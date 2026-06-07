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07. júna 2026
Argentína bude na MS 2026 bez zraneného stopéra Balerdiho
Tagy: MS vo futbale 2026
Obhajcovia titulu prišli o mladého stredného obrancu, z hry ho vyradilo svalové zranenie. Argentínsky futbalový obranca Leonardo Balerdi sa nepredstaví na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade. Bek ...
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7.6.2026 (SITA.sk) - Obhajcovia titulu prišli o mladého stredného obrancu, z hry ho vyradilo svalové zranenie.
Argentínsky futbalový obranca Leonardo Balerdi sa nepredstaví na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade. Bek francúzskeho klubu Olympique Marseille si totiž poranil lýtkový sval.
Argentínska futbalová federácia potvrdila Balerdiho absenciu prostredníctvom sociálnych sietí a zároveň futbalistovi zaželala rýchle uzdravenie. Federácia zatiaľ neoznámila meno náhradníka za zraneného stopéra.
Dvadsaťsedemročný obranca utrpel svalové zranenie na pravej nohe a namiesto premiéry na tomto fóre ho čaká liečenie. Ešte v piatok pritom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu z tréningu reprezentačného tímu v Kansas City.
Argentína v sobotu absolvovala prípravný zápas proti Hondurasu (2:0), turnaj odštartuje 17. júna zápasom proti Alžírsku v Kansas City.
Leonardo Balerdi je dôležitou súčasťou argentínskej obrany, preto je jeho absencia výraznou stratou pre tím, ktorý by chcel obhájiť zlato z MS.
Zdroj: SITA.sk - Argentína bude na MS 2026 bez zraneného stopéra Balerdiho © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentínsky futbalový obranca Leonardo Balerdi sa nepredstaví na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade. Bek francúzskeho klubu Olympique Marseille si totiž poranil lýtkový sval.
Argentínska futbalová federácia potvrdila Balerdiho absenciu prostredníctvom sociálnych sietí a zároveň futbalistovi zaželala rýchle uzdravenie. Federácia zatiaľ neoznámila meno náhradníka za zraneného stopéra.
Dvadsaťsedemročný obranca utrpel svalové zranenie na pravej nohe a namiesto premiéry na tomto fóre ho čaká liečenie. Ešte v piatok pritom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu z tréningu reprezentačného tímu v Kansas City.
Argentína v sobotu absolvovala prípravný zápas proti Hondurasu (2:0), turnaj odštartuje 17. júna zápasom proti Alžírsku v Kansas City.
Leonardo Balerdi je dôležitou súčasťou argentínskej obrany, preto je jeho absencia výraznou stratou pre tím, ktorý by chcel obhájiť zlato z MS.
Zdroj: SITA.sk - Argentína bude na MS 2026 bez zraneného stopéra Balerdiho © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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