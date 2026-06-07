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 24hod.sk    Šport

07. júna 2026

Argentína bude na MS 2026 bez zraneného stopéra Balerdiho


Tagy: MS vo futbale 2026

Obhajcovia titulu prišli o mladého stredného obrancu, z hry ho vyradilo svalové zranenie. Argentínsky futbalový obranca Leonardo Balerdi sa nepredstaví na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade. Bek ...



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ecuador_argentina_wcup_soccer_02064 676x451 7.6.2026 (SITA.sk) - Obhajcovia titulu prišli o mladého stredného obrancu, z hry ho vyradilo svalové zranenie.


Argentínsky futbalový obranca Leonardo Balerdi sa nepredstaví na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade. Bek francúzskeho klubu Olympique Marseille si totiž poranil lýtkový sval.

Argentínska futbalová federácia potvrdila Balerdiho absenciu prostredníctvom sociálnych sietí a zároveň futbalistovi zaželala rýchle uzdravenie. Federácia zatiaľ neoznámila meno náhradníka za zraneného stopéra.

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Dvadsaťsedemročný obranca utrpel svalové zranenie na pravej nohe a namiesto premiéry na tomto fóre ho čaká liečenie. Ešte v piatok pritom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu z tréningu reprezentačného tímu v Kansas City.

Argentína v sobotu absolvovala prípravný zápas proti Hondurasu (2:0), turnaj odštartuje 17. júna zápasom proti Alžírsku v Kansas City.

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Leonardo Balerdi je dôležitou súčasťou argentínskej obrany, preto je jeho absencia výraznou stratou pre tím, ktorý by chcel obhájiť zlato z MS.


Zdroj: SITA.sk - Argentína bude na MS 2026 bez zraneného stopéra Balerdiho © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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