Utorok 30.9.2025
Archív správ
30. septembra 2025
Do čela Spolku svätého Vojtecha sa po prvýkrát postaví žena
Do čela Spolku svätého Vojtecha sa po prvýkrát postaví žena. Ako informovala vedúca marketingu a podporných útvarov Spolku sv. Vojtecha Zuzana Szakácsová, ...
30.9.2025 (SITA.sk) - Do čela Spolku svätého Vojtecha sa po prvýkrát postaví žena. Ako informovala vedúca marketingu a podporných útvarov Spolku sv. Vojtecha Zuzana Szakácsová, výbor Spolku v utorok, 30. septembra, zvolil za novú riaditeľku doterajšiu šéfredaktorku vydavateľstva Martinu Grochálovú.
Funkcie sa ujme 1. januára 2026. Na predmetnom poste nahradí doterajšieho riaditeľa Ivana Šulíka. Ten spolok viedol tri volebné obdobia, po 12 rokoch pôsobenia na čele spolku sa rozhodol viac nekandidovať. Šulík bol tiež najdlhšie pôsobiacim riaditeľom Spolku svätého Vojtecha po obnove jeho činnosti v marci 1990.
„Ďakujeme Ivanovi Šulíkovi za jeho dlhoročné vedenie a službu v Spolku svätého Vojtecha. Pod jeho vedením sa SSV rozvíjal a dosiahol významné postavenie na poli katolíckej kultúry a vydavateľskej činnosti, za ktorú získal viaceré ocenenia tak doma, ako i v zahraničí. Tešíme sa na pokračovanie tohto diela pod vedením Martiny Grochálovej,“ uviedol podpredseda Výboru SSV Jozef Opatovský.
Grochálová je absolventkou žurnalistiky a nemeckého jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2016 obhájila doktorát z prekladateľstva. Tri roky pôsobila ako šéfredaktorka detského katolíckeho časopisu Rebrík, neskôr pracovala v Katolíckych novinách, a potom v Karmelitánskom nakladateľstve.
„Od roku 2014 pracuje v Spolku svätého Vojtecha, kde v súčasnosti vedie vydavateľské oddelenie. Už dvadsať rokov pripravuje rubriku Misie v Katolíckych novinách a od roku 2014 je šéfredaktorkou časopisu Svetové misie, ktorý vydávajú Pápežské misijné diela. Na svojom tvorivom konte má viacero prekladov z nemčiny a knihu rozhovorov s akademickým maliarom Miroslavom Cipárom Počmáraný život," uviedla Szakácsová.
Spolok svätého Vojtecha je najväčším a najstarším katolíckym vydavateľstvom na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1870, kedy ho založil katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský.
Zdroj: SITA.sk
