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28. júla 2026
Archeológovia odkryli v centre Nitry pohrebisko z 10. a 11. storočia, našli aj detské hroby – FOTO
Tagy: Archeológovia Primátor Nitry
Archeologický výskum v centre Nitry prebieha v súvislosti s druhou etapou predĺženia pešej zóny, ktorú realizuje mesto. Výskum v centre Nitry priniesol zaujímavý archeologický objav. Pri budove Orbisu ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Archeologický výskum v centre Nitry prebieha v súvislosti s druhou etapou predĺženia pešej zóny, ktorú realizuje mesto.
Výskum v centre Nitry priniesol zaujímavý archeologický objav. Pri budove Orbisu archeológovia odkryli včasnostredoveké pohrebisko z 10. až 11. storočia s najmenej deviatimi hrobmi vrátane dvoch detských. Objav podľa vedcov rozširuje poznatky o osídlení Nitry a potvrdzuje jej význam ako jedného z najvýznamnejších centier včasného stredoveku.
Výskum nadväzuje na prvú etapu vykopávok pri obchodnom dome Prior. „Očakávali sme zvyšky pohrebiska zo staršej doby bronzovej, no tie sa tentoraz nepodarilo nájsť. Milým prekvapením však bolo, že sa podarilo identifikovať ďalšie pohrebisko z včasného stredoveku z 10. až 11. storočia, čo opäť potvrdzuje význam Nitry a hustotu jej osídlenia v tomto období,“ povedal archeológ Peter Bednár z Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Zaujímavosťou výskumu je aj hrob s kostrou dieťaťa vo zvislej polohe. „Zatiaľ nevieme povedať, či kľačal alebo bol v stoji, pretože sme ešte neodkryli nohy. Je možné, že pod ním bude ešte ďalšia jama, ktorá sadla, ale jednou z možností je aj to, že nemali čas kopať hlboký hrob,“ priblížil Bednár.
Archeologický výskum v centre Nitry prebieha v súvislosti s druhou etapou predĺženia pešej zóny, ktorú realizuje mesto. Investícia predstavuje približne 400-tisíc eur bez DPH. „V rámci tejto revitalizácie tu vzniká ďalší kvalitný priestor v našom meste. Doplňujeme mobiliár, stromy aj záhony, vymieňame asfalt za nový povrch a debarierizujeme priechod pre chodcov. Chceme dať tomuto priestoru kvalitu, akú si naozaj zaslúži,“ informoval primátor Nitry Marek Hattas.
Archeológovia odkryli objekty z viacerých historických období. Väčšina hrobov je poškodená neskoršími zásahmi, najmä novovekými objektmi a stavebnými úpravami z 19. a 20. storočia. Jeden z odkrytých detských hrobov patril približne päťročnému až šesťročnému dieťaťu. Archeologička Dominika Hulková Ferenčíková pripomenula, že vysoká detská úmrtnosť bola vo včasnom stredoveku bežná. „Súviselo to aj s úrovňou hygieny. Vek dožitia detí aj dospelých vzhľadom na vtedajšie podmienky nebol vysoký,“ skonštatovala.
Medzi zaujímavé nálezy patria bronzové záušnice, ktoré sa našli priamo v hrobe. Archeológovia počas výskumu našli aj zvieracie kosti, tie však nepochádzali z hrobov, ale zo sídliskových objektov. Podľa Hulkovej Ferenčíkovej ide najmä o pozostatky hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka a ošípaných.
Výskum potrvá do konca tohto týždňa. „Ešte predpokladáme nález minimálne dvoch ďalších hrobov,“ podotkla. Nálezy následne poputujú do laboratórií Archeologického ústavu SAV. Odborníci odoberú vzorky na ďalšie analýzy a kostrové pozostatky preskúmajú antropológovia.
„Na základe antropologickej analýzy bude možné zistiť napríklad zdravotný stav jedincov. Z kostier sa dá vyčítať napríklad aj to, či si človek počas života zlomil ruku alebo nohu a ako sa mu zranenie zahojilo,“ doplnila Hulková Ferenčíková.
