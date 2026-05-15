Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
Radka zvádza najťažší boj. Jej deti ju potrebujú doma
Ešte donedávna bol život Radky najmä o deťoch, rodine a každodenných starostiach, ktoré pozná každá mama. Dnes je všetko inak. Každý druhý týždeň nastupuje na náročnú chemoterapiu a namiesto ...
Dnes je všetko inak. Každý druhý týždeň nastupuje na náročnú chemoterapiu a namiesto bežných dní trávi čas medzi nemocničnými izbami, vyšetreniami a nekonečným strachom z toho, čo prinesie ďalšie ráno.
Radka bojuje s rakovinou. A popritom sa snaží zostať mamou pre svoje tri deti, ktoré ju potrebujú viac než kedykoľvek predtým.
Túto výzvu píše jej brat. Nie preto, že by rodina chcela ľútosť. Ale preto, že prišiel moment, keď už sami nevládzu niesť všetko, čo im život naložil.
Každé z detí je výnimočné
Radkina rodina vždy držala spolu. Aj v časoch, ktoré neboli jednoduché.
Najstaršia dcéra Ester má 16 rokov a študuje tanec na konzervatóriu v Banskej Bystrici. Tanec je jej útočiskom, miestom, kde môže aspoň na chvíľu vypnúť obavy o mamu a domov. Napriek všetkému zostáva cieľavedomá, citlivá a odhodlaná ísť za svojím snom.
Trinásťročný Kamil je autista. Keď rodina počula diagnózu, prišli obavy aj neistota z budúcnosti. No Kamil všetkým ukázal, že človeka neurčuje diagnóza, ale jeho srdce a talent. Miluje recitáciu a svojím talentom dokázal vyhrať celoslovenskú súťaž Gaňova Tarnava. Pre rodinu je obrovskou pýchou.
Najmladšia Anežka má len 8 rokov. Je detským smiechom v domácnosti, ktorá dnes veľmi často bojuje so strachom a únavou. Aj v najťažších chvíľach dokáže priniesť svetlo tam, kde ho už ostatní nevidia.
Rakovina zmenila všetko
Keď si mysleli, že životné skúšky už poznajú, prišla ďalšia. Rakovina.
Radka dnes podstupuje náročnú liečbu. Každé dva týždne cestuje do Bratislavy na niekoľkodňovú chemoterapiu. Liečba je fyzicky aj psychicky vyčerpávajúca a zasiahla celú rodinu.
Každá cesta znamená ďalšie náklady. Dopravu, ubytovanie, parkovanie či stravu počas hospitalizácie. Jej manžel zároveň často nemôže pracovať, pretože zostáva doma s deťmi a stará sa o chod domácnosti.
Ich dni sa zmenili na nekonečný kolobeh nemocníc, terapií, škôl, povinností a obáv. Napriek tomu sa nevzdávajú. Snažia sa fungovať ako rodina aj v období, keď je všetko oveľa ťažšie než predtým.
Prosba, ktorá nebola jednoduchá
Požiadať o pomoc bolo pre nich veľmi ťažké. Celý život sa snažili zvládnuť všetko sami. Dnes však vedia, že bez pomoci dobrých ľudí to už nedokážu.
Každý príspevok im pomôže zvládnuť náklady spojené s liečbou a každodenným fungovaním rodiny. No ešte viac než finančnú pomoc im prináša pocit, že na svoj boj nie sú sami. Pomáhate tým, aby Radka mohla pokračovať v liečbe bez strachu, či budú mať peniaze na ďalšiu cestu do nemocnice. Pomáhate trom deťom, ktoré potrebujú svoju mamu doma.
Možno je to pre niekoho malý dar. Pre Radku a jej rodinu je to nádej, opora a šanca zvládnuť obdobie, ktoré im obrátilo život naruby.
Ďakujeme každému, kto sa rozhodne pomôcť, zdieľať ich príbeh alebo na nich myslieť v modlitbách a dobrých želaniach. Radku je možné podporiť prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk, kde môžete jednoducho a bezpečne prispieť na pomoc Radke a jej rodine.
