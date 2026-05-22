Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Arbeloa potvrdil, že po sezóne opustí post trénera Realu Madrid. Vráti sa Mourinho?
Tagy: La Liga 2025/2026
Álvaro Arbeloa opúšťa "biely balet" po neúspešnej sezóne, v ktorej klub nezískal žiadnu trofej. Álvaro Arbeloa v piatok potvrdil, že po neúspešnej sezóne 2025/2026 opustí pozíciu trénera ...
22.5.2026 (SITA.sk) - Álvaro Arbeloa opúšťa "biely balet" po neúspešnej sezóne, v ktorej klub nezískal žiadnu trofej.
Álvaro Arbeloa v piatok potvrdil, že po neúspešnej sezóne 2025/2026 opustí pozíciu trénera španielskeho futbalového veľkoklubu Real Madrid. "Áno," odpovedal na otázku, či nebude viesť tím v nasledujúcej sezóne. To všetko v kontexte rozsiahlych správ o návrate skúseného Josého Mourinha do "bieleho baletu".
Los Blancos uzavrú turbulentnú sezónu sobotňajším zápasom La Ligy proti Athleticu Bilbao na Štadióne Santiaga Bernabéua. Prezident klubu Florentino Pérez vymenoval Arbelou na post hlavného kouča A-tímu v januári po odvolaní Xabiho Alonsa. Očakáva sa, že jeho miesto v lete zaujme portugalský špecialista Mourinho.
Arbeloa tiež uviedol, že by nechcel byť členom realizačného tímu Mourinha, ak ho klub skutočne angažuje. "Mou má fantastický technický tím, okolo seba má dobrých ľudí, ak príde do Madridu, príde so svojím tímom. Nie je šanca, že by som bol s ním. A čo bude ďalej, začnem rozmýšľať od pondelka,“ doplnil Arbeloa.
Arbeloa v Reale Madrid pôsobil aj ako hráč v rokoch 2009 až 2016, neskôr trénoval mládežnícke tímy. Vyjadril nádej, že sobotňajší duel nebude rozlúčkou navždy, ale len dočasným zbohom.
"Dúfam, že to bude len dovidenia... Vždy som považoval tento klub za svoj domov, patril som Madridu 20 rokov v rôznych funkciách. Bude to môj posledný zápas tejto sezóny ako trénera Realu Madrid, neviem však, či to bude môj posledný zápas v tejto pozícii vôbec. Nikdy nevieš. Budem sa snažiť si to užiť a dosiahnuť víťazstvo,“ povedal.
Arbeloa tak uzatvorí kapitolu svojho pôsobenia na lavičke španielskeho veľkoklubu, pričom budúcnosť má zatiaľ otvorenú.
Zdroj: SITA.sk - Arbeloa potvrdil, že po sezóne opustí post trénera Realu Madrid. Vráti sa Mourinho? © SITA Všetky práva vyhradené.
