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Hudba, ktorá zostáva v pamäti. Namiešajte si soundtrack spoločných chvíľ
Tagy: Aperol Hudba PR Soundtrack
Pesnička z festivalu, ktorú si púšťate ešte mesiace. Album, ktorý patril jednej spoločnej dovolenke. Alebo skladba, pri ktorej sa pri stole zhodnete, že túto nikto nepreskakuje. Hudba dokáže ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Pesnička z festivalu, ktorú si púšťate ešte mesiace. Album, ktorý patril jednej spoločnej dovolenke.
Alebo skladba, pri ktorej sa pri stole zhodnete, že túto nikto nepreskakuje. Hudba dokáže dať spoločným chvíľam vlastný soundtrack. A niekedy k nemu netreba veľký program – stačia priatelia, dobrá hudba a aperitivo, ktoré sa pokojne natiahne na celý večer. Aj preto má v takýchto momentoch svoje miesto Aperol Spritz, či už na veľkých hudobných festivaloch, alebo pri stretnutí na terase.
Nie je náhoda, že nás stará skladba dokáže vrátiť ku konkrétnemu obdobiu, človeku či miestu. Výskum hudobnej autobiografickej pamäti ukazuje, že hudba vie spontánne vyvolávať osobné spomienky aj emócie. Náš mozog si k pesničkám jednoducho ukladá oveľa viac než názov interpreta.
Možno aj preto máme skladby, ktoré pre nás navždy zostanú "z tej dovolenky", "z toho festivalu" alebo "z obdobia, keď sme stále chodili von s tou istou partiou". A soundtrack nemusí patriť iba veľkým životným udalostiam. Pokojne ním môže byť hudba, ktorá hrala počas obyčajného večera, ktorý sa nakoniec pretiahol do noci.
Playlist väčšinou nevzniká preto, aby zostal iba v slúchadlách. Púšťame si ho cestou na festival, pri varení s priateľmi, na terase aj počas večera, ktorý nemá presný program. Hudba tak prirodzene sprevádza momenty, keď sa stretávame, rozprávame a zostávame spolu o čosi dlhšie.
Práve k takýmto chvíľam patrí aj aperitivo – pôvodne talianska chvíľa pred večerou, dnes skôr príležitosť sadnúť si, dať si drink, niečo malé pod zub a vychutnať si spoločný čas. A Aperol Spritz má v tomto svete svoje pevné miesto – od letných terás až po veľké hudobné podujatia.
Tohtoročná festivalová sezóna bola opäť bohatá na hudobné zážitky a Aperol Spritz pri nich nechýbal. Tento rok ste ho mohli nájsť napríklad na budapeštianskom Szigete, kde mal vlastný Island of Joy. Hudba bola súčasťou aj Aperol Spritz Piazza vo Viedni, kde sa striedali koncerty mladých hudobníkov a DJ sety.
Festivalové pódium je však iba jednou verziou spoločného času pri hudbe. Rovnako dobre môže vyzerať ako pár priateľov na terase či balkóne, niečo malé na zahryznutie a hudba, pri ktorej sa nikam neponáhľate.
Spotify tento rok oslavuje 20 rokov a pri tejto príležitosti zverejnilo niekoľko čísel, ktoré celkom dobre ukazujú, akú veľkú úlohu hrá hudba v našich každodenných náladách. Používatelia od vzniku služby vytvorili viac než 9,67 miliardy playlistov a v roku 2025 počúvali zo všetkých vekových skupín najviac minút hudby ľudia vo veku 18 až 24 rokov.
A najpočúvanejšia nálada? Ak tipujete "party", vedľa. Chill je historicky najstreamovanejším moodom na Spotify so 4,4 bilióna prehratí. Zaujímavé pritom je, že hoci "chill" vedie medzi náladami, zo všetkých typov playlistov sa historicky najviac počúvajú tie určené na oslavy a párty.
Ak si chcete otestovať hudobný prehľad, toto je historická TOP 5 najstreamovanejších skladieb Spotify:
Rebríček vychádza z globálnych streamov zverejnených pri 20. výročí Spotify v roku 2026. The Weeknd je zároveň jediným interpretom, ktorý má v prvej päťke hneď dve skladby.
