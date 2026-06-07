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07. júna 2026
Ruská tenistka Andrejevová po triumfe na Roland Garros už myslí na ďalší grandslamový titul
Tagy: Roland Garros 2026
Devätnásťročná Mirra Andrejevová sa stala najmladšou víťazkou Roland Garros v Paríži za ostatných 34 rokov a plánuje ďalšie úspechy. Iba 19-ročná ruská tenistka Mirra Andrejevová v sobotu ...
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7.6.2026 (SITA.sk) - Devätnásťročná Mirra Andrejevová sa stala najmladšou víťazkou Roland Garros v Paríži za ostatných 34 rokov a plánuje ďalšie úspechy.
Iba 19-ročná ruská tenistka Mirra Andrejevová v sobotu získala na Roland Garros v Paríži svoj prvý grandslamový titul v dvojhre žien a už myslí na ďalší. Po triumfe nad poľskou kvalifikantkou Majou Chwaliňskou 6:3, 6:2 tiež prezradila, že uspieť vo finále grandslamového turnaja je oveľa lepší pocit, než ako si dokázala predstaviť.
Najmladšia víťazka dvojhry žien na Roland Garros za ostatných 34 rokov sa posunie na 6. miesto v singlovom rebríčku WTA, nechce sa však s tým uspokojiť a už sa pripravuje na trávnatú sezónu a londýnsky Wimbledon.
"Tieto pocity sú niečo extra výnimočné. Úprimne, už premýšľam, ako sa pripravím na trávnatú sezónu, ako budem hrať na trávnatých turnajoch. Cítim, že je to trochu návykové a veľmi chcem zažiť túto skúsenosť ešte raz," uviedla nasadená šestka.
Andrejevová je prvou hráčkou narodenou po roku 2005, ktorá získala grandslamový titul. Debutovala na Roland Garros v roku 2023 ako šestnásťročná a dostala sa do 3. kola, v roku 2024 postúpila do semifinále a vlani do štvrťfinále.
"Mala som mnoho predstáv o tom, ako a kedy sa to stane. Skutočný pocit je oveľa lepší než ten v snoch. Je úžasné dívať sa na túto trofej a uvedomiť si, že to je naozaj pravda a že môžem o sebe povedať, že som grandslamová víťazka," vyhlásila.
Andrejevová ďakovala svojej psychologičke, ktorá jej pomohla pripraviť sa mentálne na zvládnutie tlaku v záverečných fázach turnaja. "Rozprávala som sa s ňou pred semifinále aj finále, aby som bola v správnom psychickom nastavení. Dala mi veľa rád a techník, ktoré môžem použiť na kurte, aby som mala túto skúsenosť o niečo ľahšiu," uviedla.
Andrejevová je od roku 2014 prvá Ruska, ktorá získala grandslamový titul. Pred 12 rokmi Maria Šarapovová získala svoj piaty a posledný titul na Roaldn Garros.
"Pamätám si, keď tu Šarapovová vyhrala. Hrávala na tejto antuke úžasne. Vedela som, že bola v Paríži, a dúfala som, že finále pozerá. Bolo by pekné predviesť jej dobrý tenis a vysokú úroveň hry," dodala Andrejevová.
Zdroj: SITA.sk - Ruská tenistka Andrejevová po triumfe na Roland Garros už myslí na ďalší grandslamový titul © SITA Všetky práva vyhradené.
Iba 19-ročná ruská tenistka Mirra Andrejevová v sobotu získala na Roland Garros v Paríži svoj prvý grandslamový titul v dvojhre žien a už myslí na ďalší. Po triumfe nad poľskou kvalifikantkou Majou Chwaliňskou 6:3, 6:2 tiež prezradila, že uspieť vo finále grandslamového turnaja je oveľa lepší pocit, než ako si dokázala predstaviť.
Najmladšia víťazka dvojhry žien na Roland Garros za ostatných 34 rokov sa posunie na 6. miesto v singlovom rebríčku WTA, nechce sa však s tým uspokojiť a už sa pripravuje na trávnatú sezónu a londýnsky Wimbledon.
"Tieto pocity sú niečo extra výnimočné. Úprimne, už premýšľam, ako sa pripravím na trávnatú sezónu, ako budem hrať na trávnatých turnajoch. Cítim, že je to trochu návykové a veľmi chcem zažiť túto skúsenosť ešte raz," uviedla nasadená šestka.
Andrejevová je prvou hráčkou narodenou po roku 2005, ktorá získala grandslamový titul. Debutovala na Roland Garros v roku 2023 ako šestnásťročná a dostala sa do 3. kola, v roku 2024 postúpila do semifinále a vlani do štvrťfinále.
"Mala som mnoho predstáv o tom, ako a kedy sa to stane. Skutočný pocit je oveľa lepší než ten v snoch. Je úžasné dívať sa na túto trofej a uvedomiť si, že to je naozaj pravda a že môžem o sebe povedať, že som grandslamová víťazka," vyhlásila.
Andrejevová ďakovala svojej psychologičke, ktorá jej pomohla pripraviť sa mentálne na zvládnutie tlaku v záverečných fázach turnaja. "Rozprávala som sa s ňou pred semifinále aj finále, aby som bola v správnom psychickom nastavení. Dala mi veľa rád a techník, ktoré môžem použiť na kurte, aby som mala túto skúsenosť o niečo ľahšiu," uviedla.
Andrejevová je od roku 2014 prvá Ruska, ktorá získala grandslamový titul. Pred 12 rokmi Maria Šarapovová získala svoj piaty a posledný titul na Roaldn Garros.
"Pamätám si, keď tu Šarapovová vyhrala. Hrávala na tejto antuke úžasne. Vedela som, že bola v Paríži, a dúfala som, že finále pozerá. Bolo by pekné predviesť jej dobrý tenis a vysokú úroveň hry," dodala Andrejevová.
Zdroj: SITA.sk - Ruská tenistka Andrejevová po triumfe na Roland Garros už myslí na ďalší grandslamový titul © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Roland Garros 2026
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