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Apple predstavil iPhone 18 Pro, Pro Max a Duo – čo je nové?
Apple opäť mení pravidlá hry. Nová generácia iPhonov prichádza na trh v dvoch samostatných vlnách, pričom prémiová trojica pozostáva z modelov iPhone 18 Pro,
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Základný iPhone 18 a lacnejší iPhone 18e dopĺňajú ponuku neskôr. Nová generácia tak prináša výraznejšie rozdiely medzi jednotlivými modelmi a Apple po prvýkrát ponúka aj zariadenie, ktoré sa po rozložení mení na kompaktnú pracovnú plochu s uhlopriečkou takmer osem palcov.
Pozrime sa na všetky dostupné modely a ich najdôležitejšie vlastnosti.
nový iPhone 18 Pro farby.
novy-iphone-18-pro-farby
https://www.planeo.sk/apple-iphone-18-pro-2tb-burgundy
Apple iPhone 18 Pro: vstupná brána do prémiového sveta
Apple iPhone 18 Pro je najkompaktnejším a zároveň cenovo najdostupnejším modelom z prémiovej trojice. Napriek menším rozmerom ponúka špičkovú výbavu, ktorá sa v mnohých oblastiach približuje väčšiemu iPhone 18 Pro Max.
Dizajn a displej
iPhone 18 Pro prináša 6,3-palcový displej s technológiou LTPO+, ktorá umožňuje efektívnejšie riadenie spotreby energie. Dynamic Island je približne o 35 % menší, takže predná strana pôsobí čistejšie a displej ponúka viac využiteľnej plochy.
Medzi hlavné dizajnové prvky patria:
● 6,3-palcová uhlopriečka
● technológia LTPO+
● približne o 35 % menší Dynamic Island
● hliníkový rám namiesto titánového
● farebne lepšie zladené zadné sklo s rámom
● menej výrazný dvojtónový efekt zadnej strany
Výkon a pamäť
O výkon sa stará nový Apple A20 Pro, ktorý je vyrábaný 2nm výrobným procesom spoločnosti TSMC. iPhone 18 Pro má 12 GB RAM a úložisko začína na 256 GB.
Dostupné kapacity sú:
● 256 GB
● 512 GB
● 1 TB
● 2 TB
Kombinácia efektívnejšieho displeja a nového 2nm čipu prináša nižšiu spotrebu energie a mierne dlhšiu výdrž batérie v porovnaní s predchádzajúcou generáciou – podľa Apple až o 40 % vyšší grafický výkon oproti iPhone 17 Pro.
Fotoaparát
iPhone 18 Pro ponúka trojitý 48 Mpx fotoaparátový systém vrátane teleobjektívu. Najväčšou novinkou je variabilná clona hlavného 48 Mpx fotoaparátu Fusion so šiestimi laserom rezanými lamelami, ktorú Apple po prvýkrát používa v iPhone.
Variabilná clona umožňuje lepšiu kontrolu nad hĺbkou ostrosti, presnejšiu reguláciu expozície a prirodzenejšie rozostrenie pozadia. Dôležitou novinkou je, že túto technológiu ponúka aj menší iPhone 18 Pro, nielen väčší Pro Max.
Apple iPhone 18 Pro farby
Apple iPhone 18 Pro je dostupný v štyroch farebných prevedeniach:
● Black – čierna
● Light Blue – svetlomodrá
● Glacier – ľadová/strieborná
● Burgundy – vínový odtieň
Apple iPhone 18 Pro cena
Cena iPhone 18 Pro závisí od zvolenej kapacity úložiska:
● 256 GB – od 1 439 €
● 512 GB – od 1 589 €
● 1 TB – od 1 789 €
● 2 TB – približne 2 099 €
iPhone Pro Max.
iphone-pro-max
https://www.planeo.sk/apple-iphone-18-pro-max-2tb-glacier
Apple iPhone 18 Pro Max: vlajková loď s najväčším displejom
Ak iPhone 18 Pro predstavuje vstup do prémiového sveta, iPhone 18 Pro Max je jeho vrcholom. Zdieľa väčšinu technológií s menším Pro modelom, no prináša väčšie telo, väčší displej, vyššiu kapacitu batérie a výkonnejší zoom.
Dizajn a displej
iPhone 18 Pro Max ponúka 6,9-palcový ProMotion displej s technológiou LTPO+. Aj pri tomto modeli je Dynamic Island približne o 35 % menší.
