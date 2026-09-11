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Od bryndze cez lesné huby až po čučoriedky: Gabo Kocák a Števo Martinovič ukazujú, ako chutia Tatry na tanieri
Čo vznikne, keď sa bryndza spojí s avokádom, tatranský štiav s olivami Kalamata a lesné čučoriedky dodajú tradičnému šodó svieži nádych? Šéfkuchár Gabo Kocák a herec Števo Martinovič ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Čo vznikne, keď sa bryndza spojí s avokádom, tatranský štiav s olivami Kalamata a lesné čučoriedky dodajú tradičnému šodó svieži nádych?
Šéfkuchár Gabo Kocák a herec Števo Martinovič dávajú známym slovenským chutiam nečakanú modernú podobu. V novom šesťdielnom kulinárskom seriáli *Tatry na tanieri* pripravujú napríklad maslovú žemľu s avokádom, mrvenou bryndzou a tatranským štiavom, grilované farmárske kura so špicatou kapustou a lesnými hubami či šodó s lesnými čučoriedkami. Lokálne suroviny, varenie pod holým nebom, pôsobivá horská scenéria, humor a prekvapivé kombinácie chutí sa spájajú v pôvodnej slovenskej produkcii TV Paprika, ktorá má premiéru 12. septembra o 20:20.
Šesť lokalít a dvanásť jedál pripravených priamo v srdci prírody. Tatry na tanieri spájajú kulinárske dobrodružstvo s cestou slovenskými horami a ukazujú, ako možno tradičné suroviny a chute pretvoriť moderným prístupom. Počas šiestich epizód navštívia Gabo Kocák a Števo Martinovič Pieniny, Bachledku, Chopok, Vrbické pleso, Popradské pleso a Veľkú Studenú dolinu.
Každá zastávka prináša vlastný príbeh. Dvojica sa najskôr vydáva spoznávať okolitú krajinu a až potom sa púšťa do varenia. Na každom mieste pripraví dve kompletné jedlá z lokálnych produktov, surovín od slovenských výrobcov a farmárov, ako aj z bylín typických pre daný región. Gabo Kocák dáva tradičným horským chutiam súčasnú podobu a približuje ich svetu modernej gastronómie a fine diningu.
V seriáli Tatry na tanieri nahrádza tradičnú kuchyňu otvorená príroda a profesionálne reštauračné vybavenie ustupuje jednoduchším podmienkam horského prostredia. Jedlá vznikajú nad otvoreným ohňom, na prenosnom turistickom variči alebo grile. Práve kontrast medzi drsným horským prostredím a precíznosťou modernej gastronómie tvorí jednu z ústredných tém seriálu.
Nakrúcanie prebiehalo počas šiestich dní v Pieninách, Belianskych, Vysokých a Nízkych Tatrách. Spolu s dvojicou moderátorov sa diváci vydajú po turistických chodníkoch a popri horských plesách na pôsobivé miesta, ktorých scenéria vytvára prirodzenú kulisu každej epizódy.
Kým Gabo Kocák prináša profesionálne skúsenosti a netradičný prístup k lokálnej gastronómii, Števo Martinovič sa ujíma úlohy zvedavého spoločníka, nadšeného ochutnávača a kuchára samouka. Ich rozdielna úroveň kuchárskych skúseností sa prirodzene dopĺňa humorom, spontánnymi rozhovormi a spoločnými zážitkami z ciest.
Tatry na tanieri sú preto oveľa viac než len seriál o varení. Prostredníctvom jedla približujú divákom krásy slovenskej prírody, lokálne produkty aj ľudí, ktorí za nimi stoja, a zároveň ukazujú, že výnimočný gastronomický zážitok nemusí vzniknúť iba v dokonale vybavenej kuchyni.
Šesťdielny kulinársky seriál Tatry na tanieri bude mať premiéru na TV Paprika 12. septembra o 20:20.
Chute zo seriálu Tatry na tanieri nemusia zostať iba v horách. Jedno z jedál predstavených v seriáli si môžete pripraviť aj doma, jako napr. farmárske kura s grilovanou špicatou kapustou a maslom zo sušených tatranských húb. Známe suroviny dostávajú nečakaný rozmer vďaka limetke a čerstvo namletej káve, ktoré prinesú kúsok Tatier a moderného prístupu Gaba Kocáka priamo na váš stôl.
Sušené huby namočte do teplej vody a následne ich rozmixujte spolu s čerstvými hubami a maslom. Dochuťte limetkovou šťavou a čerstvo namletými kávovými zrnami.
Špicatú kapustu nakrájajte na osminy a grilujte nad otvoreným ohňom s kačacou masťou, kým jemne neskaramelizuje. Osoľte a pridajte trochu cukru alebo medu.