Zdroj: SITA.sk - Archeológovia odkryli v centre Nitry pohrebisko z 10. a 11. storočia, našli aj detské hroby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Výskum v centre Nitry priniesol zaujímavý archeologický objav. Pri budove Orbisu archeológovia odkryli včasnostredoveké pohrebisko z 10. až 11. storočia s najmenej deviatimi hrobmi vrátane dvoch detských. Objav podľa vedcov rozširuje poznatky o osídlení Nitry a potvrdzuje jej význam ako jedného z najvýznamnejších centier včasného stredoveku.
Hrob vo zvislej polohe
Výskum nadväzuje na prvú etapu vykopávok pri obchodnom dome Prior. „Očakávali sme zvyšky pohrebiska zo staršej doby bronzovej, no tie sa tentoraz nepodarilo nájsť. Milým prekvapením však bolo, že sa podarilo identifikovať ďalšie pohrebisko z včasného stredoveku z 10. až 11. storočia, čo opäť potvrdzuje význam Nitry a hustotu jej osídlenia v tomto období,“ povedal archeológ Peter Bednár z Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Zaujímavosťou výskumu je aj hrob s kostrou dieťaťa vo zvislej polohe. „Zatiaľ nevieme povedať, či kľačal alebo bol v stoji, pretože sme ešte neodkryli nohy. Je možné, že pod ním bude ešte ďalšia jama, ktorá sadla, ale jednou z možností je aj to, že nemali čas kopať hlboký hrob,“ priblížil Bednár.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/archeologicky-vyskum-v-centre-nitry-fotografie/">Archeologický výskum v centre Nitry (fotografie)
Archeologický výskum v centre Nitry prebieha v súvislosti s druhou etapou predĺženia pešej zóny, ktorú realizuje mesto. Investícia predstavuje približne 400-tisíc eur bez DPH. „V rámci tejto revitalizácie tu vzniká ďalší kvalitný priestor v našom meste. Doplňujeme mobiliár, stromy aj záhony, vymieňame asfalt za nový povrch a debarierizujeme priechod pre chodcov. Chceme dať tomuto priestoru kvalitu, akú si naozaj zaslúži,“ informoval primátor Nitry Marek Hattas.
Objekty z viacerých období
Archeológovia odkryli objekty z viacerých historických období. Väčšina hrobov je poškodená neskoršími zásahmi, najmä novovekými objektmi a stavebnými úpravami z 19. a 20. storočia. Jeden z odkrytých detských hrobov patril približne päťročnému až šesťročnému dieťaťu. Archeologička Dominika Hulková Ferenčíková pripomenula, že vysoká detská úmrtnosť bola vo včasnom stredoveku bežná. „Súviselo to aj s úrovňou hygieny. Vek dožitia detí aj dospelých vzhľadom na vtedajšie podmienky nebol vysoký,“ skonštatovala.
Medzi zaujímavé nálezy patria bronzové záušnice, ktoré sa našli priamo v hrobe. Archeológovia počas výskumu našli aj zvieracie kosti, tie však nepochádzali z hrobov, ale zo sídliskových objektov. Podľa Hulkovej Ferenčíkovej ide najmä o pozostatky hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka a ošípaných.
Výskum potrvá do konca tohto týždňa. „Ešte predpokladáme nález minimálne dvoch ďalších hrobov,“ podotkla. Nálezy následne poputujú do laboratórií Archeologického ústavu SAV. Odborníci odoberú vzorky na ďalšie analýzy a kostrové pozostatky preskúmajú antropológovia.
„Na základe antropologickej analýzy bude možné zistiť napríklad zdravotný stav jedincov. Z kostier sa dá vyčítať napríklad aj to, či si človek počas života zlomil ruku alebo nohu a ako sa mu zranenie zahojilo,“ doplnila Hulková Ferenčíková.
Zdroj: SITA.sk - Archeológovia odkryli v centre Nitry pohrebisko z 10. a 11. storočia, našli aj detské hroby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Archeológovia Primátor Nitry
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