Medzi hlavné vlastnosti displeja a konštrukcie patria:
● 6,9-palcový ProMotion displej
● technológia LTPO+
● približne o 35 % menší Dynamic Island
● hliníkový rám
● farebne zladené zadné sklo
● menej výrazný dvojtónový efekt
Výkon a pamäť
Výkon zabezpečuje rovnaký Apple A20 Pro vyrábaný 2nm procesom TSMC ako pri iPhone 18 Pro. K dispozícii je 12 GB RAM.
Úložisko je dostupné v štyroch kapacitách:
● 256 GB
● 512 GB
● 1 TB
● 2 TB
Rozdiel medzi modelmi preto nehľadajte vo výkone. iPhone 18 Pro Max stavia predovšetkým na väčšom displeji, lepšej výdrži (podľa Apple najväčší medziročný skok vo výdrži v histórii iPhonu) a pokročilejších možnostiach fotoaparátu.
Fotoaparát
Aj iPhone 18 Pro Max ponúka trojitý 48 Mpx fotoaparátový systém s variabilnou clonou hlavného objektívu. Hlavnou výhodou oproti menšiemu Pro je teleobjektív s priblížením až 8×.
Práve dlhší zoom je jedným z hlavných dôvodov, prečo po iPhone 18 Pro Max siahnu fotografickí nadšenci.
Apple iPhone 18 Pro Max farby
Apple iPhone 18 Pro Max je dostupný v rovnakej štvorici farieb ako iPhone 18 Pro:
● Black – čierna
● Light Blue – svetlomodrá
● Glacier – ľadová/strieborná
● Burgundy – vínový odtieň
Apple iPhone 18 Pro Max cena
Cena podľa úložiska je nasledovná:
● 256 GB – od 1 699 €
● 512 GB – od 1 949 €
● 1 TB – od 2 199 €
● 2 TB – približne 2 549 €
Rozdiel medzi iPhone 18 Pro a Pro Max je teda jednoduchý: oba modely ponúkajú rovnaký základ výkonu, no Pro Max pridáva väčšie telo, väčšiu batériu a dlhší zoom. Pri rovnakej kapacite úložiska je príplatok približne 260 €.
Apple iPhone 18: základ novej generácie
Apple iPhone 18 dopĺňa novú generáciu ako štandardný model. Aj keď patrí pod prémiové Pro modely, prináša niekoľko výrazných vylepšení oproti predchádzajúcej generácii.
Hlavné novinky:
● čip Apple A20 vyrábaný 2nm procesom TSMC
● 9 GB RAM
● 6,3-palcový Super Retina XDR displej
● ProMotion s obnovovacou frekvenciou až 120 Hz
● menší výrez pre Face ID a prednú kameru
● vylepšená predná kamera s vyšším rozlíšením
● nový modem s podporou rýchlejšieho mobilného pripojenia
● iOS 27 s rozšírenými funkciami Apple Intelligence a vylepšenou Siri (vrátane funkcie iPhone Handoff na prepínanie telefónneho čísla medzi dvoma iPhonmi)
Výraznou novinkou je práve ProMotion displej s obnovovacou frekvenciou 120 Hz. Apple túto technológiu po novom prináša aj do základného modelu, hoci bola v minulosti vyhradená najmä pre modely Pro.
Kombinácia 2nm čipu a efektívnejšieho hardvéru prináša rýchlejšie spúšťanie aplikácií a plynulejšiu prácu s náročnými úlohami bez výrazného nárastu spotreby energie.
Apple iPhone 18 farby
Apple iPhone 18 je dostupný v štyroch farebných prevedeniach, ktoré kombinujú klasickejšie odtiene s novými farebnými možnosťami. Na výber sú:
● Black – klasická čierna
● White – biela
● Light Blue – svetlomodrá
● Light Pink – svetloružová
Farebná ponuka tak zostáva odlišná od prémiových modelov iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, ktoré prinášajú vlastnú štvoricu farebných prevedení.
Apple iPhone 18 cena
Apple iPhone 18 patrí medzi cenovo dostupnejšie modely novej generácie, pričom jeho cena závisí od konkrétnej konfigurácie úložiska. Základná verzia štartuje na 949 €.
● 256 GB – od 949 €
● vyššie kapacity úložiska sú dostupné za príplatok
Základný iPhone 18 tak predstavuje vhodnú voľbu pre používateľov, ktorí chcú novú generáciu Apple telefónu, no nepotrebujú pokročilé funkcie modelov Pro.
Skladaci iPhone Duo.
skladaci-iphone-duo
https://www.planeo.sk/apple-iphone-duo-2tb-star-white
Apple iPhone Duo: prvý skladací iPhone
Ak má nová generácia jednu skutočne zásadnú novinku, je ňou Apple iPhone Duo. Ide o prvý skladací telefón v histórii Applu.
