Aprílové Nota bene už v uliciach nekúpite, predajcov môžete podporiť prostredníctvom zbierky

Časopis prešiel do elektronického azylu

Niektorí dopredávajú marcové číslo

Zbierka Proti prúdu

2.4.2020 - Ľudia si aprílové vydanie Nota bene v uliciach nekúpia. Svojich predajcov môžu podporiť finančným darom prostredníctvom krízovej zbierky na stránke www.pomahatjelahke.sk.Ako poďakovanie získa každý darca elektronické vydanie časopisu priamo do svojho e-mailu. Agentúru SITA o tom informovala PR manažérka Petra Nagyová.Podľa vydavateľa Nota bene, občianskeho združenia Proti prúdu, predajcovia pouličných časopisov prežívajú ťažké chvíle, lebo ulice sú prázdne. Preto im poklesol predaj na minimum a nedokážu sa už postarať o živobytie.„Až 90 percent predajcov si vďaka predaju pouličného časopisu zabezpečuje bývanie. V súčasnej situácii však pouličný predaj časopisu nie je efektívny nástroj pomoci,” uviedla štatutárna zástupkyňa Proti prúdu Sandra Pazman Tordová.Dodala, že prvýkrát v histórii Nota bene vychádza len v elektronickej forme. „Najväčšiu pomoc momentálne vidíme v krízovej zbierke, ktorá predajcom pomáha prežiť a je naďalej potrebná. Vďaka darcom pomôžeme udržať predajcom bývanie, aby neskončili opäť na ulici a zabezpečíme im základné potreby na prežitie - potraviny, hygienické pomôcky a lieky,“ dodala.Vo svete zastavilo predaj 41 pouličných časopisov. Na Slovensku niektorí predajcovia v uliciach dopredávajú marcové číslo.Pre tých, čo v uliciach stále predávajú, Nota bene vďaka sponzorským darom zabezpečuje ochranné prostriedky - rúška rukavice. Časopisy sú z hygienických dôvodov balené po jednom kuse do fólie alebo euroobalu, takže zákazník získava po rozbalení nedotknutý výtlačok.Časopis však nezmizne úplne, odchádza iba do dočasného elektronického azylu. Tentoraz prinesie témy, ako napríklad situáciu prežívajú predajcovia pouličných časopisov u nás a vo svete a ako si doma vyrobiť dezinfekčný gél. Takisto ponúka zábavu s pôvodnou stolovou hrou Človeče, oddýchni z dielne Proti prúdu.Vďaka zbierke Proti prúdu pomohlo zachrániť strechu nad hlavou prvým 38 predajcom Nota bene v Bratislave a rozdalo viac než 50 balíčkov potravinovej pomoci. V bývaní bude Proti prúdu podporovať aj ohrozených predajcov v regiónoch. Preto komunikuje s partnerskými organizáciami, ktoré projekt prevádzkujú v ďalších 18 mestách Slovenska a zisťuje potreby tamojších predajcov.„Na celom Slovensku je spolu 300 predajcov - mnohí budú potrebovať našu dlhodobú pomoc v bývaní. Aby sme to zvládli, potrebujeme pomoc od ľudí viac ako kedykoľvek predtým,“ podotkla Pazman Tordová. Dodala, že aby mohli pomáhať ďalej, pracovníci v prvej línii potrebujú ochranné pomôcky, najmä respirátory a rukavice. Pre klientov im pomôžu rúška, dezinfekčné gély a darované telefóny, ktoré rozdáme predajcom, aby s nimi mohli zostať v kontakte.Všetky peniaze zo zbierky Pomahatjelahke.sk idú výhradne na pomoc predajcom, prioritne na udržanie si bývania. Iba ochranné pomôcky združenie nakúpi nielen pre predajcov, ale aj pre svojich pracovníkov, ktorí ich v ťažkých časoch sprevádzajú. Viac na pomahatjelahke@notabene.sk alebo na telefónnom čísle 0911 209 559.