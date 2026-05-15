|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. mája 2026
Fico v deň výročia atentátu „oslavuje druhé narodeniny“, ďalší útok na politika je podľa neho stále pravdepodobný – VIDEO, FOTO
„Je to otázka času,“ vyhlásil Fico v súvislosti s potenciálnym útokom. Pravdepodobnosť ďalšieho útoku na verejného predstaviteľa na Slovensku je stále obrovská, keďže výchova ďalšieho ...
Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - „Je to otázka času,“ vyhlásil Fico v súvislosti s potenciálnym útokom.
Pravdepodobnosť ďalšieho útoku na verejného predstaviteľa na Slovensku je stále obrovská, keďže výchova ďalšieho teroristu pokračuje.
Skonštatoval to predseda vlády Robert Fico v Handlovej pri príležitosti druhého výročia útoku na jeho osobu. Páchateľ Juraj Cintula si už odpykáva trest 21 rokov väzenia za trestný čin teroristického útoku.
„Je to otázka času,“ vyhlásil Fico v súvislosti s potenciálnym útokom. Poukázal pritom na slovník opozície v parlamente alebo na protestných zhromaždeniach. Premiér by podľa vlastných slov v tejto súvislosť zakričal, že nenávidí nenávisť.
„Ale žiaľ, musím skonštatovať, že tej nenávisti sa toľko valí z médií, od opozície aj z ďalších vrstiev, že musíme rátať s podobným útokom aj do budúcnosti,“ uviedol premiér.
Fico tiež skonštatoval, že v súvislosti s výročím atentátu má pocit, že oslavuje druhé narodeniny. Darček, ktorý by si v tejto súvislosti želal je podľa jeho slov zrušenie nedeľných politických diskusií.
„Osloboďte Slovensko od týchto nezmyselných nedeľných relácií, ktoré len a len zvyšujú napätie,“ povedal predseda vlády smerom k majiteľom televízií.
Druhým darčekom by podľa Fica mohlo byť, aby sa kritici súčasnej vlády prestali tešiť z toho, že sa situácia na Slovensku zhoršuje. „Poďme normálne argumentovať a dávať témy a argumenty. Pravdivé argumenty, ktoré slovenskú verejnosť môžu nejako viesť,“ dodal Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico v deň výročia atentátu „oslavuje druhé narodeniny“, ďalší útok na politika je podľa neho stále pravdepodobný – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pravdepodobnosť ďalšieho útoku na verejného predstaviteľa na Slovensku je stále obrovská, keďže výchova ďalšieho teroristu pokračuje.
Skonštatoval to predseda vlády Robert Fico v Handlovej pri príležitosti druhého výročia útoku na jeho osobu. Páchateľ Juraj Cintula si už odpykáva trest 21 rokov väzenia za trestný čin teroristického útoku.
Otázka času
„Je to otázka času,“ vyhlásil Fico v súvislosti s potenciálnym útokom. Poukázal pritom na slovník opozície v parlamente alebo na protestných zhromaždeniach. Premiér by podľa vlastných slov v tejto súvislosť zakričal, že nenávidí nenávisť.
„Ale žiaľ, musím skonštatovať, že tej nenávisti sa toľko valí z médií, od opozície aj z ďalších vrstiev, že musíme rátať s podobným útokom aj do budúcnosti,“ uviedol premiér.
Zhoršujúca sa situácia na Slovensku
Fico tiež skonštatoval, že v súvislosti s výročím atentátu má pocit, že oslavuje druhé narodeniny. Darček, ktorý by si v tejto súvislosti želal je podľa jeho slov zrušenie nedeľných politických diskusií.
„Osloboďte Slovensko od týchto nezmyselných nedeľných relácií, ktoré len a len zvyšujú napätie,“ povedal predseda vlády smerom k majiteľom televízií.
Druhým darčekom by podľa Fica mohlo byť, aby sa kritici súčasnej vlády prestali tešiť z toho, že sa situácia na Slovensku zhoršuje. „Poďme normálne argumentovať a dávať témy a argumenty. Pravdivé argumenty, ktoré slovenskú verejnosť môžu nejako viesť,“ dodal Fico.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/strelba-na-premiera-roberta-fica-fotografie/">Streľba na premiéra Roberta Fica (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Fico v deň výročia atentátu „oslavuje druhé narodeniny“, ďalší útok na politika je podľa neho stále pravdepodobný – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
WHO varuje pred generačnou psychickou krízou spôsobenou ruskou vojnou na Ukrajine
WHO varuje pred generačnou psychickou krízou spôsobenou ruskou vojnou na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Arakčí: Teherán uvíta podporu Číny pri riešení blízkovýchodného konfliktu, USA naznačujú, že sú ochotné ďalej rokovať
Arakčí: Teherán uvíta podporu Číny pri riešení blízkovýchodného konfliktu, USA naznačujú, že sú ochotné ďalej rokovať