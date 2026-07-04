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 24hod.sk    Šport

04. júla 2026

Salah dodal v rozstrele MS 2026 spoluhráčom istotu. Musíme to osláviť, prezradil hviezdny útočník – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Mohamed Salah napriek zdravotným problémom odohral celých 120 minút a v "lotérii" premenil svoj pokutový kop. Kapitán egyptskej futbalovej reprezentácie Mohamed Salah si udržal nervy na uzde a v penaltovom ...



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egypt_new_zealand_wcup_soccer_49316 676x451 4.7.2026 (SITA.sk) - Mohamed Salah napriek zdravotným problémom odohral celých 120 minút a v "lotérii" premenil svoj pokutový kop.


Kapitán egyptskej futbalovej reprezentácie Mohamed Salah si udržal nervy na uzde a v penaltovom rozstrele prispel k triumfu afrického tímu v šestnásťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike nad výberom Austrálie. Duel sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1 a v "lotérii" mali väčší pokoj na kopačkách "faraóni".

Salah v tretej sérii penált pod veľkým tlakom premenil svoj pokus celkom zvláštnym spôsobom - loptu poslal do stredu bránky po vzore Antonína Panenku z ME 1976, avšak jeho strela bola o niečo prudšia.

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Egypťania v piatok dosiahli historický triumf, pretože prvýkrát v histórii vyhrali na MS zápas vyraďovacej časti. Ich ďalším súperom bude Argentína s Lionelom Messim.

Salaha zjavne obmedzovali problémy s natiahnutým stehenným svalom, napriek tomu zvládol celých 120 minút a svojou penaltou priniesol istotu tímu.

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"Ak to mal niekto urobiť, tak potom ja. Som skúsený a chcel som dodať tímu sebavedomie. Rozhodol som sa na poslednú chvíľu, musel som to urobiť," povedal emotívny Salah.

Dal jasne najavo, že tento moment má pre Egypt veľký význam a vyzval spoluhráčov, aby si tento úspech užili. Pre Salaha je to pravdepodobne posledný svetový šampionát v kariére. Zatiaľ počas neho raz skóroval a pridal aj dve gólové prihrávky.

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Tréner egyptského družstva Hossam Hassan si pred zápasom nebol istý, či Salah bude schopný nastúpiť, no napokon ho zaradil do základnej zostavy, v ktorej bol aj útočník Omar Marmoush z Manchestru City.

Salah si cení každý okamih a povzbudzuje spoluhráčov, aby si ich vážili a užili, lebo také chvíle už nemusia prísť.

"Neviem, koľkokrát som už povedal to slovo - nikdy sme sa predtým nedostali zo skupiny a teraz sme postúpili do ďalšieho kola, tak to treba osláviť," konštatoval.

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Egypt tak napísal stránku svojej futbalovej histórie na veľkej svetovej scéne.


Zdroj: SITA.sk - Salah dodal v rozstrele MS 2026 spoluhráčom istotu. Musíme to osláviť, prezradil hviezdny útočník – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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