Apple vstupuje do segmentu skladacích smartfónov až v momente, keď má technológia podľa jeho štandardov dostatočnú úroveň. Výsledkom je zariadenie, ktoré v zloženom stave funguje ako klasický smartfón a po rozložení ponúka pracovnú plochu porovnateľnú s malým tabletom.
Displej a konštrukcia
iPhone Duo ponúka dva displeje:
● 7,6-palcový vnútorný OLED displej s pomerom strán približne 4:3
● 5,4-palcový vonkajší displej na bežné používanie bez rozkladania
Skladacia konštrukcia má po rozložení hrúbku približne 4,5 – 4,8 mm, zatiaľ čo v zloženom stave je hrubá približne 9,5 mm.
Rozmery zariadenia sú približne:
● 120,6 × 83,8 × 9,6 mm
● hmotnosť približne 255 gramov
Konštrukcia kombinuje titán a hliník a využíva pánt s technológiou Liquid Metal, ktorá je navrhnutá s ohľadom na vysoký počet opakovaných otvorení a zatvorení.
V zloženom stave je iPhone Duo o niečo hrubší než klasický iPhone, po rozložení však ponúka takmer dvojnásobnú uhlopriečku oproti iPhone 18 Pro Max. Používateľ tak získava veľkú pracovnú plochu bez potreby nosiť samostatný tablet.
Výkon
O výkon sa stará Apple A20 Pro v kombinácii s 12 GB RAM a modemom Apple C2. Novinkou je aj podpora ovládania stylusom Apple Pencil.
Výkonová základňa tak zodpovedá modelu iPhone 18 Pro Max, rozdiel spočíva predovšetkým v samotnej konštrukcii zariadenia.
Úložisko
iPhone Duo je dostupný v týchto kapacitách:
● 256 GB
● 512 GB
● 1 TB
● 2 TB
Fotoaparát
Pri fotoaparáte prináša iPhone Duo kompromis vyplývajúci zo skladacej konštrukcie. Namiesto trojitého systému ponúka dvojicu 48 Mpx objektívov:
● hlavný objektív
● ultraširokouhlý objektív
Samostatný teleobjektív chýba. Dôvodom je snaha zachovať mimoriadne tenké telo zariadenia, keďže teleobjektív by vyžadoval viac priestoru v kamerovom module.
Predná kamera má rozlíšenie 12 Mpx a je použiteľná v zloženom aj rozloženom stave.
Touch ID namiesto Face ID
Ďalšou výraznou zmenou je biometrické zabezpečenie. iPhone Duo nepoužíva Face ID, ale Touch ID integrované priamo do bočného tlačidla.
Riešenie súvisí s konštrukciou zariadenia. Face ID potrebuje rozsiahlejší systém senzorov, ktorý by bolo náročnejšie umiestniť do mimoriadne tenkého skladacieho tela.
Batéria
iPhone Duo využíva dvojčlánkovú batériu s kapacitou približne 4 883 mAh, ktorá je rozdelená medzi obe časti tela.
V kombinácii s efektívnym čipom A20 Pro a optimalizovaným systémom iOS 27 poskytuje dostatočnú výdrž aj napriek veľkému vnútornému displeju.
Farby
Apple iPhone Duo je dostupný v konzervatívnejšej palete:
● Silver / White – strieborno-biela
● Dark Blue / Indigo – tmavomodrá
Apple iPhone Duo cena
Na rozdiel od modelov Pro a Pro Max nebola cena iPhone Duo zatiaľ oficiálne potvrdená. Podľa Marka Gurmana pre Bloomberg má základná 256 GB verzia v USA štartovať na hranici 2 000 dolárov, pri najvyššej kapacite sa cena môže priblížiť k 3 000 dolárom. Nasledujúce sumy preto predstavujú kvalifikovaný odhad slovenskej ceny:
● 256 GB – od približne 2 499 – 2 599 €
● 512 GB – od približne 2 999 – 3 099 €
● 1 TB – od približne 3 699 – 3 799 €
● 2 TB – cena približne 3 889 €
Skladací iPhone Duo patrí medzi najdrahšie modely celej série. Vyššia cena súvisí predovšetkým s použitím skladacieho OLED displeja a komplexnej konštrukcie s pántom.
Rýchle porovnanie všetkých štyroch modelov
Nová séria Apple iPhone 18 prináša štyri výrazne odlišné modely. Každý z nich cieli na inú skupinu používateľov.
