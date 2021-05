Zistilo sa, že obyčajné objatie je pre človeka hodnotnejšie ako tisíc slov a robí nás oveľa šťastnejšími

Toto sa týka v prvom rade vašich detí. Silu objatia nemožno podceňovať. Detská lekárka povedala, že objímanie dieťaťa má rad výhod, o ktorých by mali vedieť všetci rodičia i starí rodičia. Po tomto ich určite začnete objímať minimálne raz za deň.

Vďaka objatiu sa cítia bezpečne

Deti potrebujú od svojich rodičov cítiť lásku. Práve vďaka objatiu sa budú cítiť čo najviac bezpečne. Objatie spôsobuje uvoľnenie a vedomie, že všetko bude v poriadku.

Zdravé sebavedomie

Objímanie dáva našim deťom základy silného sebavedomia a pomáha im pozitívne vnímať samých seba, ale aj veci okolo. Objatie pre neho predstavuje útočisko pred skutočným svetom a uvedomuje si, že hoci ho bude potrebovať, postupom času to bude stále menej a menej.

Vďaka objatiu majú pocit, že vieme, ako sa cítia

Pre malé a staršie deti môže byť ťažké vyjadriť ich pocity. Malé deti sa môžu často báť aj tých najmenších vecí a namiesto toho, aby sme povedali, že je to hlúposť občas postačí, keď ich len objímeme. Dáme im tým pocit, že to, čo cíti, je dôležité aj pre nás.

Budú sa lepšie učiť

Objatie vytvára upokojujúcu atmosféru, pretože sa hovorí, že dieťa budete vždy milovať. Takto budú vždy ochotnejšie počúvať, čo im chcete povedať a lepšie si to aj zapamätajú.

Spokojnosť

Dlhé objatie uvoľňuje hladinu sérotonínu, čím zlepšuje náladu a vytvára tak šťastie. Objatia sú teda protijedom na pocity osamelosti, izolácie i hnevu. Naopak, vďaka tomu budú spokojné.

Posilňuje imunitný systém

Z lekárskeho hľadiska je naozaj preukázané, že objímanie je vynikajúce na posilnenie imunity. Práve objatie vás teda pomáha udržať zdravých a bez chorôb, čo môže pomôcť aj vášmu dieťaťu.

Znižuje stres

Toto je asi jasné ako facka, ale má to aj vedecké vysvetlenie. Deti s väčším kontaktom s rodičmi od narodenia majú nižšiu hladinu stresového hormónu. Objatie sa preto odporúča aj predčasne narodeným deťom umiestnených na jednotke intenzívnej starostlivosti, aby sa im posilnili vitálne funkcie.

Uvoľňuje svaly

Keď sa objímame, cítime napätie v nás a v druhej osobe a zároveň aj to, ako sa postupne úplne rozplynie. Objatie teda možno nebude schopné odstrániť našu emocionálnu bolesť, pomôže však zmierniť ju.

Učia deti ako dávať a prijímať

Deti niekedy nechcú byť objímané. Nevzdávajte to. Deti sa učia prijímať teplo objatia, ale pochopia aj to, že je potrebné ukázať lásku druhým. Je to proste obojstrannosť

Pochopia čo cítia

Objatie pomôže nám, ale aj deťom pochopiť to, ako sa cítime vo vnútri. Vtedy sa proste cítime úplne prítomní, preto si uvedomujeme, ako sa cítime emocionálne a aj fyziologicky.