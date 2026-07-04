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 24hod.sk    Šport

04. júla 2026

Argentína v súboji proti Kapverdám nepripustila prekvapenie, tréner Scaloni na tento duel asi nikdy nezabudne


Tagy: MS vo futbale 2026

Obhajcovia titulu sa poriadne natrápili a osemfinálovú miestenku si zaistili až v predĺžení. Argentínsky tréner Lionel Scaloni označil dramatické víťazstvo 3:2 po predĺžení nad Kapverdami, ktoré ...



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messi 676x451 4.7.2026 (SITA.sk) - Obhajcovia titulu sa poriadne natrápili a osemfinálovú miestenku si zaistili až v predĺžení.


Argentínsky tréner Lionel Scaloni označil dramatické víťazstvo 3:2 po predĺžení nad Kapverdami, ktoré jeho tímu zabezpečilo postup do osemfinále majstrovstiev sveta, za veľmi náročný zážitok pre obhajcov titulu.

V nepríjemnom teple v Miami čelili jeho zverenci tvrdému odporu zo strany afrického súpera, ktorý má len niečo cez 500-tisíc obyvateľov. Lionel Messi pridal svoj 20. gól na svetových šampionátoch a siedmy na tomto turnaji, čím Argentíne zabezpečil ideálny začiatok zápasu.

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Kapverdské "modré žraloky" sa však nevzdali a Deroy Duarte vyrovnal po hodiny hry, čím svojmu tímu zariadil predĺženie. V jeho úvode síce Lisandro Martínez opäť poslal Argentínu do vedenia, ale Sidny Lopes Cabral vyrovnal.

Víťazstvo Argentíny napokon zaistil vlastný gól Diney Borgesa pod tlakom Cristiana Romera, favorit si ním zaistili osemfinálovú miestenku a v utorok vyzve Egypťanov.

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"Zo všetkých sto zápasov na lavičke reprezentácie určite tento najviac zanechal stopu na mne ako trénerovi. Bolo by šialené prehrať,“ vyjadril sa Scaloni po svojom okrúhlom stom zápase na lavičke národného tímu.

Ak Argentínčania postúpia aj cez ďalšiu africkú prekážku, vo štvrťfinále nastúpia proti Švajčiarsku alebo Kolumbii.

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Scaloni po prvom súboji vyraďovacej časti pochválil Kapverdy. "Chcem pogratulovať súperovi. Keď ľudia hovoria, že neexistujú ľahké zápasy, dnes súper ukázal, že to je skvelý tím. Vďaka všetkým za ich príspevok. Boli sme veľmi unavení, ale všetci vydali zo seba maximum,“ poznamenal.


Zdroj: SITA.sk - Argentína v súboji proti Kapverdám nepripustila prekvapenie, tréner Scaloni na tento duel asi nikdy nezabudne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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