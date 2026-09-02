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02. septembra 2026

Utajená svadba v Taliansku. Nedvěd si mal vziať Daru Rolins na romantickom mieste


Tagy: Svadba Vzťah

Vraj išlo o utajenú záležitosť v zahraničí - niekde mimo očí verejnosti. Údajne mali mať v utorok 1. septembra svadbu bývalý český futbalista Pavel Nedvěd a slovenská speváčka Dara ...



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img_2168 676x376 2.9.2026 (SITA.sk) - Vraj išlo o utajenú záležitosť v zahraničí - niekde mimo očí verejnosti.


Údajne mali mať v utorok 1. septembra svadbu bývalý český futbalista Pavel Nedvěd a slovenská speváčka Dara Rolins.

Vraj išlo o utajenú záležitosť v zahraničí - niekde mimo očí verejnosti. "Nie, svadba nebola. Ešte je čas," povedala Slovenka webu expres.cz v júli.

Dvojici sa nesmierne páči Taliansko, zrejme aj pre kariéru spätú s Juventusom Turín, a preto sa špekulovalo, že by obrad mal prebehnúť práve v tejto krajine.

Mohlo sa tak stať pri jazere Lago Maggiore. Ich blízki priatelia zdieľali z okolia obsah na sociálne siete, čo podporilo informáciu o svadbe Nedvěda a Rolins.

V Taliansku trávia veľa času, pred viac ako rokom a pol generálny manažér českých národných tímov svoju lásku požiadal o ruku.

Zásnuby prebehli na Apeninskom polostrove a podľa slovenskej speváčky to bolo ako z romantického filmu.

Údajní novomanželia zatiaľ takúto správu nepotvrdili, ale ani nevyvrátili a na sociálnych sieťach mlčia.


Zdroj: SITA.sk - Utajená svadba v Taliansku. Nedvěd si mal vziať Daru Rolins na romantickom mieste © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Svadba Vzťah
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