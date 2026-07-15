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15. júla 2026

Argentínčania sa pred semifinále MS 2026 proti Anglicku neobávajú únavy


Tagy: MS vo futbale 2026

Tréner Lionel Scaloni zdôraznil, že jeho tím je pred veľkým zápasom pripravený a plný nádeje. Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni vyhlásil, že únava ani výkony jeho tímu ...



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argentina_wcup_soccer_3_51_ 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Tréner Lionel Scaloni zdôraznil, že jeho tím je pred veľkým zápasom pripravený a plný nádeje.


Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni vyhlásil, že únava ani výkony jeho tímu nie sú dôvodom na obavy pred stredajším semifinále proti Anglicku na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, ktoré sa uskutoční v Atlante. Obhajoba titulu je cieľom Argentíny, ktorá sa pokúsi postúpiť do finále MS druhýkrát bez prerušenia, v ceste jej však stojí výber nemeckého kouča Thomasa Tuchela.

Zápasu nechýba silné prepojenie s historickým súbojom z roku 1986, legendárnym Diegom Maradonom aj sporom o Falklandské ostrovy z roku 1982.

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Scaloni vyjadril veľkú dôveru v kondíciu svojho tímu: "Sme v dobrej forme a naozaj sa nemôžeme dočkať. Toto je semifinále majstrovstiev sveta a naša nádej zostáva živá. Sme veľmi vďační hráčom, že nás sem opäť priviedli."

Argentína, ktorá má v zostave aj 39-ročného Lionela Messiho, prešla vo vyraďovacej časti náročnými zápasmi. Dvakrát na postup potrebovali predĺženie v dueloch proti Kapverdám aj Švajčiarsku, duel proti Egyptu museli otočiť z 0:2 na 3:2.

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Scaloni poznamenal, že pred približne mesiacom by považoval postup do semifinále MS 2026 za výborný výsledok, bez ohľadu na priebeh. "Niekedy si nekladiete otázku únavy, tým, že ide o semifinále MS," dodal.

Spomienky na ikonický zápas Argentíny a Anglicka z roku 1986, keď Maradona skóroval slávny gól rukou, stále žijú. "Myslím si, že každý si pamätá ten zápas, hlavne Maradonov druhý gól, ktorý zostane v našich srdciach ako niečo krásne," povedal Scaloni.

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Upozornil, že politické napätie z minulosti, hlavne súvisiace s konfliktom o Falklandské ostrovy, by nemalo zasahovať do súčasného futbalového zápasu. "Toto je len futbalový zápas, nechcem miešať históriu do športu," dodal.

Na druhej strane sa tréner Anglicka obáva hviezdnych hráčov Argentíny. "Sledujeme, čo môžeme zlepšiť a ako ich najlepšie neutralizovať. Možno spravíme zmenu, ale je možné, že nastúpime so súčasným tímom," uviedol Tuchel.


Zdroj: SITA.sk - Argentínčania sa pred semifinále MS 2026 proti Anglicku neobávajú únavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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