Hudbu si tak namiešajte podľa nálady a Aperol Spritz podľa jednoduchého pomeru 3: 2: 1. A teda, tri diely Prosecca, dva diely Aperolu a jeden diel sódy, k tomu ľad a plátok pomaranča. Či si pustíte svetovú jednotku, festivalový objav alebo skladbu, ktorej význam chápe iba vaša partia, je už na vás. Tie najlepšie soundtracky sa napokon aj tak nespájajú iba s hudbou, ale najmä s ľuďmi a momentmi, ku ktorým patria.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Hudba, ktorá zostáva v pamäti. Namiešajte si soundtrack spoločných chvíľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Alebo skladba, pri ktorej sa pri stole zhodnete, že túto nikto nepreskakuje. Hudba dokáže dať spoločným chvíľam vlastný soundtrack. A niekedy k nemu netreba veľký program – stačia priatelia, dobrá hudba a aperitivo, ktoré sa pokojne natiahne na celý večer. Aj preto má v takýchto momentoch svoje miesto Aperol Spritz, či už na veľkých hudobných festivaloch, alebo pri stretnutí na terase.
Keď sa hudba spojí so spomienkami
Nie je náhoda, že nás stará skladba dokáže vrátiť ku konkrétnemu obdobiu, človeku či miestu. Výskum hudobnej autobiografickej pamäti ukazuje, že hudba vie spontánne vyvolávať osobné spomienky aj emócie. Náš mozog si k pesničkám jednoducho ukladá oveľa viac než názov interpreta.
Možno aj preto máme skladby, ktoré pre nás navždy zostanú "z tej dovolenky", "z toho festivalu" alebo "z obdobia, keď sme stále chodili von s tou istou partiou". A soundtrack nemusí patriť iba veľkým životným udalostiam. Pokojne ním môže byť hudba, ktorá hrala počas obyčajného večera, ktorý sa nakoniec pretiahol do noci.
Od terasy až po veľké pódium
Playlist väčšinou nevzniká preto, aby zostal iba v slúchadlách. Púšťame si ho cestou na festival, pri varení s priateľmi, na terase aj počas večera, ktorý nemá presný program. Hudba tak prirodzene sprevádza momenty, keď sa stretávame, rozprávame a zostávame spolu o čosi dlhšie.
Práve k takýmto chvíľam patrí aj aperitivo – pôvodne talianska chvíľa pred večerou, dnes skôr príležitosť sadnúť si, dať si drink, niečo malé pod zub a vychutnať si spoločný čas. A Aperol Spritz má v tomto svete svoje pevné miesto – od letných terás až po veľké hudobné podujatia.
Tohtoročná festivalová sezóna bola opäť bohatá na hudobné zážitky a Aperol Spritz pri nich nechýbal. Tento rok ste ho mohli nájsť napríklad na budapeštianskom Szigete, kde mal vlastný Island of Joy. Hudba bola súčasťou aj Aperol Spritz Piazza vo Viedni, kde sa striedali koncerty mladých hudobníkov a DJ sety.
Festivalové pódium je však iba jednou verziou spoločného času pri hudbe. Rovnako dobre môže vyzerať ako pár priateľov na terase či balkóne, niečo malé na zahryznutie a hudba, pri ktorej sa nikam neponáhľate.
Čo vlastne počúva svet?
Spotify tento rok oslavuje 20 rokov a pri tejto príležitosti zverejnilo niekoľko čísel, ktoré celkom dobre ukazujú, akú veľkú úlohu hrá hudba v našich každodenných náladách. Používatelia od vzniku služby vytvorili viac než 9,67 miliardy playlistov a v roku 2025 počúvali zo všetkých vekových skupín najviac minút hudby ľudia vo veku 18 až 24 rokov.
A najpočúvanejšia nálada? Ak tipujete "party", vedľa. Chill je historicky najstreamovanejším moodom na Spotify so 4,4 bilióna prehratí. Zaujímavé pritom je, že hoci "chill" vedie medzi náladami, zo všetkých typov playlistov sa historicky najviac počúvajú tie určené na oslavy a párty.
Ak si chcete otestovať hudobný prehľad, toto je historická TOP 5 najstreamovanejších skladieb Spotify:
- The Weeknd – Blinding Lights
- Ed Sheeran – Shape of You
- The Neighbourhood – Sweater Weather
- The Weeknd & Daft Punk – Starboy
- Harry Styles – As It Was
Rebríček vychádza z globálnych streamov zverejnených pri 20. výročí Spotify v roku 2026. The Weeknd je zároveň jediným interpretom, ktorý má v prvej päťke hneď dve skladby.
Hudbu si tak namiešajte podľa nálady a Aperol Spritz podľa jednoduchého pomeru 3: 2: 1. A teda, tri diely Prosecca, dva diely Aperolu a jeden diel sódy, k tomu ľad a plátok pomaranča. Či si pustíte svetovú jednotku, festivalový objav alebo skladbu, ktorej význam chápe iba vaša partia, je už na vás. Tie najlepšie soundtracky sa napokon aj tak nespájajú iba s hudbou, ale najmä s ľuďmi a momentmi, ku ktorým patria.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Hudba, ktorá zostáva v pamäti. Namiešajte si soundtrack spoločných chvíľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Aperol Hudba PR Soundtrack
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