeles. "Bol som v dome s cudzími ľuďmi, ktorých som vôbec nepoznal," uviedol útočník s tým, že po záverečných rozhovoroch s psychológmi ho pustili domov.

"Nonstop som tam mal nejaký program. Bolo tam strašne veľa tréningov, čo sa týka mentálneho koučingu. Veľa vecí na hlavu a psychiku. Štyrikrát do týždňa som mal psychiatra, ktorého mi pridelili," spomínal Ružička.

Príbehy ľudí mu otvorili oči, vedel, že niekto je na tom ešte horšie. Keď sa vrátil do spoločnosti, tak sa bál chodiť von, hanbil sa. "Myslel som si, že ľudia budú na mňa ukazovať prstom. Nebolo to príjemné a trvalo dosť dlho, kým som začal niekam chodiť bez toho pocitu."
 

 

 

Právne procesy


Až po jednom roku as opäť začal cítiť komfortne a postupne o tom vedel aj rozprávať. "Bol som veľmi uzavretý človek, aj pred rodinou. Potreboval som však dostať zo seba veci, ktoré ma trápili. Najviac mi pomohla práve komunikácia s druhými ľuďmi."

A čo sa stalo v Spartaku Moskva? Prezradil, že dlho nehral, netrénoval a nebol na ľade, čo viedlo k dohode s klubom, že to ďalej nemá význam.

"Nemal som čas ani na prípravné kempy. Myslím si, že by som tým v konečnom dôsledku oslabil tím aj samého seba, lebo by som nepodal dobrý výkon. Nemôžem veľmi rozprávať o tom, čo sa stalo v Rusku, nakoľko tam prebiehajú určité právne procesy," dodal Ružička v relácii.


Zdroj: SITA.sk - Ružička spomínal na minulosť a účasť v KHL: Bol som uzavretý človek, štyrikrát do týždňa som mal psychiatra – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

