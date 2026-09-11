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Od bryndze cez lesné huby až po čučoriedky: Gabo Kocák a Števo Martinovič ukazujú, ako chutia Tatry na tanieri


Tagy: PR Recepty Varenie

Čo vznikne, keď sa bryndza spojí s avokádom, tatranský štiav s olivami Kalamata a lesné čučoriedky dodajú tradičnému šodó svieži nádych? Šéfkuchár Gabo Kocák a herec Števo Martinovič ...



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obrazok1 11.9.2026 (SITA.sk) - Čo vznikne, keď sa bryndza spojí s avokádom, tatranský štiav s olivami Kalamata a lesné čučoriedky dodajú tradičnému šodó svieži nádych?


Šéfkuchár Gabo Kocák a herec Števo Martinovič dávajú známym slovenským chutiam nečakanú modernú podobu. V novom šesťdielnom kulinárskom seriáli *Tatry na tanieri* pripravujú napríklad maslovú žemľu s avokádom, mrvenou bryndzou a tatranským štiavom, grilované farmárske kura so špicatou kapustou a lesnými hubami či šodó s lesnými čučoriedkami. Lokálne suroviny, varenie pod holým nebom, pôsobivá horská scenéria, humor a prekvapivé kombinácie chutí sa spájajú v pôvodnej slovenskej produkcii TV Paprika, ktorá má premiéru 12. septembra o 20:20.

Tatry, ako ste ich možno ešte nevideli


Šesť lokalít a dvanásť jedál pripravených priamo v srdci prírody. Tatry na tanieri spájajú kulinárske dobrodružstvo s cestou slovenskými horami a ukazujú, ako možno tradičné suroviny a chute pretvoriť moderným prístupom. Počas šiestich epizód navštívia Gabo Kocák a Števo Martinovič Pieniny, Bachledku, Chopok, Vrbické pleso, Popradské pleso a Veľkú Studenú dolinu.

Každá zastávka prináša vlastný príbeh. Dvojica sa najskôr vydáva spoznávať okolitú krajinu a až potom sa púšťa do varenia. Na každom mieste pripraví dve kompletné jedlá z lokálnych produktov, surovín od slovenských výrobcov a farmárov, ako aj z bylín typických pre daný región. Gabo Kocák dáva tradičným horským chutiam súčasnú podobu a približuje ich svetu modernej gastronómie a fine diningu.

Fine dining bez kuchyne


V seriáli Tatry na tanieri nahrádza tradičnú kuchyňu otvorená príroda a profesionálne reštauračné vybavenie ustupuje jednoduchším podmienkam horského prostredia. Jedlá vznikajú nad otvoreným ohňom, na prenosnom turistickom variči alebo grile. Práve kontrast medzi drsným horským prostredím a precíznosťou modernej gastronómie tvorí jednu z ústredných tém seriálu.

Nakrúcanie prebiehalo počas šiestich dní v Pieninách, Belianskych, Vysokých a Nízkych Tatrách. Spolu s dvojicou moderátorov sa diváci vydajú po turistických chodníkoch a popri horských plesách na pôsobivé miesta, ktorých scenéria vytvára prirodzenú kulisu každej epizódy.

Keď sa profesionálny šéfkuchár stretne s príležitostným kuchárom


Kým Gabo Kocák prináša profesionálne skúsenosti a netradičný prístup k lokálnej gastronómii, Števo Martinovič sa ujíma úlohy zvedavého spoločníka, nadšeného ochutnávača a kuchára samouka. Ich rozdielna úroveň kuchárskych skúseností sa prirodzene dopĺňa humorom, spontánnymi rozhovormi a spoločnými zážitkami z ciest.

Tatry na tanieri sú preto oveľa viac než len seriál o varení. Prostredníctvom jedla približujú divákom krásy slovenskej prírody, lokálne produkty aj ľudí, ktorí za nimi stoja, a zároveň ukazujú, že výnimočný gastronomický zážitok nemusí vzniknúť iba v dokonale vybavenej kuchyni.

Šesťdielny kulinársky seriál Tatry na tanieri bude mať premiéru na TV Paprika 12. septembra o 20:20.

Zažite chuť Tatier aj u vás doma


Chute zo seriálu Tatry na tanieri nemusia zostať iba v horách. Jedno z jedál predstavených v seriáli si môžete pripraviť aj doma, jako napr. farmárske kura s grilovanou špicatou kapustou a maslom zo sušených tatranských húb. Známe suroviny dostávajú nečakaný rozmer vďaka limetke a čerstvo namletej káve, ktoré prinesú kúsok Tatier a moderného prístupu Gaba Kocáka priamo na váš stôl.

Farmárske kura s grilovanou špicatou kapustou a maslom z tatranských húb



Ingrediencie



  • 200 g farmárskeho kuraťa

  • 3 špicaté kapusty

  • 20 g kačacej masti

  • 20 g prepusteného masla alebo ghí

  • 300 g čerstvého masla

  • 100 g sušených tatranských húb

  • 10 g kávových zŕn

  • 3 limetky

  • 1 kocka zeleninového bujónu

  • 10 g soli

  • 20 g cukru alebo medu


Postup


Sušené huby namočte do teplej vody a následne ich rozmixujte spolu s čerstvými hubami a maslom. Dochuťte limetkovou šťavou a čerstvo namletými kávovými zrnami.

Špicatú kapustu nakrájajte na osminy a grilujte nad otvoreným ohňom s kačacou masťou, kým jemne neskaramelizuje. Osoľte a pridajte trochu cukru alebo medu.

Farmárske kura opečte alebo ugrilujte pri vysokej teplote na prepustenom masle alebo ghí a následne ho dôkladne tepelne upravte. Podávajte s hubovým maslom a grilovanou kapustou, na záver pokvapkajte čerstvou limetkovou šťavou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Od bryndze cez lesné huby až po čučoriedky: Gabo Kocák a Števo Martinovič ukazujú, ako chutia Tatry na tanieri © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Recepty Varenie
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