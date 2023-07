Diváci pretekov Tour de France zahádzali vozovku špendlíkmi

Druhá etapa cyklistickej Tour de France priniesla v nedeľu kurióznu situáciu. Zhruba 36 kilometrov pred cieľom v San Sebastiane zahádzali diváci vozovku špendlíkmi a spôsobili defekt mnohým pretekárom vrátane úradujúceho víťaza Jonasa Vingegaarda z Dánska.





Niekoľkí jazdci vymenili bicykel, ďalší pokračovali s pomalým defektom až do cieľa. Frustráciu vyjadril na sociálnej sieti Twitter Lilian Calmejane z Francúzska, ktorý uverejnil video svojho kolesa s piatimi špendlíkmi: "Ďakujem za tento druh ľudskej hlúposti. Nemyslím si, že som jediný, kto dostal v závere defekt. Mali by ste vedieť, že pre vašu hlúposť môžeme spadnúť a vážne si ublížiť. Hlupáci!"Medzi poškodenými jazdcami bol aj Brit Tom Pidcock, ktorý skončil na štvrtom mieste. Jeho tím Ineos Grenadiers používa kolesá bez duše a tesniacu hmotu, ktorá spomalila defekt na zadnom kolese. "Mal som pomalý defekt a cítil som to na klesaní z Jaizkibelu. Musel som však pokračovať. Cítil som aj šmýkanie v zákrutách," uviedol Pidcock podľa webstránky cyclingnews.com.