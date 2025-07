Aquaparky a kúpaliská zdraželi, podľa analytika si budeme musieť siahnuť hlbšie do vrecka

Ceny za vstup sa zvýšili

Domáce atrakcie Slovákov stále lákajú

Pobyt v zahraničí

Minuté peniaze zostávajú v regiónoch

Slovenský turizmus má šancu rásť

18.7.2025 (SITA.sk) - Letná sezóna je v plnom prúde a s ňou aj váhanie, kam na Slovensku vyraziť za oddychom. No podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka si budeme musieť zároveň siahnuť hlbšie do vrecka.„Letné atrakcie čelia narastajúcim prevádzkovým nákladom a nepríjemnému zvýšeniu DPH z 10 na 20 percent. A to sa prejaví priamo na vstupnom," hovorí Boháček.Celodenný lístok do väčšieho akvaparku stál minulý rok v priemere 29 eur, no toto leto sa cena pohybuje okolo 32 eur, čo podľa analytika predstavuje nárast približne o 10,3 %. Bežné kúpalisko, ktoré vyšlo vlani na 12 eur, teraz stojí približne 13,50 eura, čo je nárast o 12,5 %. Zmrzlina alebo obedové menu sú medziročne drahšie o 10 až 16 %.„Pre štvorčlennú rodinu tak celodenný výlet do známeho slovenského akvaparku znamená výdavok okolo 128 eur len za vstupenky. Ak pridáte parkovné, jedlo a nejaké tie drobné lákadlá na mieste, celková suma sa ľahko vyšplhá na 180 až 220 eur za deň. Ak sa rozhodnete pre dvojdňový pobyt so stredným štandardom ubytovania, víkendový účet sa pohybuje od 400 do 600 eur," vymenúva Boháček.Zaujímavé podľa neho je, že aj napriek vyšším cenám stále veľa Slovákov preferuje domáce atrakcie, hlavne pri kratších výletoch či víkendovkách.„Dôvodom je dobrá dostupnosť a neustále sa rozširujúca ponuka noviniek. Akvaparky lákajú na nové tobogány, tematické programy či večerné podujatia, ktoré dokážu rodiny udržať dlhšie a motivujú ich k opätovnej návšteve," myslí si analytik. Prevádzkovatelia sa podľa jeho slov snažia, aby obstáli nielen medzi sebou, ale aj voči zahraničným destináciám, ktoré sú pre stále veľkým lákadlom.No finančný rozdiel medzi domácou a zahraničnou dovolenkou sa za posledné roky podľa Boháčka výrazne zmenšil. Kým pred desiatimi rokmi bol rodinný víkend v slovenskom akvaparku zhruba polovične lacnejší než krátka dovolenka pri mori, dnes už nie je podľa neho výnimkou, že rodina minie za tri dni v domácom stredisku takmer toľko, koľko by stála cesta do Chorvátska či severného Talianska.Päťdňový pobyt pri Jadrane vrátane dopravy, ubytovania a bežnej stravy vyjde v tomto roku podľa odhadov cestovných kancelárií na 1 200 až 1 600 eur pre štvorčlennú rodinu.„Ak rodina necestuje v hlavnej špičke a zvolí vlastnú dopravu a apartmánový typ ubytovania, náklady sa často priblížia k sumám, ktoré slovenské rodiny nechávajú v domácich strediskách za kombináciu ubytovania, vstupného a stravovania na predĺžený víkend," povedal analytik.Z pohľadu domácej ekonomiky však podľa neho platí jedno - každé euro minuté na Slovensku zostáva v regiónoch. Podporuje prevádzkovateľov, zamestnancov, malé rodinné penzióny aj lokálne gastro služby. Letná sezóna je preto kľúčovým pilierom príjmov pre mnohé regióny, ktoré sa bez turizmu len ťažko udržia konkurencieschopné.„Pre rodiny bude leto 2025 zrejme symbolom drahšieho oddychu, ale zároveň aj pripomienkou, že kvalitná ponuka môže byť dôvodom, prečo si namiesto mora vyberieme domáce hory, jazerá či akvaparky. Prevádzkovatelia si to uvedomujú a investujú do rozšírenia wellness zón, tematických festivalov, detských atrakcií a spolupráce s hotelmi. Chcú ponúknuť balíčky, ktoré rodinám uľahčia rozhodovanie a motivujú ich zostať dlhšie," hovorí Boháček.Aj keď sa rozdiel v nákladoch medzi víkendovým pobytom na Slovensku a kratšou cestou k moru zmenšil, rozhoduje podľa neho čas, pohodlie a čoraz viac aj ekologický a regionálny rozmer.„Ak sa podarí udržať kvalitu služieb a primerane nastaviť ceny, má slovenský letný turizmus šancu ďalej rásť. No na našich peňaženkách budeme cítiť, že za leto 2025 si priplatíme viac, než sme boli zvyknutí pred pár rokmi," uzavrel Boháček.