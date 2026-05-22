22. mája 2026

V Ľuboticiach obnovili viacúčelový športový areál za zhruba milión eur – VIDEO, FOTO


Modernizovaný areál má rozlohu takmer 9 000 metrov štvorcových. Obec Ľubotice ukončila rozsiahlu rekonštrukciu viacúčelového



22.5.2026 (SITA.sk) - Modernizovaný areál má rozlohu takmer 9 000 metrov štvorcových.


Obec Ľubotice ukončila rozsiahlu rekonštrukciu viacúčelového športového areálu pri miestnej základnej škole. Pôvodnú škvarovú dráhu a prírodný trávnik nahradil nový atletický ovál s tartanovým povrchom a futbalové ihrisko s umelou trávou. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko s celkovými nákladmi zhruba milión eur.

Modernizovaný areál má rozlohu takmer 9 000 metrov štvorcových. Najväčšou zmenou prešla atletická časť areálu. Pôvodný škvarový povrch nahradil nový trojdráhový tartanový ovál s odvodnením do vsakovacích jám, ktoré majú zabezpečiť funkčnosť trate aj počas nepriaznivého počasia. Súčasťou obnovy je aj nová rozbehová dráha a pieskové doskočisko.

Modernizáciou prešlo aj futbalové ihrisko


Modernizáciou prešlo aj futbalové ihrisko vo vnútri atletického oválu. Pôvodný prírodný trávnik nahradil umelý povrch s rozmermi hracej plochy 70 x 40 metrov, ktorý umožní celoročné využívanie športoviska.

"Je to skoro trojročná práca, ktorá vychádzala z návrhu poslancov. Financovanie sme zabezpečili v rámci Udržateľného mestského rozvoja (ÚMR). Členovia kooperačnej rady schválili financovanie projektu aj celej realizácie, ktorá vyšla po verejnom obstarávaní na 824-tisíc eur. Predpokladaný rozpočet bol 980-tisíc eur," uviedla starostka obce Ľubotice Nicole Rubisová. Dodala, že obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie vo výške 67-tisíc eur.

Areál bude slúžiť aj verejnosti


Obec zároveň pripravila predprípravu na budúce umelé osvetlenie areálu. "Nešlo o súčasť projektu, ale z európskych zdrojov sa budeme snažiť získať ďalších približne 80-tisíc eur na štyri 13-metrové osvetľovacie stožiare," dodala starostka.
 
 

Fotogaléria k článku:

 
 

href="https://sita.sk/fotogaleria/viacucelovy-sportovy-areal-v-luboticiach-presiel-rekonstrukciou-fotografie/">Viacúčelový športový areál v Ľuboticiach prešiel rekonštrukciou (fotografie)



Areál podľa nej bude slúžiť nielen škole na výučbu telesnej výchovy, ale aj verejnosti. "Prevádzkovým poriadkom budú vyčlenené dopoludňajšie hodiny pre školu a popoludňajšie sa rozdelia medzi futbalový klub a verejnosť," doplnila Rubisová. Chýbať nebude ani organizáciu komunitných podujatí vrátane tradičného bežeckého podujatia Ľubotická desiatka.


Zdroj: SITA.sk - V Ľuboticiach obnovili viacúčelový športový areál za zhruba milión eur – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Generačný talent náhle prestal reagovať a onedlho zomrel. Úspešný jazdec mal o pár dní opäť pretekať