Apple iPhone 18:
● Displej: 6,3" ProMotion
● Čip: A20
● RAM: 9 GB
● Fotoaparát: duálny, bez teleobjektívu
● Biometria: Face ID
● Cena od: 949 €
Apple iPhone 18 Pro:
● Displej: 6,3" LTPO+
● Čip: A20 Pro
● RAM: 12 GB
● Fotoaparát: trojitý, variabilná clona
● Biometria: Face ID
● Cena od: 1 489 €
Apple iPhone 18 Pro Max:
● Displej: 6,9" LTPO+
● Čip: A20 Pro
● RAM: 12 GB
● Fotoaparát: trojitý, variabilná clona, 8× zoom
● Biometria: Face ID
● Cena od: 1 639 €
Apple iPhone Duo:
● Displej: 5,4" vonkajší / 7,6" vnútorný
● Čip: A20 Pro
● RAM: 12 GB
● Fotoaparát: duálny, bez teleobjektívu
● Biometria: Touch ID
● Cena od: 2 369 €
Dostupnosť jednotlivých modelov
Nová generácia iPhonov je rozdelená do troch vĺn. iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max boli oficiálne predstavené – predobjednávky sa začali 12. septembra 2026, oficiálny predaj 18. septembra 2026. Prvý skladací iPhone Duo bol na tej istej keynote 9. septembra 2026 iba predstavený a do reálneho predaja by mal prísť samostatne, najskôr v októbri 2026 – teda neskôr než klasické modely Pro. Základný iPhone 18 a iPhone 18e dopĺňajú ponuku ako poslednú, pričom ich uvedenie na trh je naplánované na jar 2027.
Čo prináša iPhone 18 generácia?
Apple iPhone 18 predstavuje jednu z najvýraznejších generačných obmien posledných rokov. Kým iPhone 18 Pro a Pro Max prinášajú predovšetkým výkonnejší hardvér, 2nm čip A20 Pro, 12 GB RAM a variabilnú clonu, iPhone Duo mení samotnú koncepciu telefónu.
Najväčšie novinky celej série sú:
● nový 2nm čip Apple A20 / A20 Pro
● až 2 TB úložiska pri modeloch Pro a Pro Max (prvýkrát v histórii)
● až 12 GB RAM
● ProMotion displej aj v základnom modeli
● menší Dynamic Island
● variabilná clona pri modeloch Pro
● až 8× zoom pri iPhone 18 Pro Max
● nový modem Apple C2
● prvý skladací iPhone Duo
● 7,6-palcový vnútorný displej pri iPhone Duo
● podpora Apple Pencil pri skladacom modeli
● návrat Touch ID pri skladacom modeli
● rozšírené funkcie Apple Intelligence v systéme iOS 27
Oplatí sa kúpiť iPhone 18?
Ak používate iPhone 15 alebo starší model, nová generácia prináša dostatok zmien na zmysluplný upgrade. Výrazný posun predstavuje nový čip, efektívnejší hardvér, dlhšia výdrž, variabilná clona pri modeloch Pro a úplne nová kategória v podobe skladacieho iPhone Duo.
Pri novších modeloch, ako sú iPhone 16 a iPhone 17, je rozdiel menší. V takom prípade záleží najmä na tom, či používateľ ocení konkrétne novinky, ako je variabilná clona, výkon A20 Pro, dlhší zoom alebo skladacia konštrukcia.
Ak chcete klasický prémiový iPhone s najlepšou fotografickou výbavou, iPhone 18 Pro Max predstavuje vrchol tradičnej konštrukcie. Menší iPhone 18 Pro ponúka podobnú technologickú výbavu v kompaktnejšom tele. A pre používateľov, ktorí chcú úplne nový typ zariadenia a sú ochotní počkať na jeho neskorší predaj, je tu iPhone Duo so skladacím displejom.
Apple iPhone 18: vyberte si model podľa svojich potrieb
Nová séria prináša výraznejšie rozlíšenie medzi jednotlivými modelmi než predchádzajúce generácie. Základný iPhone 18 ponúka výkonnejší hardvér a ProMotion, modely Pro pridávajú pokročilé fotografické funkcie a iPhone Duo prináša úplne nový skladací formát.
Ak hľadáte nový iPhone, výber tak závisí najmä od toho, čo od telefónu očakávate. iPhone 18 predstavuje základ novej generácie, iPhone 18 Pro ponúka prémiové funkcie v kompaktnejšom tele, iPhone 18 Pro Max stavia na veľkom displeji a pokročilejšom zoome a iPhone Duo prináša úplne novú skladaciu konštrukciu.
Kompletnú ponuku aktuálne dostupných modelov nájdete v našej kategórii nový iPhone.
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