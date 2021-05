Archeoskanzen v Nižnej Myšli pozýva návštevníkov na Cestu do praveku

Výlet do dávnej histórie s názvom Cesta do praveku ponúka sobotné podujatie v Nižnej Myšli (okr. Košice-okolie), kde sa nachádza archeologické nálezisko s významnou osadou a pohrebiskom z doby bronzovej. V programe je prehliadka archeoskanzenu, myšlianskeho múzea či katakomb bývalého kláštora, workshop o keramike, animačné aktivity pre deti či prechádzka na stredovekú lokalitu „Koscelek“.



Ide o prvé zo série šiestich podujatí, na ktoré záujemcov z Košíc priviezol mimoriadny historický vlak. Na úvod je zamerané na objavovanie čara hliny a pravekej keramiky. „Sériu zážitkových jázd obohatíme každý mesiac inou témou - venovať sa chceme spracovaniu kovov, zbraniam, pravekému lovu, výrobkom z kostí či populárnej paleokuchyni, teda gastro-špecialitám z čias doby kamennej,“ priblížil predseda občianskeho združenia Collegium Myssle Ján Kavulič.

Na archívnej snímke zo 4. septembra 2020 súpravu pozostávajúca z dvoch historických drevených vozňov s drevenými lavicami a pieckou, ktorá potiahne zrekonštruovaný rušeň T 212 na trase z Košíc do Nižnej Myšle do archeoskanzenu.

Foto: TASR

Celý produkt je postavený na celodennom zážitku, ktorý začína a končí cestou nostalgickým vlakom, ktorého jazdu zabezpečili železniční nadšenci z Košíc. „Napriek nie dobre vyzerajúcemu počasiu vlak sme mali plný, boli vypravené dva historické vozne s drevenými lavicami, sedenie tretej triedy, ťahala nás historická lokomotíva Malý Hektor,“ povedal pre TASR riaditeľ Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský. Séria jázd do Nižnej Myšle bude pokračovať až do októbra vždy jednu sobotu v mesiaci.Nevyhnutnosťou je dodržanie platných hygienických opatrení ako je dezinfekcia rúk, rozostupy a rúška, a to nielen vo vlaku, ale aj v interiéroch a exteriéroch. Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj (KSK) cez program Terra Incognita.