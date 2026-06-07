|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Róbert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. júna 2026
Zamestnanci štadióna v Los Angeles hrozia štrajkom počas MS 2026
Tagy: MS vo futbale 2026
Pracovníci štadióna SoFi v Los Angeles vyjadrili podporu štrajku kvôli platovým a bezpečnostným požiadavkám. Zamestnanci štadióna SoFi v Los Angeles schválili vyhlásenie možného štrajku počas ...
Zdieľať
7.6.2026 (SITA.sk) - Pracovníci štadióna SoFi v Los Angeles vyjadrili podporu štrajku kvôli platovým a bezpečnostným požiadavkám.
Zamestnanci štadióna SoFi v Los Angeles schválili vyhlásenie možného štrajku počas svetového šampionátu vo futbale, ktorý sa začne už vo štvrtok 11. júna. Odborová organizácia Unite Here Local 11, ktorá zastupuje približne 2000 pracovníkov v oblasti občerstvenia a nápojov, požaduje zvýšenie platov a garancie, že federálni imigrační agenti nebudú mať povolený vstup na štadión.
Až 96 percent oprávnených osôb podporilo výzvu na štrajk, čo znamená, že môžu kedykoľvek opustiť pracovisko. Šampionát vo futbale sa začne vo štvrtok, prvý zápas na území USA sa uskutoční 12. júna práve na štadióne SoFi v LA.
"Rokovania o novej zmluve s FIFA a so spoločnosťou Legends Global, ktorá prevádzkuje cateringové služby na štadióne, nepriniesli výrazný pokrok v otázkach ekonomických požiadaviek a bezpečnosti na pracovisku," uviedla odborová organizácia vo vyhlásení.
Medzi zamestnancami zastúpenými odbormi sú kuchári, umývači riadu, barmani a ďalší. Štadión SoFi je najdrahšie športové zariadenie na svete s nákladmi prevyšujúcimi 5 miliárd dolárov. Otvorili ho v roku 2020, hostiť bude osem zápasov futbalových MS 2026.
"Ak budeme nútení štrajkovať, tak lóže FIFA za 100-tisíc dolárov budú mať k dispozícii len balenú vodu a Doritos," uviedol zástupcu odborov Kurt Petersen. Odbory zároveň požadujú, aby pracovníci mohli zo štadióna odísť, pokiaľ počas zápasov príde na štadión imigračná a colná služba ICE, čím by sa vytvoril "opodstatnený strach o ich bezpečnosť".
Organizácia ICE čelí kritike ľudskoprávnych skupín za tvrdé razie v rôznych amerických mestách vrátane Los Angeles. Zamestnanci štadióna majú tiež obavy z povinnosti zdieľať osobné údaje s FIFA za účelom akreditácie na majstrovstvá sveta, s podozrením, že tieto údaje by mohli byť zdieľané s ICE.
Barman na štadióne Cesar Zamora v mene odborov poznamenal: "Majstrovstvá sveta FIFA prinesú obrovské zisky, no my stále bojujeme o základný rešpekt a bezpečnosť. Zaslúžime si viac, a ak to znamená štrajk, som pripravený."
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci štadióna v Los Angeles hrozia štrajkom počas MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Zamestnanci štadióna SoFi v Los Angeles schválili vyhlásenie možného štrajku počas svetového šampionátu vo futbale, ktorý sa začne už vo štvrtok 11. júna. Odborová organizácia Unite Here Local 11, ktorá zastupuje približne 2000 pracovníkov v oblasti občerstvenia a nápojov, požaduje zvýšenie platov a garancie, že federálni imigrační agenti nebudú mať povolený vstup na štadión.
Až 96 percent oprávnených osôb podporilo výzvu na štrajk, čo znamená, že môžu kedykoľvek opustiť pracovisko. Šampionát vo futbale sa začne vo štvrtok, prvý zápas na území USA sa uskutoční 12. júna práve na štadióne SoFi v LA.
"Rokovania o novej zmluve s FIFA a so spoločnosťou Legends Global, ktorá prevádzkuje cateringové služby na štadióne, nepriniesli výrazný pokrok v otázkach ekonomických požiadaviek a bezpečnosti na pracovisku," uviedla odborová organizácia vo vyhlásení.
Medzi zamestnancami zastúpenými odbormi sú kuchári, umývači riadu, barmani a ďalší. Štadión SoFi je najdrahšie športové zariadenie na svete s nákladmi prevyšujúcimi 5 miliárd dolárov. Otvorili ho v roku 2020, hostiť bude osem zápasov futbalových MS 2026.
"Ak budeme nútení štrajkovať, tak lóže FIFA za 100-tisíc dolárov budú mať k dispozícii len balenú vodu a Doritos," uviedol zástupcu odborov Kurt Petersen. Odbory zároveň požadujú, aby pracovníci mohli zo štadióna odísť, pokiaľ počas zápasov príde na štadión imigračná a colná služba ICE, čím by sa vytvoril "opodstatnený strach o ich bezpečnosť".
Organizácia ICE čelí kritike ľudskoprávnych skupín za tvrdé razie v rôznych amerických mestách vrátane Los Angeles. Zamestnanci štadióna majú tiež obavy z povinnosti zdieľať osobné údaje s FIFA za účelom akreditácie na majstrovstvá sveta, s podozrením, že tieto údaje by mohli byť zdieľané s ICE.
Barman na štadióne Cesar Zamora v mene odborov poznamenal: "Majstrovstvá sveta FIFA prinesú obrovské zisky, no my stále bojujeme o základný rešpekt a bezpečnosť. Zaslúžime si viac, a ak to znamená štrajk, som pripravený."
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci štadióna v Los Angeles hrozia štrajkom počas MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Argentína bude na MS 2026 bez zraneného stopéra Balerdiho
Argentína bude na MS 2026 bez zraneného stopéra Balerdiho
<< predchádzajúci článok
Pápež Lev XIV. v Španielsku fandí Realu Madrid
Pápež Lev XIV. v Španielsku fandí Realu Madrid