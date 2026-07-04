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04. júla 2026
Svetová atletika nateraz neruší dištanc pre ruských a bieloruských športovcov
Tagy: Ruskí športovci
Svetová atletika potvrdila, že zákaz súťažiť pre športovcov z Ruska a Bieloruska ostáva v platnosti. Svetová atletika (WA) potvrdila, že zákaz pre ruských a bieloruských atlétov zostať naďalej v ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Svetová atletika potvrdila, že zákaz súťažiť pre športovcov z Ruska a Bieloruska ostáva v platnosti.
Svetová atletika (WA) potvrdila, že zákaz pre ruských a bieloruských atlétov zostať naďalej v platnosti aj štyri roky po invázii Rusov na územie Ukrajiny. Prezident organizácie Sebastian Coe uviedol, že dvojdňové zasadnutie Rady WA bolo dôsledné a systematické v hodnotení sankcií voči Rusku a Bielorusku a pri hľadaní podmienenej cesty späť do medzinárodnej súťaže.
"Predstavili sme možnosti na zváženie, no pôvodné rozhodnutie o sankciách, ktoré chránia integritu a férovosť našich súťaží, zostáva v platnosti vzhľadom na absenciu reálnych pokrokov v mierových rokovaniach," povedal Coe.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v máji vyzval športové federácie, aby povolili Bielorusku návrat do medzinárodných súťaží, pričom obmedzenia pre Rusko zostávajú v platnosti. Medzinárodná gymnastická federácia zrušila obmedzenia pre obe krajiny, zatiaľ čo Medzinárodná korčuliarska únia im v sezóne 2026/2027 umožní návrat s neutrálnym statusom.
Globálny riadiaci orgán atletiky hodnotil aj dopad konfliktu na ukrajinskú atletiku. "Špecializovaný fond, ktorý založila WA v roku 2022 na podporu Ukrajiny, pomáha zmierniť niektoré následky, no schopnosť Ukrajincov trénovať a súťažiť zostáva vážne obmedzená," uviedla WA.
Coe tiež vyhlásil, že ak bude dosiahnutá mierová dohoda, šport by nemal brániť návratu ruských športovcov. Konflikt zanechal na Coeovi výraznú stopu po jeho návšteve Ukrajiny.
"Keď prídete na kyjevskú vlakovú stanicu, čaká tam asi 50 až 60 sanitiek a rakiev. Rodiny čakajú na správy. Vlak má dva vagóny s mobilnými operačnými sálami a jednotkami intenzívnej starostlivosti, kde sa vykonávajú amputácie počas cesty späť," povedal Coe v minuloročnom rozhovore pre AFP. "Takže sa to naozaj nedá byť neutrálni," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Svetová atletika nateraz neruší dištanc pre ruských a bieloruských športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetová atletika (WA) potvrdila, že zákaz pre ruských a bieloruských atlétov zostať naďalej v platnosti aj štyri roky po invázii Rusov na územie Ukrajiny. Prezident organizácie Sebastian Coe uviedol, že dvojdňové zasadnutie Rady WA bolo dôsledné a systematické v hodnotení sankcií voči Rusku a Bielorusku a pri hľadaní podmienenej cesty späť do medzinárodnej súťaže.
"Predstavili sme možnosti na zváženie, no pôvodné rozhodnutie o sankciách, ktoré chránia integritu a férovosť našich súťaží, zostáva v platnosti vzhľadom na absenciu reálnych pokrokov v mierových rokovaniach," povedal Coe.
World Athletics Council will continue to exclude Russian and Belarusian athletes from international events, maintaining sanctions first imposed following the invasion of Ukraine.https://t.co/WDGZlxTAMb
— The Star (@staronline) July 4, 2026
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v máji vyzval športové federácie, aby povolili Bielorusku návrat do medzinárodných súťaží, pričom obmedzenia pre Rusko zostávajú v platnosti. Medzinárodná gymnastická federácia zrušila obmedzenia pre obe krajiny, zatiaľ čo Medzinárodná korčuliarska únia im v sezóne 2026/2027 umožní návrat s neutrálnym statusom.
Globálny riadiaci orgán atletiky hodnotil aj dopad konfliktu na ukrajinskú atletiku. "Špecializovaný fond, ktorý založila WA v roku 2022 na podporu Ukrajiny, pomáha zmierniť niektoré následky, no schopnosť Ukrajincov trénovať a súťažiť zostáva vážne obmedzená," uviedla WA.
World Athletics Extends Ban on Russian Belarusian Athletes#WorldAthletics #SebastianCoe #SportsNews #UkraineWar #InternationalSport #IOC #WorldGymnastics #ISU @WorldAthletics @sebcoe @Olympics @iocmedia @WorldGymnastics @ISU_Figure https://t.co/ZEFI3zCNwh
— DAILY THE DESTINATION (@DailyTheDestin) July 4, 2026
Coe tiež vyhlásil, že ak bude dosiahnutá mierová dohoda, šport by nemal brániť návratu ruských športovcov. Konflikt zanechal na Coeovi výraznú stopu po jeho návšteve Ukrajiny.
"Keď prídete na kyjevskú vlakovú stanicu, čaká tam asi 50 až 60 sanitiek a rakiev. Rodiny čakajú na správy. Vlak má dva vagóny s mobilnými operačnými sálami a jednotkami intenzívnej starostlivosti, kde sa vykonávajú amputácie počas cesty späť," povedal Coe v minuloročnom rozhovore pre AFP. "Takže sa to naozaj nedá byť neutrálni," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Svetová atletika nateraz neruší dištanc pre ruských a bieloruských športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ruskí športovci
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