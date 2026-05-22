Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Vlhová to myslí s návratom na popredné priečky vážne. Má nového trénera, povedie ju odborník z Rakúska – FOTO
Rakúšan Mario Rafetzeder bude mať pod palcom prípravu elitnej slovenskej zjazdárky na sezónu 2026/2027. Elitná slovenská lyžiarka Petra ...
22.5.2026 (SITA.sk) - Rakúšan Mario Rafetzeder bude mať pod palcom prípravu elitnej slovenskej zjazdárky na sezónu 2026/2027.
Elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová zverejnila meno svojho trénera pre nasledujúcu sezónu. Tridsaťročná Liptáčka od januára 2024 absentovala na súťažných svahoch pre problémy, ktoré mala po vážnom zranení kolena na pretekoch Svetového pohára v Jasnej. Počas ročníka 2025/2026 sa predstavila na ZOH v Taliansku bez výraznejšieho výsledku.
Na nasledujúcu sezónu sa bude pripravovať pod vedením rakúskeho odborníka Maria Rafetzedera, ktorý v minulosti podľa webu denníka Šport viedol fínsky mužský tím zjazdárov aj skikrosový tím Švajčiarska.
"Som šťastná že opäť môžem vybudovať svoj tím a obklopiť sa najbližšími ľuďmi, s ktorými budem bojovať o návrat do Svetového pohára. Teším sa na prácu so všetkými ľuďmi v mojom tíme a verím, že Mario je ten správny líder, ktorý nás všetkých posunie k plnej konkurencieschopnosti s najlepšími lyžiarkami na svete,“ uviedla Vlhová na sociálnych sieťach. Renomovaného Rakúšana si do tímu vybrala olympijská šampiónka v slalome z Pekingu 2022.
"Ďakujem Ski Team Petra Vlhová za príležitosť byť súčasťou tímu. Tímu, ktorému sa už podarilo dosiahnuť veľké úspechy. Vážim si, že budem môcť Petre pomáhať na jej ceste späť do absolútnej svetovej špičky. Je pred nami množstvo systematickej práce a nových príležitosti. Verím, že ich s podporou celého nášho tímu a skvelých slovenských fanúšikov budeme postupne napĺňať. Držte nám palce,“ poznamenal Rafetzeder podľa webu denníka Šport.
Petru Vlhovú predtým viedli Matej Gemza, Mauro Pini, Livio Magoni a Ivan Iľanovský.
Zdroj: SITA.sk
