Situácia na Slovensku je kritická, vyťaženosť hotelov je nízka a po sezóne bude ešte horšie

Mnohé hotely zostali zatvorené

Najväčší pokles zažívajú mestské hotely

Ľudia sa rozhodujú na poslednú chvíľu

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Rezervácie a vyťaženosť hotelových zariadení turistami sú počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny na Slovensku výrazne nižšie ako v minulom roku. V pobytových hoteloch je pokles počas leta od 30 do 40 percent. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS) Oveľa horšie sú na tom podľa zistení asociácie mestské hotely, kde priemerná vyťaženosť nedosahuje ani 20 percent kapacít, čo znamená zníženie počtu prenocovaní oproti roku 2019 až o 70 percent. "Viacero mestských hotelov pritom zostáva v lete zatvorených a zlepšenia sa neočakávajú ani v septembri. Vtedy zrejme prudko klesne záujem aj o pobytové hotely," konštatuje AHRS.Situácia v cestovnom ruchu je podľa asociácie stále kritická a očakáva, že po skončení letnej sezóny sa na celom Slovensku výrazne zhorší. "Nástroje pomoci považujeme za nedostatočné a zle nastavené. Len päť percent z doteraz vyplatenej pomoci bolo pre ubytovacie a stravovacie služby, ktoré naopak zaznamenali najvyšší pokles tržieb a sú najviac postihnutým odvetvím koronakrízou,“ uviedol generálny manažér AHRS Marek Harbuľák Upozornil, že vlády v susedných a takmer všetkých európskych krajinách, už pritom prijali špecifické opatrenia orientované len na odvetvie cestovného ruchu.V júni dosiahla priemerná vyťaženosť hotelov necelých 21 percent, pričom približne tretina hotelových kapacít bola kvôli nízkemu dopytu stále zatvorená. Mestské hotely boli vyťažené na 14 percent, v Bratislave na 14,9 percenta a pobytové na 24,4 percenta."Vyšší dopyt po týchto službách bol však spôsobený aj čerpaním pobytov, ktoré boli preložené z marca, apríla a mája," objasňuje asociácia.V júli obsadenosť stúpla a dosiahla priemernú hodnotu takmer 38 percent. V rovnakom období minulého roka to ale bolo 72 percent. Dôvodom je výrazný prepad zahraničných návštevníkov a pokles domácich klientov. Najväčší pokles zažívajú opäť mestské hotely, kde bolo rezervovaných len necelých 19 percent ich kapacity.V prípade pobytových hotelov je situácia lepšia, počet rezervácií dosiahol viac ako 52 percent. V rovnakom období uplynulého roka ale dosahovali mestské hotely 68 percent a pobytové takmer 78 percent. "Prepad počtu prenocovaní v mestských hoteloch oproti roku 2019 je približne 70 percent a v pobytových hoteloch viac ako 30 percent," konštatuje AHRS.Rovnaká situácia sa pritom podľa nej pravdepodobne zopakuje aj v auguste. Asociácia pripúšťa, že tento stav môže byť ovplyvnený aj zmenou spotrebiteľského správania, ktoré sa v období koronakrízy prejavuje rozhodovaním a rezerváciami na poslednú chvíľu.Ďalší vývoj ovplyvní epidemiologická situácia a miera rozšírenia ochorenia COVID-19 nielen na Slovensku, ale aj v iných dovolenkových destináciách Slovákov.Prieskum realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska od 8. do 12. júla tohto roka. Údaje o stave rezervácií a svojej vyťaženosti poskytlo celkovo 165 hotelov, čo je približne 25 percent z ich celkového počtu na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo zistiť dopad koronakrízy na záujem turistov o ubytovacie služby v hoteloch.