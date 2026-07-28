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Žiadame preveriť financovanie kampane kandidátov PS


Tagy: Financovanie financovanie kampane PR

Právo na pravdu podáva podnet na preverenie transparentnosti financovania kampane kandidátov hnutia Progresívne Slovensko (PS). Konkrétne ide o kampane kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja ...



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01 676x444 28.7.2026 (SITA.sk) - Právo na pravdu podáva podnet na preverenie transparentnosti financovania kampane kandidátov hnutia Progresívne Slovensko (PS).


Konkrétne ide o kampane kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja Mariána Porvažníka a kandidáta na primátora Košíc Martina Mudráka. Zásadným kampaňovým materiálom oboch kandidátov je kniha Žeby dobre bolo, ktorú vydalo občianske združenie Optimistický východ, ktorého jediným štatutárom je Marián Porvažník.

Právo na pravdu upozorňuje, že na vydanie publikácie bola prostredníctvom platformy Donio.sk zorganizovaná verejná zbierka, v rámci ktorej sa vyzbieralo 10 404 eur. Podľa opisu zbierky boli finančné prostriedky určené nielen na vydanie knihy, ale aj na jej distribúciu a verejné prezentácie. Kniha sa zároveň počas kampane komerčne predáva v kníhkupectvách.

"V tomto prípade vznikajú oprávnené otázky, či nejde o realizáciu a financovanie volebnej kampane mimo zákonných pravidiel," uviedol predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár.

Člen predsedníctva PnP Martin Halas dodal: "Vznikajú otázky, či financovanie a propagácia publikácie nie sú v rozpore s pravidlami financovania volebnej kampane. Otázkou je aj to, či nejde o bezodplatné plnenie, ktoré nebolo zrejmé z transparentného účtu, čo by mohlo predstavovať ďalšie porušenie zákona. Rovnako je potrebné preveriť, či predaj knihy propagovanej počas kampane neprináša ekonomický prospech kandidátovi alebo vydavateľovi, ktorého ako štatutár zastupuje."

Právo na pravdu podáva podnet na Ministerstvo vnútra SR, Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán a Finančnú správu SR na preverenie účtovných a daňových súvislostí.

"Ak existujú vážne pochybnosti o financovaní volebnej kampane, je povinnosťou príslušných orgánov ich dôsledne preveriť," uviedol Zoroslav Kollár. Strana zároveň požiadala Transparency International Slovensko o odborné posúdenie transparentnosti financovania kampane.

"Občania majú právo vedieť, kto a z akých peňazí financuje kandidátov uchádzajúcich sa o ich dôveru. Vždy musí zvíťaziť záujem občana," uzavrel Zoroslav Kollár.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Žiadame preveriť financovanie kampane kandidátov PS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financovanie financovanie kampane PR
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