 Piatok 15.5.2026
15. mája 2026

Fico v deň výročia atentátu „oslavuje druhé narodeniny“, ďalší útok na politika je podľa neho stále pravdepodobný – VIDEO, FOTO


Tagy: atentát na premiéra slovenský premiér Teroristický útok Terorizmus

„Je to otázka času,“ vyhlásil Fico v súvislosti s potenciálnym útokom. Pravdepodobnosť ďalšieho útoku na verejného predstaviteľa na Slovensku je stále obrovská, keďže výchova ďalšieho ...



15.5.2026 (SITA.sk) - „Je to otázka času," vyhlásil Fico v súvislosti s potenciálnym útokom.


Pravdepodobnosť ďalšieho útoku na verejného predstaviteľa na Slovensku je stále obrovská, keďže výchova ďalšieho teroristu pokračuje.

Skonštatoval to predseda vlády Robert Fico v Handlovej pri príležitosti druhého výročia útoku na jeho osobu. Páchateľ Juraj Cintula si už odpykáva trest 21 rokov väzenia za trestný čin teroristického útoku.

Otázka času


Je to otázka času,“ vyhlásil Fico v súvislosti s potenciálnym útokom. Poukázal pritom na slovník opozície v parlamente alebo na protestných zhromaždeniach. Premiér by podľa vlastných slov v tejto súvislosť zakričal, že nenávidí nenávisť.

Ale žiaľ, musím skonštatovať, že tej nenávisti sa toľko valí z médií, od opozície aj z ďalších vrstiev, že musíme rátať s podobným útokom aj do budúcnosti,“ uviedol premiér.

Zhoršujúca sa situácia na Slovensku


Fico tiež skonštatoval, že v súvislosti s výročím atentátu má pocit, že oslavuje druhé narodeniny. Darček, ktorý by si v tejto súvislosti želal je podľa jeho slov zrušenie nedeľných politických diskusií.

Osloboďte Slovensko od týchto nezmyselných nedeľných relácií, ktoré len a len zvyšujú napätie,“ povedal predseda vlády smerom k majiteľom televízií.

Druhým darčekom by podľa Fica mohlo byť, aby sa kritici súčasnej vlády prestali tešiť z toho, že sa situácia na Slovensku zhoršuje. „Poďme normálne argumentovať a dávať témy a argumenty. Pravdivé argumenty, ktoré slovenskú verejnosť môžu nejako viesť,“ dodal Fico.

Zdroj: SITA.sk - Fico v deň výročia atentátu „oslavuje druhé narodeniny", ďalší útok na politika je podľa neho stále pravdepodobný – VIDEO, FOTO

