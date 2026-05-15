Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Arakčí: Teherán uvíta podporu Číny pri riešení blízkovýchodného konfliktu, USA naznačujú, že sú ochotné ďalej rokovať
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt trhové ceny ropy Trumpova administratíva Vojna na Blízkom východe
His statements came after the American president, following talks with his Chinese counterpart, said China agreed to buy American oil.
15.5.2026 (SITA.sk) - His statements came after the American president, following talks with his Chinese counterpart, said China agreed to buy American oil.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí v piatok vyhlásil, že je otvorený akejkoľvek podpore pri riešení konfliktu na Blízkom východe, a to vrátane pomoci zo strany Číny.
Peking to myslí dobre
„Vážime si každú krajinu, ktorá má schopnosť pomôcť, najmä Čínu,“ povedal novinárom v indickom Dillí, kde sa zúčastnil na stretnutí krajín združenia BRICS. „Máme s Čínou veľmi dobré vzťahy, sme strategickí partneri a vieme, že Číňania to myslia dobre. Čokoľvek, čo môžu urobiť pre podporu diplomacie, Islamská republika víta.“
Jeho vyjadrenia prišli potom, ako americký prezident Donald Trump po rokovaní s čínskym lídrom Si Ťin‑pchingom uviedol, že Čína súhlasila s nákupom americkej ropy. O dohode informovala na svojom webe americká spravodajská televízia CNBC s odvolaním sa na stanicu Fox News.
Čína chce ropu z Aljašky
„Dohodli sa, že chcú kupovať ropu zo Spojených štátov – pôjdu do Texasu, začneme posielať čínske lode do Texasu, Louisiany a na Aljašku,“ povedal Trump vo vopred nahranom rozhovore pre Fox News po stretnutí s čínskym prezidentom.
Ceny ropy sa po Trumpových slovách v piatok zvýšili. Severomorská ropa Brent si pri kontraktoch s dodaním v júly pripísala 3,25 percenta a stúpla na 104,46 USD za barel, severoamerická WTI s dodávkou v júni zdražela o 2,11 percenta na 103,30 USD za barel.
Čína nákupy energií zo Spojených štátov zatiaľ oficiálne nepotvrdila ani nereagovala na žiadosť CNBC o vyjadrenie.
Nové odkazy z USA
Arakčí tiež uviedol, že jeho vláda dostala odkazy zo Spojených štátov naznačujúce, že Trumpova administratíva je otvorená pokračovaniu rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe.
Pred niekoľkými dňami USA odmietli odpoveď Teheránu na svoj návrh, „keď pán Trump zverejnil tweet a povedal, že je to neprijateľné,“ povedal šéf iránskej diplomacie novinárom v indickej metropole. „Ale potom sme opäť dostali odkazy od Američanov, že sú ochotní pokračovať v rokovaniach a v ďalšej komunikácii,“ dodal.
Podľa Arakčího proces, v ktorom ako hlavný sprostredkovateľ medzi znepriatelenými stranami vystupuje Pakistan, stále „zatiaľ nezlyhal, ale nachádza sa vo veľmi náročnej fáze, najmä pre správanie Američanov a pre nedôveru, ktorá medzi nami panuje“.