Farmárske kura opečte alebo ugrilujte pri vysokej teplote na prepustenom masle alebo ghí a následne ho dôkladne tepelne upravte. Podávajte s hubovým maslom a grilovanou kapustou, na záver pokvapkajte čerstvou limetkovou šťavou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od bryndze cez lesné huby až po čučoriedky: Gabo Kocák a Števo Martinovič ukazujú, ako chutia Tatry na tanieri © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéfkuchár Gabo Kocák a herec Števo Martinovič dávajú známym slovenským chutiam nečakanú modernú podobu. V novom šesťdielnom kulinárskom seriáli *Tatry na tanieri* pripravujú napríklad maslovú žemľu s avokádom, mrvenou bryndzou a tatranským štiavom, grilované farmárske kura so špicatou kapustou a lesnými hubami či šodó s lesnými čučoriedkami. Lokálne suroviny, varenie pod holým nebom, pôsobivá horská scenéria, humor a prekvapivé kombinácie chutí sa spájajú v pôvodnej slovenskej produkcii TV Paprika, ktorá má premiéru 12. septembra o 20:20.
Tatry, ako ste ich možno ešte nevideli
Šesť lokalít a dvanásť jedál pripravených priamo v srdci prírody. Tatry na tanieri spájajú kulinárske dobrodružstvo s cestou slovenskými horami a ukazujú, ako možno tradičné suroviny a chute pretvoriť moderným prístupom. Počas šiestich epizód navštívia Gabo Kocák a Števo Martinovič Pieniny, Bachledku, Chopok, Vrbické pleso, Popradské pleso a Veľkú Studenú dolinu.
Každá zastávka prináša vlastný príbeh. Dvojica sa najskôr vydáva spoznávať okolitú krajinu a až potom sa púšťa do varenia. Na každom mieste pripraví dve kompletné jedlá z lokálnych produktov, surovín od slovenských výrobcov a farmárov, ako aj z bylín typických pre daný región. Gabo Kocák dáva tradičným horským chutiam súčasnú podobu a približuje ich svetu modernej gastronómie a fine diningu.
Fine dining bez kuchyne
V seriáli Tatry na tanieri nahrádza tradičnú kuchyňu otvorená príroda a profesionálne reštauračné vybavenie ustupuje jednoduchším podmienkam horského prostredia. Jedlá vznikajú nad otvoreným ohňom, na prenosnom turistickom variči alebo grile. Práve kontrast medzi drsným horským prostredím a precíznosťou modernej gastronómie tvorí jednu z ústredných tém seriálu.
Nakrúcanie prebiehalo počas šiestich dní v Pieninách, Belianskych, Vysokých a Nízkych Tatrách. Spolu s dvojicou moderátorov sa diváci vydajú po turistických chodníkoch a popri horských plesách na pôsobivé miesta, ktorých scenéria vytvára prirodzenú kulisu každej epizódy.
Keď sa profesionálny šéfkuchár stretne s príležitostným kuchárom
Kým Gabo Kocák prináša profesionálne skúsenosti a netradičný prístup k lokálnej gastronómii, Števo Martinovič sa ujíma úlohy zvedavého spoločníka, nadšeného ochutnávača a kuchára samouka. Ich rozdielna úroveň kuchárskych skúseností sa prirodzene dopĺňa humorom, spontánnymi rozhovormi a spoločnými zážitkami z ciest.
Tatry na tanieri sú preto oveľa viac než len seriál o varení. Prostredníctvom jedla približujú divákom krásy slovenskej prírody, lokálne produkty aj ľudí, ktorí za nimi stoja, a zároveň ukazujú, že výnimočný gastronomický zážitok nemusí vzniknúť iba v dokonale vybavenej kuchyni.
Šesťdielny kulinársky seriál Tatry na tanieri bude mať premiéru na TV Paprika 12. septembra o 20:20.
Zažite chuť Tatier aj u vás doma
Chute zo seriálu Tatry na tanieri nemusia zostať iba v horách. Jedno z jedál predstavených v seriáli si môžete pripraviť aj doma, jako napr. farmárske kura s grilovanou špicatou kapustou a maslom zo sušených tatranských húb. Známe suroviny dostávajú nečakaný rozmer vďaka limetke a čerstvo namletej káve, ktoré prinesú kúsok Tatier a moderného prístupu Gaba Kocáka priamo na váš stôl.
Farmárske kura s grilovanou špicatou kapustou a maslom z tatranských húb
Ingrediencie
- 200 g farmárskeho kuraťa
- 3 špicaté kapusty
- 20 g kačacej masti
- 20 g prepusteného masla alebo ghí
- 300 g čerstvého masla
- 100 g sušených tatranských húb
- 10 g kávových zŕn
- 3 limetky
- 1 kocka zeleninového bujónu
- 10 g soli
- 20 g cukru alebo medu
Postup
Sušené huby namočte do teplej vody a následne ich rozmixujte spolu s čerstvými hubami a maslom. Dochuťte limetkovou šťavou a čerstvo namletými kávovými zrnami.
Špicatú kapustu nakrájajte na osminy a grilujte nad otvoreným ohňom s kačacou masťou, kým jemne neskaramelizuje. Osoľte a pridajte trochu cukru alebo medu.
Farmárske kura opečte alebo ugrilujte pri vysokej teplote na prepustenom masle alebo ghí a následne ho dôkladne tepelne upravte. Podávajte s hubovým maslom a grilovanou kapustou, na záver pokvapkajte čerstvou limetkovou šťavou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od bryndze cez lesné huby až po čučoriedky: Gabo Kocák a Števo Martinovič ukazujú, ako chutia Tatry na tanieri © SITA Všetky práva vyhradené.
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